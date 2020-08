Le Canada et l'Ontario investissent dans des routes et des ponts, reliant ainsi les collectivités rurales

COMTÉ DE BRANT, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales et nordiques de l'Ontario et de les aider à renforcer leur économie locale.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, et ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Will Bouma, adjoint parlementaire au premier ministre et député provincial de Brantford−Brant, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et David Bailey, maire du comté de Brant, ont annoncé le financement de cinq projets concernant des routes et des ponts en Ontario.

Dans le comté de Brant, la réfection de la rue King Edward entre les chemins Puttown et Bishopgate renforcera la sécurité et la fiabilité de la route pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons et favorisera une meilleure circulation, en plus de faciliter le transport actif. Les travaux comprennent l'aménagement de deux carrefours giratoires à une voie et l'élargissement de la rue pour permettre l'aménagement d'une piste cyclable et de trottoirs ou d'une voie polyvalente pour les piétons.

Dans la collectivité des Six Nations de la rivière Grand, la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection de la route 54 et du chemin Chiefswood renforcera la sécurité et la fiabilité de la route, en plus d'améliorer la circulation. Le carrefour giratoire facilitera également les interventions en cas d'urgence, améliorera l'accès à un projet d'ensemble résidentiel et commercial et réduira les coûts d'exploitation et d'entretien.

Dans le canton de Harley, le remplacement du pont Roy renforcera la sécurité et la fiabilité de la route et diminuera les interruptions de service. À Blandford-Blenheim, le remplacement du pont 24 sur le chemin de canton 12 par une nouvelle structure de béton renforcera la sécurité publique et améliorera la circulation routière. Par ailleurs, la réfection d'un tronçon de 1 kilomètre de la rue King Edward dans le comté de Brant et d'un tronçon de 6,5 kilomètres du chemin 31st Line dans le canton de Zorra renforcera la sécurité et la fiabilité de ces routes pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 5,5 millions de dollars, les municipalités allouent plus de 3,8 millions de dollars aux projets et la contribution de la Première Nation des Six Nations de la rivière Grand s'élève à 208 556 $.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent avec leurs partenaires pour soutenir l'emploi, améliorer les collectivités et renforcer la confiance tandis que nous relançons la croissance économique de manière sûre et durable.

« Le financement annoncé aujourd'hui pour les cinq projets de routes et de ponts, dont ceux du comté de Brant et des Six Nations de la rivière Grand, montre comment les administrations fédérale, provinciale, municipales et des Premières Nations travaillent ensemble pour construire des infrastructures dans les collectivités rurales. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins des résidents et des entreprises, créent des liens vitaux et font croître l'économie. »

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Ce financement pour les infrastructures routières et les ponts est essentiel pour le comté de Brant et les Six Nations de la rivière Grand, qui sont situés à un carrefour entre la région du Grand Toronto et la frontière américaine. Je suis très heureux que les gouvernements fédéral, provincial, municipal et territorial aient pu travailler ensemble pour améliorer et renforcer les infrastructures qui aideront à paver la voie de la reprise économique, après la COVID-19. »

Will Bouma, adjoint parlementaire au premier ministre et député provincial de Brantford−Brant, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes très heureux d'apprendre que le comté de Brant recevra du financement des gouvernements fédéral et provincial pour la réfection d'un tronçon de la rue King Edward. Ces travaux constituent la première phase du projet d'échangeur de la route Bishopsgate. Cette phase améliora grandement la sécurité aux intersections des routes Puttown et Bishopsgate. Nous souhaitons remercier les gouvernements fédéral et provincial de nous fournir leur soutien financier pour améliorer les infrastructures et la sécurité routière dans le comté de Brant. »

David Bailey, maire du Comté de Brant

« Le canton de Blandford-Blenheim est très heureux d'apprendre que le financement a été approuvé pour le remplacement du pont 24, sur la rivière Nith, qui a en a grand besoin. La structure actuelle date de plus de 90 ans. Son remplacement par un nouveau pont qui ne présente aucune limite de poids ou de hauteur réduira le délai d'intervention des véhicules d'urgence et améliorera les voies de transport pour les entreprises de la région. Nous remercions nos partenaires du gouvernement d'avoir reconnu l'importance de cette infrastructure pour nos résidents et la communauté d'affaires locale. »

