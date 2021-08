MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DURHAM, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le développement du transport en commun est essentiel à la création d'emplois et au soutien de la croissance économique. Pour appuyer ces objectifs, nous devons donner la priorité aux mesures qui permettront de mettre en place les réseaux de transport en commun dont le Canada a besoin maintenant et à l'avenir. Les investissements dans le transport en commun soutiennent les Canadiens durant la pandémie, placent le Canada en position de rétablissement en créant de bons emplois et en appuyant les entreprises canadiennes, et transforment notre société pour un avenir meilleur et plus propre.

C'est pourquoi les gouvernements prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Les Ontariens ont besoin de services de transport en commun sécuritaires et fiables pour se rendre au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé dans la prestation de ces services.

Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, députée de Pickering--Uxbridge, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Mark Holland, député d'Ajax; Ryan Turnbull, député de Whitby; l'honorable Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario et député provincial de Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; l'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario et député provincial d'Ajax; Lorne Coe, whip en chef du gouvernement de l'Ontario et député provincial de Whitby; et John Henry, président-directeur général de la Municipalité régionale de Durham, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction d'infrastructures pour le service d'autobus express de la ville de Pickering.

Le gouvernement du Canada investit plus de 45,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 38,1 millions de dollars au projet, tandis que la contribution de la Municipalité régionale de Durham s'élèvera à plus de 30,5 millions de dollars.

Le projet consiste à construire 7,5 km de voies médianes réservées au service d'autobus express, 20 arrêts d'autobus protégés à 10 endroits et 7,5 km de pistes cyclables le long de la route 2 à Pickering. Le projet fait partie de l'initiative de service d'autobus express de Durham-Scarborough, dont l'objectif est de fournir des services de transport en commun plus fréquents et plus fiables dans la région de Durham et la ville de Toronto. Une fois terminé, ce projet offrira aux résidents un réseau de transport en commun sûr et plus accessible, ainsi que de meilleures options de transport actif.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de mettre en place des infrastructures de transport en commun de meilleure qualité et plus fiables dans la municipalité régionale de Durham. Avec nos partenaires, nous continuons à soutenir les infrastructures de transport en commun dans tout le pays afin que les gens puissent se rendre à destination de manière plus rapide, plus sécuritaire et plus propre. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Jennifer O'Connell, députée de Pickering--Uxbridge, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les réseaux de transport en commun intégrés et accessibles sont essentiels pour bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. La construction du service d'autobus express de la ville de Durham signifie des services de transport en commun plus fréquents et plus fiable, le fait de sauver du temps et de l'argent aux gens, et une meilleure façon de les relier à leurs amis, leurs familles et à d'autres collectivités de la région. »

L'honorable Mark Holland, député d'Ajax

« L'annonce d'aujourd'hui créera de bons emplois payants, tout en créant aussi des occasions futures pour des options de transport en commun plus vertes, en s'assurant que les citoyens de la municipalité régionale de Durham ont un accès continu à un réseau de transport en commun sécuritaire, moderne et fiable pour des années à venir. »

Ryan Turnbull, député de Whitby

« Ce projet améliorera l'accès futur à destination et en provenance de la station GO de Pickering, reliant ainsi les citoyens à leurs emplois, à leurs écoles et aux autres collectivités, ce qui permettra aux citoyens de la région de Pickering et Durham de rejoindre plus rapidement et plus facilement le GO Transit et le transport en commun de la région de Durham. »

L'honorable Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario et député provincial pour Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les gouvernements provinciaux, fédéraux et locaux travaillent ensemble pour améliorer l'infrastructure du transport en commun dans la région de Durham. Les citoyens profiteront de voies du service d'autobus express dans le corridor de l'autoroute 2, ce qui entraînera des déplacements plus rapides et des temps de déplacement plus courts. »

L'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario et député provincial d'Ajax

« Comme la pandémie de la COVID-19 l'a clairement souligné, les investissements dans le transport en commun sont plus essentiels que jamais pour le succès de nos collectivités. Les investissements d'aujourd'hui fourniront à des milliers de citoyens de la ville de Whitby et de la région de Durham un accès à des options de transport en commun modernisées qui leur permettront de se déplacer dans notre région de façon plus sécuritaire et plus rapidement. »

Lorne Coe, whip en chef du gouvernement et député provincial de Whitby

« Le projet de transport en commun rapide par autobus de Durham-Scarborough est une bonne occasion de continuer à bâtir et à relier nos collectivités. La demande de transport continue de croître dans la région de Durham et, avec nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous continuerons de fournir du transport en commun sécuritaire et fiable pour les citoyens et les visiteurs. »

John Henry, président-directeur général de la Municipalité régionale de Durham

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure en . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

