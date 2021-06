WINDSOR, ON, le 17 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor─Tecumseh, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Rick Nicholls, député provincial de Chatham-Kent-Leamington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Amanda Gellman, présidente du Windsor Centre for Film, Digital Media and the Creative Arts, ont annoncé l'octroi d'un financement pour un nouveau centre d'arts médiatiques à Windsor.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 980 000 $ dans le projet, et la contribution du Windsor Centre for Film, Digital Media and the Creative Arts s'élève à plus de 790 000 $.

Le Windsor Centre for Film, Digital Media and the Creative Arts rénovera une église historique du centre-ville afin d'avoir plus d'espace pour offrir des programmes d'arts médiatiques accessibles, communautaires et complets aux résidents de tous âges de Windsor-Essex, Chatham-Kent et Sarnia-Lambton.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités inclusives où les Canadiens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le nouveau Centre for Film, Digital Media and the Creative Arts annoncé aujourd'hui contribuera à la culture et à la diversité de la ville de Windsor, en plus d'offrir davantage de possibilités d'éducation et de loisirs aux résidents. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor─Tecumseh, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Autant la science fait progresser la technologie, autant l'art fait progresser l'esprit créatif. Nombreux sont ceux qui ont consacré beaucoup de temps et d'argent à titiller nos différents sens. Qu'il s'agisse d'aliments savoureux pour nos goûts uniques, de différents genres de musique pour notre plaisir auditif et, bien sûr, d'œuvres d'art à couper le souffle pour nos préférences visuelles, nous avons besoin de ces expériences pour mieux apprécier la vie au maximum. Cette opportunité de financement permettra aux habitants de Windsor et des environs de faire l'expérience de la créativité des artistes locaux, permettant ainsi à la communauté d'apprécier et de repousser les limites de l'art. »

Rick Nicholls, député provincial de Chatham-Kent-Leamington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le centre communautaire des arts médiatiques est en projet depuis plusieurs années. Tout a commencé avec le Camp cinématographique des jeunes, qui est un programme éducatif destiné aux enfants et aux adolescents. Nous sommes partis du principe que, puisque de futures équipes seront nécessaires, la construction d'une industrie devait commencer avec les plus jeunes. Le camp était également un programme de formation professionnelle pour les jeunes adultes, offrant environ 90 emplois d'été à temps pleins au cours des huit dernières années. La plupart d'entre eux ne voulaient pas aller dans les grands centres urbains pour trouver un emploi, alors nous avons promis de faire notre part pour arrêter la fuite des talents locaux du sud-ouest de l'Ontario. Grâce à la générosité de nos gouvernements fédéral et provincial, cette promesse est aujourd'hui tenue. Le centre communautaire des arts médiatiques s'adressera aux personnes de tous les âges, de tous les niveaux et de toutes les capacités. Il offrira des possibilités d'ateliers de cinéma et d'art, de formation continue, de réseautage, d'alternance, de formation professionnelle, de création de contenu et de production musicale et cinématographique. Nous sommes également impatients de travailler avec la communauté philanthropique alors que nous lançons notre effort de collecte de fonds : WE GROW TALENT, une campagne de construction, de matériel, et de bourses d'études. »

Amanda Gellman, présidente du Windsor Centre for Film, Digital Media and the Creative Arts

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

