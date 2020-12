ATIKOKAN, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures publiques en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résistantes.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et des Affaires autochtones et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Dennis Brown, maire d'Atikokan, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la remise en état d'infrastructures d'égout.

Les travaux d'amélioration qui seront effectués permettront d'accroître l'efficacité et la capacité de traitement des eaux usées dans la municipalité d'Atikokan, ainsi que d'aider à protéger la rivière Atikokan. Le gouvernement du Canada investit 1 166 964 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue environ 972 373 $ au projet, tandis que la Municipalité d'Atikokan y consacre 778 073 $.

Le projet consiste à remettre en état la station d'épuration et cinq stations de pompage. Les travaux comprennent également le remplacement de trois souffleries et d'un système d'aération afin de réduire les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. En plus de protéger la rivière Atikokan, les améliorations apportées au réseau d'égouts d'Atikokan permettront aux résidents de bénéficier de services essentiels sûrs et fiables pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Ontario investit plus de 970 000 $ afin d'assurer la sécurité et le bien-être de la collectivité d'Atikokan pendant de nombreuses années. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui continue de donner la priorité à des investissements stratégiques comme celui-ci, pour l'amélioration de la station de traitement des eaux usées d'Atikokan, qui permettra d'offrir une eau propre et salubre aux membres de cette collectivité. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le financement obtenu dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada permettra à la Municipalité d'Atikokan d'effectuer des travaux d'amélioration dans cinq stations de pompage et d'apporter d'autres améliorations à la station de traitement des eaux usées. Les travaux d'amélioration prévus aideront à accroître la fiabilité et à améliorer le rendement du réseau d'égouts, en plus de permettre de réduire les coûts d'entretien et d'améliorer l'efficacité. Je tiens à remercier personnellement nos partenaires fédéraux et provinciaux d'avoir approuvé notre demande et d'avoir investi dans notre collectivité. Alors merci à tous d'avoir permis ces importantes améliorations à Atikokan. »

Dennis Brown, maire d'Atikokan

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte.

Le gouvernement du Canada a investi 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada investit plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes.

Site Web : Infrastructure Canada