Mark Peterson, maire de Blandford-Blenheim

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui correspondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, comme des installations qui appuient la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,7 milliards de dollars dans plus de 2 500 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

De nouveaux investissements historiques mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle et sont au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité . Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover , un nouveau Fonds universel pour la large bande, ainsi que des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

. Ils comprennent un complément au programme , un nouveau Fonds universel pour la large bande, ainsi que des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada. Le 9 juillet 2020, l' Ontario a lancé le Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario , de 150 millions de dollars, qui vise à financer des projets d'infrastructure à large bande et de téléphonie cellulaire dans les régions où le service a besoin d'être amélioré. Ce programme fait partie de l'initiative provinciale de 315 millions de dollars Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire.

Un financement conjoint fédéral, provincial, municipal et d'une communauté des Premières Nations est alloué à cinq projets liés à des routes et à un pont en Ontario, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de renforcer les liens entre les collectivités rurales et nordiques, et de soutenir la croissance économique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 5,5 millions de dollars et les municipalités fourniront plus de 3,8 millions pour les projets. La contribution de la Première Nation des Six Nations de la rivière Grand s'élève à 208 556 $*.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Emplacement Renseignements concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/de la Première Nation Construction d'un carrefour giratoire à l'intersection des routes 54 et Chiefswood Six Nations de la rivière Grand Le projet vise à convertir l'intersection des routes 54 et Chiefswood en un carrefour giratoire afin de renforcer la sécurité routière et la fiabilité, de favoriser une meilleure circulation, d'augmenter la capacité d'intervention en cas d'urgence et de faciliter l'accès à un projet d'ensemble résidentiel et commercial. 938 314 $ 104 215 $ 208 556 $ Réfection d'un tronçon de la rue King Edward Comté de Brant Le projet consiste en la réfection d'un tronçon d'environ 1 kilomètre de la rue King Edward, entre les routes Puttown et Bishopgate. Les travaux comprendront l'aménagement de deux carrefours giratoires à une voie et l'élargissement de la rue pour permettre la mise en place d'une piste cyclable et de trottoirs ou d'une voie polyvalente pour les piétons. Le projet permettra de renforcer la sécurité et la fiabilité de la route pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons, d'améliorer la circulation routière et de faciliter le transport actif. 2 500 000 $ 1 666 500 $ 2 283 500 $ Réfection d'un tronçon de la route 31st Line Zorra Le projet consiste en la réfection d'un tronçon d'environ 6,5 kilomètres de la route 31st Line, entre les routes 88 et 78. Le projet permettra d'améliorer la sécurité et la fiabilité de la route, d'en diminuer les coûts d'entretien et d'en prolonger la durée de vie. 606 238 $ 404 118 $ 348 520 $ Remplacement du pont Roy Harley Le projet consiste à remplacer le pont Roy situé sur la route Boundary, entre le canton de Harley et la ville de Temiskaming Shores. Le nouveau pont permettra de renforcer la sécurité et de diminuer les interruptions de service. 3 750 000 $ 2 083 125 $ 504 885 $ Reconstruction du pont 24 au‑dessus de la rivière Nith Blandford-Blenheim Le projet de reconstruction du pont 24 sur le chemin de canton 12, à l'ouest de la route Blenheim, comprend le remplacement de la structure existante par un nouveau pont en béton. Celui-ci renforcera la sécurité publique et permettra d'améliorer la sécurité routière. 1 968 750 $ 1 312 369 $ 711 821 $

* Les gouvernements fédéral et provincial allouent chacun leur contribution maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, soit respectivement 60 % et 33,33 % pour les projets dans les municipalités de moins de 5000 habitants, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Le gouvernement fédéral alloue également sa contribution maximale au titre du partage des coûts pour le projet des Premières Nations, soit 75 % des coûts. Les contributions des municipalités et des Premières Nations peuvent être destinées à couvrir à la fois des coûts admissibles et des coûts non admissibles. Les coûts non admissibles sont des dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent faire l'objet d'un remboursement (p. ex. l'achat de propriétés ou les frais généraux).

