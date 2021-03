TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Arif Virani, député de Parkdale--High Park, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Christine Hogarth, députée provinciale d'Etobicoke--Lakeshore, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Victor Willis, directeur exécutif du centre d'activités et de loisirs Parkdale, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration de l'accessibilité et de la sécurité au centre d'activités et de loisirs Parkdale (PARC).

Le gouvernement du Canada investit plus de 590 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 490 000 $ au projet, tandis que le PARC y consacre plus de 390 000 $.

Les améliorations apportées au bâtiment comprennent l'amélioration du système de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air, la rénovation de l'entrée ouest du bâtiment afin d'y aménager une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que l'ajout d'un isolant dans les murs extérieurs afin d'assurer un plus grand confort intérieur et une régulation plus écoénergétique de la température intérieure tout au long de l'année. Le projet comprendra également l'imperméabilisation de la fondation du bâtiment et le raccordement d'une pompe de puisard au système municipal de gestion des eaux pluviales.

Une fois achevé, le projet de rénovation du bâtiment améliorera les conditions de santé et de sécurité du personnel, des clients et des visiteurs, puisqu'il aura permis de créer un espace sécuritaire et accueillant où les membres de la collectivité pourront partager leurs expériences, participer à des programmes récréatifs et communautaires de qualité, et acquérir de précieuses compétences.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour bâtir des collectivités inclusives, durables et résilientes. Ces améliorations permettront au PARC de poursuivre son excellent travail en fournissant des services et des programmes inestimables aux jeunes, aux personnes âgées, aux nouveaux arrivants et aux chômeurs dans un établissement inclusif et durable. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Arif Virani, député de Parkdale--High Park, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre d'activités et de loisirs Parkdale fait partie intégrante de la communauté, et l'Ontario est heureux de fournir plus de 490 000 $ pour ce projet. Les améliorations apportées au bâtiment contribueront grandement à faire de l'installation un lieu de rassemblement encore meilleur dans Parkdale. »

Christine Hogarth, députée provinciale d'Etobicoke--Lakeshore, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Depuis 20 ans, le PARC est un point d'ancrage et une plaque tournante pour la collectivité. La nécessité d'effectuer des travaux dans ce bâtiment de 90 ans est devenue évidente, mais ce n'est pas facile pour un organisme de bienfaisance comme le PARC d'effectuer ce type de dépenses et d'investissements. Le financement annoncé permettra à l'organisme d'améliorer ses infrastructures afin de pouvoir continuer à servir les nombreuses personnes de la collectivité qui dépendent de l'accès à cette importante ressource. »

Victor Willis, directeur exécutif du centre d'activités et de loisirs Parkdale

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

