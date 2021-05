SCARBOROUGH, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Shaun Chen, député de Scarborough-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, et député provincial de Scarborough-Nord, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Alan Lam, président du conseil d'administration du Centre culturel chinois du Grand Toronto, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la modernisation du Centre culturel chinois du Grand Toronto.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2,3 millions de dollars dans le projet, tandis que la contribution du Centre culturel chinois du Grand Toronto s'élève à plus de 1,8 million de dollars.

Le projet comprend l'agrandissement de l'espace de service existant et l'amélioration de l'accessibilité aux zones de programme et d'activité extérieures et intérieures du Centre. Les travaux supplémentaires comprennent l'agrandissement et la transformation de la cour ouverte en un nouveau jardin extérieur et un espace intérieur polyvalent, la modernisation des systèmes audiovisuels, de sonorisation et d'éclairage dans le foyer avant, la transformation de l'espace actuel de la bibliothèque en un centre de ressources polyvalent, et l'amélioration du théâtre de 626 places et de la salle polyvalente avec de nouveaux systèmes audiovisuels et d'éclairage.

Ce nouveau complexe offrira à la communauté chinoise du Grand Toronto un centre communautaire moderne, fiable et plus accessible où les gens pourront se retrouver et profiter des programmes culturels et récréatifs qu'ils ont à cœur pour les années à venir.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Veiller à ce que les résidents aient accès à des infrastructures culturelles et récréatives est important pour l'inclusion sociale et le bien-être. L'investissement annoncé aujourd'hui pour l'agrandissement et la modernisation du Centre culturel chinois du Grand Toronto permettra à nos diverses communautés d'avoir accès à une installation moderne et fiable où elles pourront profiter d'un plus grand nombre d'activités récréatives et d'événements communautaires pour les décennies à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Shaun Chen, député de Scarborough-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre culturel chinois est une pierre angulaire de notre collectivité. Les programmes et les services qu'il offre aident les gens de tous âges à Scarborough et dans toute la région du Grand Toronto. Le gouvernement de l'Ontario est heureux d'investir plus de 2,3 millions de dollars pour moderniser la salle polyvalente et le théâtre, agrandir et remodeler les espaces d'activités extérieurs et intérieurs, et soutenir les efforts visant à rendre le Centre plus accessible. Des organismes comme le Centre culturel chinois démontrent que la force de notre province réside dans notre diversité culturelle, y compris dans notre dynamique communauté sino-ontarienne. »

L'honorable Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, et député provincial de Scarborough-Nord, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le Centre culturel chinois (CCC) du Grand Toronto continue d'être reconnaissant du soutien indéfectible des gouvernements fédéral et provincial grâce à ce généreux financement. Le CCC sera en mesure d'apporter des améliorations technologiques et d'accessibilité indispensables à ses installations existantes qui ont servi à de nombreuses personnes, et il pourra enfin concrétiser le rêve d'un jardin asiatique. Ce jardin sera aussi fonctionnel que symbolique, mettant en valeur la biodiversité des plantes, créant des sentiers pour la méditation, et offrant des possibilités d'éducation dans un cadre naturel. Plus particulièrement, le jardin pourra servir de représentation de la symbiose continue des Canadiens d'origine chinoise dans ce pays pour les générations à venir. »

Alan Lam, président du conseil d'administration du Centre culturel chinois du Grand Toronto

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 12,5 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 12,5 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Simon Ip, Gestionnaire de projets, Centre culturel chinois du Grand Toronto, 416-200-9828 (ligne principale), 647-613-2328, 647-618-2329, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca