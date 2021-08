THUNDER BAY, ON, le 3 août 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période sans précédent donnent l'occasion de créer des emplois, de faire croître l'économie et d'assurer la durabilité et la résilience de nos collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Ross Romano, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et député provincial de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Robinson Meshake, Président du conseil d'administration pour la gestion des Premières nations de Matawa, au nom des Premières Nations de Matawa, ont annoncé le financement de 35 projets d'infrastructure communautaire en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit 65 880 $ dans l'étude de planification et conception détaillée des eaux usées, et dans le projet d'achat de Première Nation Kiashke Zaaging Anishinaabek dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. De plus, le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 million de dollars dans l'expansion du programme du Centre de traitement Ka-Na-Chi-Hih à Sioux Lookout et dans le projet de mise à niveau du système de refroidissement pour la santé et la sécurité, de la trappe d'accès et du revêtement de sol du Centre d'amitié autochtone N'Swakamok à Sudbury, le tout dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Canada investit également plus de 28,7 millions de dollars dans les 32 projets restants dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 7,5 millions de dollars à ces projets, tandis que le Centre de traitement Ka-Na-Chi-Hih y investit 121 061 $ et que le Centre d'amitié autochtone N'Swakamok y investit 9 776 $.

Parmi les projets annoncés, mentionnons le projet de modernisation du gymnase du Matawa Education and Care Centre à Thunder Bay. Le projet comprend la construction d'un nouveau gymnase à l'installation. Une fois terminé, ce projet fournira un espace réservé aux programmes d'éducation physique et de santé, et appuiera l'approche globale du Matawa Education and Care Centre en matière de bien-être, offrant aux résidents un espace et des activités où ils peuvent rester en forme et en santé.

À Thunder Bay, la rénovation et la modernisation de l'école secondaire de la Première Nation de Dennis Franklin Cromarty permettront aux élèves d'avoir accès à un espace d'apprentissage plus fiable et plus sécuritaire. Les travaux comprennent la réparation du toit qui fuit, le remplacement des conduites d'égout et d'eau, la modernisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, des systèmes électriques et de gicleurs, et l'élimination de l'amiante. Les travaux comprennent l'installation d'un nouveau revêtement de sol, la reconstruction de l'une des rampes d'entrée de l'école et la réparation de l'ascenseur de service.

L'agrandissement du centre de traitement Ka-Na-Chi-Hih situé à Sioux Lookout est également annoncé. Le projet consiste de la rénovation d'une ancienne école qui fournira un espace de guérison sécuritaire et accueillant qui appuie les pratiques traditionnelles et axées sur le territoire. La rénovation permettra également au Centre d'élargir son programme de traitement afin d'augmenter le nombre de jeunes desservis. Une fois terminé, le Centre de traitement Ka-Na-Chi-Hih pourra offrir un programme de traitement en établissement à long terme aux collectivités autochtones et du Nord de l'Ontario.

D'autres investissements dans divers projets d'infrastructure communautaire partout en Ontario comprennent l'installation de salles de classe portatives dans un certain nombre de collectivités autochtones, y compris les Premières Nations d'Eabametoong, d'Aroland, de Fort Severn, de Webequie, de Marten Falls et de Long Lake, et les Premières Nations Neskantaga et Nibinamik. Les autres projets comprennent la modernisation des écoles secondaires alternatives à Ottawa, Hamilton, Red Lake, Sudbury, Sault Ste. Marie, Timmins, Fort Frances, Kenora et Fort Erie. Entre-temps, un projet du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées dans la Première Nation Kiashke Zaaging Anishinaabek permettra d'améliorer l'étang d'épuration de la collectivité, ce qui améliorera l'environnement et les sources d'eau réceptrice.

Le volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, mis en œuvre en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'investir jusqu'à 80 % des coûts admissibles pour des projets dans les provinces et jusqu'à 100 % pour des projets dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario investira 20 % des coûts admissibles des projets à l'échelle de la province.

Citations

« Il est essentiel de veiller à ce que nos collectivités aient accès à des infrastructures fiables pour le développement et le bien-être des collectivités. L'annonce d'aujourd'hui concernant 35 projets d'infrastructure communautaire permettra aux collectivités autochtones et ontariennes d'avoir une meilleure eau potable, un meilleur accès à l'infrastructure communautaire et des écoles plus sécuritaires et mieux entretenues. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, génère des emplois partout au pays et crée des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement s'engage à bâtir un avenir résilient pour notre province et ces investissements dans des projets clés en Ontario sont une étape importante pour atteindre ce but. Cette initiative fournira aux personnes, aux familles et aux travailleurs une infrastructure publique fiable et résiliente qui offrira des services aux collectivités pour les années à venir. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre plan de reprise postpandémie, les investissements dans l'infrastructure de notre collectivité continueront de permettre une croissance importante pour nos économies locales, tout en protégeant la santé et la sécurité des Ontariens. »

L'honorable Ross Romano, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario et député provincial pour Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le gouvernement de l'Ontario investit pour s'assurer que les étudiants peuvent apprendre dans des classes modernes et à la fine pointe de la technologie, et qu'ils sont mieux protégés contre la COVID-19 grâce à l'amélioration de la ventilation et à l'ajout d'espace pour la distanciation dans les écoles de l'Ontario. Avec ces investissements, nous nous assurons que les étudiants Autochtones profitent d'un retour à une expérience d'apprentissage plus normale à temps plein et en personne. »

L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

« Notre gouvernement répare et rebâtit les services de soins de longue durée en Ontario. L'investissement d'aujourd'hui dans l'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation au Centre de soins de longue durée, le Foyer des Pionniers, à Hearst, en plus de l'ajout de 12 nouveaux lits, est une autre partie de notre plan pour s'assurer que les résidents vivent en toute sécurité et dans le confort. »

L'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée

« Depuis septembre 2017, la modernisation du gymnase du Centre d'éducation et de soins Matawa est un rêve pour nos élèves, l'autorité scolaire de Matawa a les plans en place et a hâte de commencer. Il s'agira d'un espace dédié aux programmes en santé et en éducation physique qui réduiront le potentiel d'exposition au COVID-19 sans avoir besoin d'utiliser le gymnase d'une autre organisation. En ce qui concerne les neuf (9) communautés de Matawa qui bénéficieront de ces investissements, nous sommes reconnaissants aux gouvernements fédéral et provincial d'avoir soutenu notre plan d'intervention d'urgence en matière d'éducation, et nous attendons avec impatience des investissements supplémentaires afin d'appuyer ce plan, car nous nous efforçons de fournir un espace sûr pour l'apprentissage de nos élèves. »

Robinson Meshake, Président du conseil d'administration pour la gestion des Premières nations de Matawa

Les faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure. Dans l'ensemble du Canada, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet d'infrastructure a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets de programme existants ont également été adaptés pour ajouter davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour donner aux provinces et aux territoires plus de souplesse pour financer des projets à court terme à démarrage rapide.

Dans toute la province au cours des 10 prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars, et le Canada, environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

Produits connexes

Document d'information : Le Canada et l'Ontario investissent plus de 37,8 millions de dollars dans 35 projets d'infrastructures communautaires en Ontario

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873 355-9576, [email protected]; Hayley Cooper, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-233-3227, [email protected], Sofia Sousa-Dias, Direction des communications, Ministère des Transports de l'Ontario, 437 991-3391, [email protected]; Carol Audet, Gestionnaire des communications, Gestion des Premières Nations de Matawa, 807-632-9663, [email protected], Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613 960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca