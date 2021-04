MILTON, ON, le 6 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) et député de Milton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Hassaan Basit, PDG de Conservation Halton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour deux projets visant à améliorer des infrastructures communautaires et récréatives à Milton. Cheryl Miller, de Community Living North Halton, était également présente.

Le gouvernement du Canada investit 939 900 $ dans la rénovation et l'agrandissement du café et des salles de réunion dans l'immeuble de Community Living North Halton, ainsi que dans la promenade du lac Crawford dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit 783 172 $, Community Living North Halton fournit plus de 18 600 $ et la Halton Region Conservation Authority fournit 912 000 $.

Le premier projet consistera à améliorer le café et les salles de réunion de l'immeuble de Community Living North Halton. Les améliorations comprennent le remplacement de la moquette existante par un revêtement de sol en vinyle, l'ajout de nouveaux luminaires, la mise à jour des toilettes, l'agrandissement de l'aire de réunion du café et la peinture des espaces de réunion. Ces travaux amélioreront l'accès et la qualité des infrastructures communautaires en permettant à l'organisme d'offrir plus d'espace pour les programmes et les réunions dans cette installation. Ces améliorations permettront à un grand nombre de personnes et d'organisations de bénéficier d'une interaction et d'une inclusion sociale accrues au sein de la collectivité.

Le deuxième projet concerne la remise en état et le prolongement de la promenade du lac Crawford. Les améliorations apportées au sentier récréatif comprendront l'installation de pieux vissés pour soutenir la promenade, d'un nouveau tablier et de nouveaux garde-corps, ainsi que la remise à neuf des aires de repos, des zones d'observation et des panneaux d'information. Ces améliorations permettront de prolonger la durée de vie de la promenade et d'offrir une meilleure expérience aux visiteurs, tout en répondant aux exigences en matière d'accessibilité.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les infrastructures communautaires et récréatives sont importantes pour le bien-être et le développement des collectivités. Les investissements annoncés aujourd'hui pour la rénovation de l'immeuble de Community Living North Halton et la remise en état de la promenade du lac Crawford permettront aux résidents de profiter d'installations modernes et fiables où ils pourront conserver un mode de vie sain pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) et député de Milton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Avec un investissement de plus de 783 000 $ pour la rénovation et l'agrandissement de Community Living North Halton et de la promenade du lac Crawford, notre gouvernement continue de prendre des mesures énergiques pour soutenir la collectivité de Milton. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Alors que nous continuons de faire face à la pandémie, la possibilité de sortir et de profiter de la nature est plus importante que jamais pour les gens de notre collectivité. Nous sommes ravis que cet investissement permette de moderniser la promenade du lac Crawford afin qu'elle soit entièrement conforme à la LAPHO. Cela contribuera à rendre la nature et les loisirs de plein air accessibles à un plus grand nombre de personnes dans notre collectivité, aujourd'hui et à l'avenir. »

Hassaan Basit, PDG de Conservation Halton

« Au nom de Community Living North Halton et de notre café de formation, le Lunchbox Café, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour ce financement visant la rénovation des infrastructures. Le Lunchbox Café est un café de formation pour les adultes ayant une déficience intellectuelle, et ces fonds de rénovation nous permettront d'agrandir et d'améliorer notre espace actuel, d'accroître notre visibilité au sein de la collectivité et de fournir à nos stagiaires une expérience pratique supplémentaire dans le cadre de notre programme. Ces fonds nous permettront également de moderniser nos salles de réunion et de rester en contact avec la collectivité en offrant un espace pour des événements privés ou corporatifs. »

Cheryl Miller, gestionnaire, programme de formation Lunchbox Café, Community Living North Halton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 860 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 860 projets d'infrastructure en . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Stephanie Bright, Spécialiste des relations publiques, Conservation Halton, 905-208-0030, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca