KITCHENER, ON, le 9 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Raj Saini, député de Kitchener-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener-Conestoga, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amy Fee, adjointe parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et députée provinciale de Kitchener-Sud - Hespeler, Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener, et Elizabeth Sproule, présidente du conseil d'administration, Centre In The Square, ont annoncé l'octroi d'un financement pour deux projets visant la rénovation de la salle de spectacle Centre In The Square, dans le centre-ville de Kitchener .

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,4 million de dollars aux projets, la Ville de Kitchener y consacre plus de 800 000 $, et le Centre In The Square y consacre plus de 360 000 $.

Le premier projet consiste à effectuer la rénovation complète de 12 salles de toilettes, ce qui comprend le remplacement des accessoires, de la plomberie, des éléments servant à la ventilation et des composantes électriques, ainsi que l'installation d'ouvre-portes automatiques et de rampes.

Le deuxième projet consiste à remplacer et à reconfigurer près de 1900 sièges de la salle de spectacle afin de permettre une meilleure accessibilité et d'améliorer l'accès au hall d'entrée. Les plateformes élévatrices utilisées pour retirer et ranger les sièges se trouvant dans la fosse d'orchestre seront également remplacées ou remises en état.

Ces travaux permettront d'améliorer l'accessibilité de la salle de spectacle Centre In The Square, afin de mieux accueillir les quelque 150 000 personnes qui s'y rendent chaque année et de leur offrir une meilleure expérience. Ils permettront aussi de réduire les coûts d'entretien annuels.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où ils sont particulièrement nécessaires.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités où les familles veulent vivre, travailler et élever leurs enfants. L'amélioration de l'accessibilité du Centre In The Square, la salle de spectacle la plus grande et la plus fréquentée de la région, favorisera la participation aux activités culturelles et permettra à tous les résidents de profiter des concerts et des spectacles en tout confort. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Raj Saini, député de Kitchener-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fier que le gouvernement du Canada contribue à la rénovation du Centre In The Square, un précieux lieu culturel à Kitchener. Les améliorations apportées aux infrastructures culturelles et communautaires permettent de créer des lieux publics accessibles et accueillants où les gens se sentent liés et engagés. Comme il m'est arrivé d'être assis, plein d'admiration, parmi les spectateurs, mais aussi de passer moi-même fièrement sur la scène du Centre In The Square, j'ai hâte de voir le travail qui y sera fait. »

Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« Le gouvernement de l'Ontario reconnaît qu'il est important d'appuyer les arts et la culture. C'est pourquoi nous effectuons cet investissement dans la plus importante salle de spectacle de la région, pour veiller à ce qu'encore plus de membres de notre collectivité puissent célébrer des arts locaux et assister à des concerts et à des spectacles. Je me réjouis à l'idée que la région de Waterloo puisse profiter d'un Centre in the Square modernisé et plus accessible pendant de nombreuses années. »

Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener-Conestoga, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Pendant des décennies, le Centre In The Square a joué un rôle de premier plan dans la mise en valeur des arts du spectacle et a grandement contribué à notre région. Ces investissements permettront d'améliorer l'accessibilité et garantiront que les gens profiteront de ce théâtre de pointe pendant de nombreuses années. »

Amy Fee, adjointe parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et députée provinciale de Kitchener-Sud - Hespeler

« Le Centre in the Square, dont on a célébré le 40e anniversaire en septembre 2020, est une destination culturelle très prisée, située au cœur de Kitchener, et qui dessert les résidents de toute la région de Waterloo ainsi que des gens qui viennent de plus loin. Alors que le public attend avec impatience le retour des spectacles après la pandémie, ce financement contribuera non seulement à la modernisation de cette précieuse installation, mais aussi à une importante amélioration de son accessibilité et de sa durabilité, grâce à une réduction de la consommation d'eau et des coûts d'entretien permanents. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur contribution financière. Nous savons que lorsque les gouvernements collaborent, nous pouvons améliorer la qualité de vie de tous nos résidents. »

Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener

« Le Centre In The Square est un lieu de rassemblement inestimable où les gens peuvent vivre des expériences collectives mémorables de culture et de divertissement. Grâce aux travaux qu'on pourra effectuer pour améliorer l'accessibilité et les installations du centre, on pourra créer un espace plus inclusif et plus confortable pour tous. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les administrations fédérale, provinciale et municipale pour les fonds alloués, grâce auxquels on pourra effectuer ces travaux d'amélioration. »

Elizabeth Sproule, présidente du conseil d'administration, Centre In The Square

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars dans toute la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario , dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars dans toute la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en , dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

