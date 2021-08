Le Canada et l'Ontario investissent plus de 1,2 million de dollars dans six projets communautaires et récréatifs du centre et du nord de l'Ontario

SUDBURY, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et veiller à ce que les infrastructures communautaires soient fiables et sécuritaires tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Paul Lefebvre, député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce et député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Helen Francis, présidente et directrice générale du YMCA du nord-est de l'Ontario, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour six projets d'infrastructures communautaires et récréatives dans le centre et le nord de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit 707 915 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit 589 870 $ pour ces projets, tandis que les bénéficiaires versent un montant total combiné de 456 477 $ dans leurs projets respectifs.

Parmi les projets annoncés figurent la rénovation et le remplacement des ascenseurs des centres de conditionnement physique et de loisirs du YMCA du nord-est de l'Ontario, soit le remplacement des deux ascenseurs actuels du site de Sudbury et de l'ascenseur pour une personne du site de North Bay par un ascenseur complet. Le nouvel ascenseur du site de North Bay pourra accueillir plus d'une personne à la fois et sera modernisé pour répondre aux besoins des utilisateurs du centre. Une fois terminé, ce projet permettra de maintenir et d'améliorer l'accès des membres de la communauté aux programmes et services communautaires offerts par le YMCA et d'assurer la sécurité et le bien-être des participants.

Dans la ville de Blue Mountains, le financement permettra de rénover le Craigleith Heritage Depot. Ce projet comprend la rénovation du toit, du bardage, des portes accessibles et des fenêtres. Les autres rénovations comprennent des travaux visant à améliorer la ventilation, la température intérieure et la qualité de l'air. Une fois les rénovations terminées, le Craigleith Heritage Depot sera plus accessible, plus durable et plus sécuritaire pour les usagers pendant les années à venir.

Des investissements supplémentaires dans d'autres projets d'infrastructures récréatives dans la région comprendront le remplacement du toit du centre communautaire de Chesley dans la municipalité d'Arran-Elderslie, ce qui permettra aux résidents de profiter de l'installation pendant de nombreuses années. Il a aussi été question dans l'annonce d'aujourd'hui du projet de remplacement d'un pont pour motoneiges et à usages multiples dans le canton de Sioux Narrows-Nestor Falls, qui améliorera l'accès aux services locaux pour les collectivités autochtones et qui contribuera à promouvoir le tourisme dans le nord-ouest de l'Ontario.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin

« Il est essentiel de veiller à ce que les résidents aient accès à des infrastructures récréatives de qualité pour assurer le bien-être et le développement de la collectivité. L'investissement annoncé aujourd'hui dans six projets récréatifs et communautaires dans le centre et le nord de l'Ontario permettra de fournir aux résidents un accès à des infrastructures récréatives modernes, fiables et accessibles où ils pourront tisser des liens et mener un style de vie actif et sain. Le plan d'infrastructure du Canada nous permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays, et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Paul Lefebvre, député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'infrastructure communautaire locale est la clé pour la vitalité de nos collectivités dans le nord-est de l'Ontario et dans l'ensemble de la province. Les rénovations d'accessibilité pour le YMCA à North Bay garantiront qu'il restera un espace communautaire réellement inclusif pour que tout le monde puisse en profiter. Grâce à notre investissement provincial de plus de 231 000 $, nous faisons une différence et nous appuyons les services essentiels fournis par le YMCA. L'annonce d'aujourd'hui pour Nipissing et nos investissements dans cinq autres projets d'infrastructure dans la province démontre l'engagement continu de notre gouvernement d'appuyer les priorités locales. »

L'honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce et député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du financement dans les infrastructures qui nous permettra de conserver des ascenseurs sûrs et fonctionnels dans nos centres communautaires de Sudbury et de North Bay afin d'offrir un accès à tous. »

Helen Francis, présidente et directrice générale du YMCA du nord-est de l'Ontario

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

, le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs ( arénas , et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

Titre du projet Bénéficiaire Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Autre financement Rénovation et remplacement des ascenseurs à deux centres de conditionnement physique et de loisirs du YMCA du nord-est de l'Ontario YMCA du nord-est de l'Ontario Le projet comprend le remplacement des deux ascenseurs existants au site de Sudbury et de l'ascenseur pour une personne au site de North Bay par un ascenseur complet. Le nouvel ascenseur du site de North Bay pourra accueillir plus d'une personne à la fois et est modernisé pour répondre aux besoins des clients. 277 935 $ 231 589 $ 185 313 $ 0 $ Rénovations du Craigleith Heritage Depot Ville de Blue Mountains Ce projet comprend la rénovation du toit, du bardage, des portes accessibles et des fenêtres. Les autres rénovations comprennent des travaux visant à améliorer la ventilation, la température intérieure et la qualité de l'air. 162 500 $ 135 403 $ 108 347 $ 0 $ Remplacement de la toiture du centre communautaire de Chesley Municipalité d'Arran-Elderslie Le financement permettra de remplacer le toit de 7 200 pi2 pour rendre le bâtiment plus écoénergétique, et de réaliser des réparations mineures et l'entretien d'une deuxième partie de toit de 20 000 pi2. Les travaux permettront aux résidents de bénéficier d'une installation rénovée et durable pour les années à venir. 149 500 $ 124 571 $ 99 679 $ 0 $ Construction de nouvelles clôtures et remise en état du terrain de baseball de Plattsville Canton de Blandford-Blenheim Ce projet comprend le remplacement des clôtures existantes, l'installation d'un abri au-dessus du banc des joueurs pour que les utilisateurs puissent se protéger des intempéries, et l'ajout d'une barrière de sécurité entre le terrain de balle et la limite des arbres du parc pour protéger les joueurs. Une fois le projet terminé, le terrain devrait connaître une augmentation de 75 % de son utilisation. 41 160 $ 34 297 $ 27 443 $ 0 $ Remplacement d'un pont pour motoneige et à usages multiples North Western Ontario Snowmobile Trail Association Le financement permettra de remplacer un pont le long de la boucle Wilderness de la North Western Ontario Snowmobile Trail Association, d'améliorer l'accès aux services locaux pour les collectivités autochtones voisines, de promouvoir le tourisme dans le nord-ouest de l'Ontario et de mettre en place un sentier polyvalent pour toutes les saisons. 41 400 $ 34 497 $ 12 078 $ 15 525 $ Aménagement d'un terrain pour activités récréatives en plein air Canton de Ramara Ce projet comprend la conception et l'aménagement d'un terrain extérieur polyvalent au centre récréatif du canton. Les travaux comprennent la conception, la fourniture et l'installation d'une dalle de béton, d'un terrain extérieur polyvalent muni d'installations de basketball et de tennis léger, ainsi que de nouvelles clôtures et d'un nouvel éclairage. 35 420 $ 29 514 $ 23 616 $ 0 $

