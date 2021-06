BAYHAM, ON, le 11 juin 2021 /CNW/ - Les Canadiens ressentent de plus en plus les répercussions de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Le Canada et l'Ontario travaillent de concert dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, de remettre les entreprises sur pied et de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et député provincial d'Elgin-Middlesex-London , au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Ed Ketchabaw, maire de la municipalité de Bayham, ont annoncé un financement conjoint pour la rénovation et l'agrandissement du centre communautaire de Straffordville.

Le gouvernement du Canada investira 801 320 $ dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournira 667 099 $ alors que la municipalité de Bayham versera 534 881 $ dans le projet du centre.

L'agrandissement du centre communautaire comportera l'ajout de vestiaires, une cantine, une cuisine commerciale et une salle de toilettes universelle, ainsi que la construction d'un pavillon en plein air. Ce projet comprendra également l'aménagement d'un nouveau sentier accessible en fauteuil roulant, la remise en état d'un pavillon et d'un bâtiment d'un terrain de sport, ainsi que l'amélioration de l'éclairage. Les membres de la communauté, dont les jeunes et les personnes vulnérables, auront accès à un centre communautaire plus spacieux accessible qui sera ouvert pendant toute l'année et qui offrira de nombreuses options d'activités récréatives mieux adaptées.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin de faire des investissements stratégiques dans l'infrastructure des collectivités à l'échelle de la province, où le besoin s'en fait le plus sentir.

Citations

« C'est vraiment stimulant de savoir que des investissements sont faits dans le centre communautaire de Straffordville. Il est important pour le développement et le bien-être de la communauté de s'assurer que ses résidents ont accès à des infrastructures communautaires et récréatives. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera au succès et à la santé des résidents de Bayham, car ils leur permettront de demeurer actifs et en forme en profitant de l'installation à longueur d'année. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très fier que le gouvernement de l'Ontario ait accordé la priorité au soutien d'un projet qui facilitera la vie communautaire à Straffordville. Le nouveau centre sera un endroit où l'on se crée des souvenirs heureux pour les générations à venir. »

L'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et député provincial d'Elgin-Middlesex-London , au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le Conseil est ravi d'avoir la possibilité d'agrandir le centre communautaire de Straffordville et d'accroître les possibilités liées aux activités récréatives pour tous les résidents de Bayham. »

Son Honneur Ed Ketchabaw, maire de la municipalité de Bayham

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 280 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 280 projets d'infrastructure. Dans toute la province au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars, et le Canada, environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme Investir dans le Canada. Le volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer des infrastructures communautaires (centres communautaires, bibliothèques), des lieux de loisirs (arénas, espaces récréatifs) et des espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars, et le Canada, environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme Investir dans le Canada. Le volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer des infrastructures communautaires (centres communautaires, bibliothèques), des lieux de loisirs (arénas, espaces récréatifs) et des espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

