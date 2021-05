SAULT STE. MARIE, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor), et député de Sault Ste. Marie, l'honorable Ross Romano, ministre des Collèges et Universités, et député provincial de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Asima Vezina, rectrice et vice-chancelière de l'Université Algoma, ont annoncé l'octroi d'un financement pour un nouveau centre culturel autochtone à l'Université Algoma.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 5,9 millions de dollars, tandis que la contribution de l'Université Algoma s'élève à plus de 4,7 millions de dollars.

Le projet consiste à rénover le bâtiment de l'aile Est de l'Université en vue de construire le Mukqua Waakaa'igan, le nom anishinaabemowin donné à la nouvelle installation culturelle. Cet espace servira de lieu de partage et de promotion de la culture des peuples autochtones du Canada et présentera les œuvres produites par les enfants des survivants du pensionnat de Shingwauk. Le nouveau centre permettra à la population autochtone urbaine locale et aux collectivités des Premières Nations des régions rurales environnantes d'accéder plus facilement à des lieux adaptés à leur culture. Le centre culturel est destiné à servir de centre d'excellence, à promouvoir la culture anishinaabe et à contribuer à faire avancer les appels à l'action lancés par la Commission de vérité et réconciliation.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« La construction du centre culturel Mukqua Waakaa'igan à l'Université d'Algoma est une étape importante pour avancer sur la voie de la réconciliation. Le financement fédéral aidera ce nouveau centre à servir de centre d'excellence à la communauté, à promouvoir la culture anishinaabe et à créer un espace diversifié et respectueux pour la population autochtone urbaine locale et les Premières Nations rurales environnantes. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En plus de servir de centre d'excellence pour la promotion de la culture anishinaabe, le centre culturel Mukqua Waakaa'igan de l'Université Algoma aidera également à combler le fossé entre le public et les collectivités autochtones, de manière à créer un environnement diversifié et respectueux, et à permettre à la population d'en apprendre davantage sur la vérité et la réconciliation, ainsi que sur les séquelles des pensionnats. »

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor), et député de Sault Ste. Marie

« Le campus de l'Université Algoma abrite le Shingwauk Hall, le seul bâtiment qui reste en Ontario ayant abrité un pensionnat que vous pouvez visiter aujourd'hui. Les enfants de Shingwauk sont les survivants de cette période sombre de l'histoire canadienne; ils ont travaillé sans relâche pour faire connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans les pensionnats du Canada. Cette annonce représente bien plus que la construction d'un grand projet d'infrastructure à Sault Ste. Marie. Ce projet de 18 millions de dollars abritera le plus grand ensemble d'archives sur les pensionnats du pays et servira de destination pour les gens qui souhaitent en apprendre davantage sur notre histoire. Le projet constituera une étape essentielle vers la réconciliation. Il s'agit d'une façon incroyablement unique de préserver et de mettre en valeur notre histoire; c'est une commémoration de l'évolution de l'Université Algoma et son identité en tant qu'université au Canada. »

L'honorable Ross Romano, ministre des Collèges et Universités, et député provincial de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous soulignons aujourd'hui une étape importante dans l'histoire du site de Shingwauk, de l'Université Algoma et de l'Association des anciens élèves de Shingwauk (AESA). Mukqua Waakaa'igan deviendra un centre d'excellence culturelle pour le pays : un endroit à Baawaating où les gens de toutes les cultures seront accueillis de partout dans le monde pour partager et apprendre les uns des autres, dans le cadre de l'engagement de l'Université à créer un endroit sûr, accueillant et inclusif pour la compréhension, l'enseignement, l'apprentissage et la guérison interculturels. En Anishinaabemowin, Mukqua Waakaa'igan honore l'ours en tant que porteur de la médecine, et en tant que guérisseur, Waakaa'igan fait référence à sa loge ou sa tanière. Le nom Mukqua Waakaa'igan a été donné à ce lieu d'apprentissage et de guérison par une cérémonie et en reconnaissance de ce travail très important. Avec plus de 50 pays représentés sur notre campus de Sault Ste. Marie, Mukqua Waakaa'igan sera un espace sûr pour des dialogues importants sur le passé, le présent et l'avenir. Sa contribution : combattre le racisme et renforcer la capacité des gens à vivre harmonieusement, ensemble avec la Création et ce monde. »

Asima Vezina, rectrice et vice-chancelière de l'Université Algoma

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 9,8 milliards de dollars dans plus de 3 150 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 9,8 milliards de dollars dans plus de 3 150 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

