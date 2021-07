TORONTO, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent ensemble pour atténuer l'impact de la pandémie, assurer la santé et la sécurité, rebâtir les entreprises, et promouvoir la création d'emploi, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Ali Ehsassi, secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie), et député de Willowdale, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Stan Cho, ministre associé des Transports de l'Ontario et député provincial de Willowdale, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable John Tory, maire de la Ville de Toronto, et Peter Fuchs, président du North York Seniors Centre, ont annoncé un financement conjoint pour améliorer l'accessibilité au Meridian Arts Centre et au North York Seniors Centre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans l'amélioration de l'accessibilité du Meridian Arts Centre dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit près de 1,7 million de dollars et la ville de Toronto, plus de 1,3 million de dollars.

Le projet prévoit plusieurs améliorations en matière d'accessibilité aux sièges du théâtre et aux espaces de travail du Meridian Arts Centre afin de mieux répondre aux besoins de la population. Des sièges accessibles seront ajoutés dans les salles Lyric, George Weston et Greenwin. D'autres améliorations sont prévues, dont la conversion d'une salle de contrôle en un espace de travail sans obstacle, l'ajout d'un ascenseur pour faciliter l'accès à la scène à partir de la section de l'orchestre, et l'installation d'un ascenseur pour faciliter l'accès aux sièges et à la salle de contrôle pour les employés. Une fois les travaux terminés, tous les amateurs d'art, y compris les personnes handicapées, pourront participer à toutes les expériences culturelles offertes par le Meridian Arts Centre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 66 000 $ pour la rénovation des toilettes et du vestiaire du centre de conditionnement physique du North York Seniors Centre dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 55 000 $ et la contribution du North York Seniors Centre s'élève à plus de 44 000 $.

Grâce à ce financement, un vestiaire accessible sera créé pour les utilisateurs du centre de conditionnement physique et des toilettes existantes seront rénovées pour répondre aux exigences de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ce projet contribuera à améliorer l'accès à une infrastructure récréative moderne et à mieux répondre aux besoins de la communauté.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les centres communautaires et les installations culturelles sont au cœur des collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le financement fédéral qui servira à améliorer l'accessibilité du Meridian Arts Centre et du North York Seniors Centre permettra d'offrir à la collectivité un meilleur accès à des espaces modernes et inclusifs pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives partout au pays. »

Ali Ehsassi, secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie) et député de Willowdale, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fier des investissements que le gouvernement fédéral et que le gouvernement provincial font dans notre collectivité. J'aime voir les trois ordres de gouvernement travailler ensemble pour améliorer notre quartier. Ces fonds, dont nous avons grandement besoin, permettront aux personnes ayant un handicap d'avoir plus facilement accès aux spectacles culturels et aux expositions du Meridian Arts Centre. Les personnes âgées de Willowdale profiteront également de la modernisation des toilettes et des vestiaires lorsqu'elles se rendront au centre de conditionnement physique du North York Seniors Centre. »

L'honorable Stan Cho, ministre associé des Transports de l'Ontario et député provincial de Willowdale, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial d'avoir investi dans ces deux installations à North York. Ces investissements à Toronto profiteront grandement aux résidents aujourd'hui et pour les générations à venir. Grâce à l'amélioration de l'accessibilité du Meridian Arts Centre et du North York Seniors Centre, ces lieux de rassemblement seront plus accessibles pour la population et aideront à bâtir une ville plus inclusive. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Le North York Seniors Centre est ravi de recevoir un financement dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). La COVID-19 a mis en lumière l'importance, en particulier pour les personnes âgées, de maintenir des liens sociaux et leur bien-être physique et mental. Nous avons hâte d'accueillir à nouveau les aînés au Active Living Centre afin qu'ils puissent recommencer à vivre pleinement leur vie. Le financement de ce projet permettra au centre d'être accueillant, sécuritaire et accessible pour toutes les personnes âgées après la pandémie et pendant de nombreuses années. »

Peter Fuchs, président, North York Seniors Centre

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3800 projets en Ontario .

a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3800 projets en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres et musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres et musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3500 projets d'infrastructure.

