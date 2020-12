HAMILTON, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures publiques en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois et de favoriser la croissance économique, de rendre nos collectivités plus durables et plus résistantes face aux changements climatiques, et de construire des espaces publics plus inclusifs et plus équitables.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Donna Skelly, adjointe parlementaire au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et députée provinciale de Flamborough-Glanbrook au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la restauration du lieu historique national de Griffin House.

Ces améliorations apportées à un important site culturel et historique de l'établissement des Noirs dans le Haut-Canada amélioreront l'accessibilité pour tous les visiteurs, tout en restaurant les caractéristiques patrimoniales de la maison construite en 1827. La maison Griffin appartenait à Enerals Griffin, un immigrant noir de Virginie qui est probablement né esclave, mais qui s'est installé comme homme libre au Canada en 1834. La maison est restée dans sa famille pendant 154 ans.

Le gouvernement du Canada investit 399 960 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 333 267 $ au projet, tandis que la Ville de Hamilton y consacre 266 673 $.

Le projet permettra de restaurer la structure et les finitions intérieures, ainsi que les principaux éléments de l'extérieur du bâtiment, notamment les fondations, le parement extérieur, les fenêtres, le toit et la cheminée. Des améliorations supplémentaires aux allées et l'installation de rampes d'accès au porche rendront le bâtiment accessible à tous les visiteurs. Désignée lieu historique national en 2008, la maison Griffin est associée à l'établissement des Noirs en Amérique du Nord britannique pendant la première moitié du XIXe siècle.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

«Les nombreuses communautés noires de Hamilton ont une longue et riche histoire. Les Noirs ont contribué de façon essentielle à la vie économique, politique, culturelle et sociale de notre ville. La restauration du lieu historique national de Griffin House contribuera à faire connaître et mieux comprendre la diversité de l'histoire des Noirs au Canada pour de nombreuses années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Compte tenu de l'importance de la maison Griffin dans l'histoire des Noirs du Canada et les premières années du chemin de fer clandestin, je suis ravie de voir que des investissements sont effectués pour préserver ce site historique. La maison Griffin se trouve à Ancaster depuis plus de 150 ans et, grâce à la contribution de plus de 330 000 $ de l'Ontario, un plus grand nombre de familles et de touristes pourront visiter le musée et continuer à découvrir l'histoire des Noirs de l'Ontario pour les générations à venir. »

Donna Skelly, députée provinciale de Flamborough-Glanbrook et adjointe parlementaire au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La restauration de la maison d'Enerals Griffin, datant du début du XIXe siècle, témoigne de notre engagement collectif à partager et à célébrer la diversité de l'histoire des Noirs dans notre collectivité. Cet investissement dans le lieu historique national de la maison Griffin permettra à des générations de résidents et de visiteurs de continuer à mieux comprendre l'établissement des Noirs à Hamilton au début du XIXe siècle. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur investissement dans ce lieu historique national et la préservation d'une partie intégrante du patrimoine de notre ville. »

Fred Eisenberger, maire de Hamilton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Dans tout l' Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure. Dans toute la province et au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars, et le Canada environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars, et le environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Personnes-ressources: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391; Michelle Shantz, Conseillère en communications et en relations avec les médias, Bureau du maire Fred Eisenberger, Ville de Hamilton, 905-546-4225

