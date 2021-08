KINGSTON, ON, le 4 août 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période sans précédent offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et John Yakabuski, député provincial de Renfrew--Nipissing--Pembroke, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour trois projets d'amélioration d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans trois collectivités de l'Est de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 941 000 $ aux projets, et le reste du financement sera fourni par les bénéficiaires.

À Kingston, le financement appuiera la rénovation du Centre communautaire culturel de la cité des jeunes, exploité par l'organisation Home Base Housing, afin de fournir un plus grand accès à un centre communautaire sécuritaire, positif et propice au rétablissement pour les jeunes vulnérables et sans-abri âgés de 16 à 24 ans. Les travaux comprennent le réaménagement d'une église en un centre communautaire en retirant les bancs d'église, construisant une scène et mettant à jour le système audiovisuel, d'éclairage et de son, en plus des planchers et du système CVC. D'autres rénovations au centre communautaire existant ajouteront 2 500 pieds carrés de surface pour de nouvelles toilettes, une plus grande cuisine et une aire de réunion polyvalente. Ces améliorations fourniront plus d'occasions pour les jeunes du secteur en ce qui a trait à la guérison culturelle, au développement des compétences, à la socialisation et à l'expression de soi.

Un projet dans le canton de McNab/Braeside remplacera l'infrastructure récréative vieillissante pour s'adapter à la demande croissant pour une installation de soutien plus grande et plus moderne comprenant quatre terrains de baseball. Le nouvel immeuble comprendra plus de toilettes, un plus grand espace d'entreposage et une pièce de tournoi pour les arbitres et les responsables des tournois. Dans le canton de Head, Clara et Maria, le financement appuiera les améliorations apportées aux fenêtres, à l'éclairage et aux systèmes de chauffage et de climatisation dans le centre communautaire et la bibliothèque du canton.

Ces projets fourniront des espaces communautaires sécuritaires, confortables et inclusifs pour les résidents et les populations vulnérables, tout en fournissant aussi un meilleur accès aux programmes sociaux et physiques.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sont essentielles au bien-être et à la réussite des collectivités canadiennes. L'investissement d'aujourd'hui signifie que les jeunes, les aînés et les familles de l'Ontario auront un meilleur accès aux programmes sociaux et récréatifs de qualités dont ils ont besoin pour maintenir un style de vie sain, développer des compétences et créer de solides connexions communautaires pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès aux activités récréatives et sociales est d'une importance cruciale pour les résidents de l'Ontario. Ces investissements permettront aux résidents des collectivités urbaines et rurales de bénéficier de cet accès, ce qui aidera à bâtir des collectivités saines, actives et prospères. »

John Yakabuski, député provincial de Renfrew--Nipissing--Pembroke, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom de Home Base et des jeunes qui profiteront de cet investissement dans la collectivité de Kingston, je remercie tous les ordres de gouvernement pour leur soutien dans ce projet. Le Centre communautaire culturel de la cité des jeunes de Kingston prônera une approche holistique afin d'offrir aux jeunes un certain nombre de services importants, y compris des logements supervisés, des services de counselling et des occasions d'emploi. Le Centre communautaire et culturel est une partie essentielle de ce projet. »

Tom Greening, directeur exécutif, HomeBase

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en Ontario .

. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Le Canada et l'Ontario investissent plus de 2 millions $ pour améliorer des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans l'Est de l'Ontario

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial et des bénéficiaires accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir trois projets d'infrastructure communautaire et culturelle dans trois collectivités de l'Est de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario quant à lui plus de 941 000 $, tandis que les bénéficiaires contribuent plus de 753 000 $ à leurs projets respectifs.

Lieu Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des bénéficiaires Head, Clara et Maria, Cantons unis de Réhabilitation du centre communautaire et de la bibliothèque Les travaux prévus dans le cadre du projet comprennent l'installation d'un éclairage à DEL, le remplacement de fenêtres et l'amélioration de l'isolation dans le centre communautaire et la bibliothèque de la municipalité. Les rénovations comprendront également le remplacement du tapis de la bibliothèque et la modernisation des toilettes du centre communautaire afin de les rendre plus accessibles. Les améliorations permettront aux résidents, aux personnes âgées et aux populations vulnérables de la région d'avoir un meilleur accès à des programmes communautaires, culturels et récréatifs de qualité, tout en veillant à ce que les besoins des utilisateurs soient satisfaits. 10 823 $ 9 018 $ 7 216 $ Kingston, Ville de Centre communautaire culturel de la cité des jeunes Le projet vise à rénover et à agrandir l'installation communautaire destinée aux jeunes actuelle. Les travaux comprennent la conversion de l'église adjacente en un centre communautaire en retirant les bancs, en construisant une scène, en installant de nouveaux systèmes d'équipement audiovisuel, d'éclairage et de sonorisation, en améliorant les planchers et en modernisant les systèmes de CVC. La démolition du centre communautaire actuel permettra d'agrandir le complexe de 2 500 pieds carrés, ce qui facilitera l'aménagement d'une nouvelle cuisine spacieuse, de toilettes supplémentaires et d'un espace de réunion polyvalent. Les améliorations apportées offriront un espace sûr, où du soutien est offert et propice à la guérison, qui sera destiné aux jeunes vulnérables de 16 à 24 ans (y compris les jeunes Autochtones). Elles fourniront également un meilleur accès aux programmes de guérison culturelle, de développement des compétences, de socialisation et d'expression de soi. D'autres organismes de services aux jeunes pourront également avoir accès à la nouvelle installation et à ses services. 1 005 600 $ 837 916 $ 670 484 $ McNab-Braeside, Canton de Remplacement du bâtiment du parc McNab Center Le projet consiste à remplacer un bâtiment vieillissant et non accessible afin de mieux appuyer les programmes offerts à quatre terrains de baseball d'Arnprior. Les travaux comprennent la reconstruction du bâtiment pour pouvoir y aménager davantage de toilettes et l'aménagement d'une salle de tournoi, d'un espace de rangement pour l'équipement d'aménagement paysager et d'une cantine. Le projet permettra d'améliorer l'accès à des infrastructures communautaires et récréatives accessibles, afin de mieux répondre à la demande croissante dans la région. 113 000 $ 94 157 $ 75 343 $

