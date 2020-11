MILTON, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun durables jouent un rôle clé.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; le secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) et député de Milton, Adam van Koeverden; l'adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement et député provincial de Milton, Parm Gill, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure du gouvernement de l'Ontario; et son honneur Gordon Krantz, maire de la Ville de Milton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour un projet visant à améliorer la sécurité et l'efficacité du transport en commun à Milton.

La Ville de Milton aura une nouvelle installation d'exploitation du transport en commun qui sera mieux adaptée aux besoins en matière d'entreposage et d'entretien du parc de véhicules de transport en commun de Milton. Cette installation sera construite selon des pratiques de conception durable, telles que l'utilisation des critères LEED, et elle abritera 36 véhicules conventionnels et de transport adapté, et comprendra un espace supplémentaire pour l'entretien. Il en résultera une plus grande sécurité pour les passagers, des modes de transport plus écologiques et un réseau de transport en commun plus fiable et de meilleure qualité pour les résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3,2 millions de dollars au projet, et la Ville de Milton y consacre plus de 39 millions de dollars.

« Nos investissements dans la modernisation des services de transport en commun permettent aux Canadiens d'avoir de meilleures options pour se déplacer de manière plus durable et plus abordable. La nouvelle installation d'exploitation du transport en commun transformera les services de transport en commun à Milton puisqu'elle permettra d'augmenter la fiabilité et la sécurité des services grâce à un meilleur entretien. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration et l'intégration des réseaux de transport en commun sont essentiels pour bâtir des collectivités plus écologiques et plus résilientes. Le projet annoncé aujourd'hui améliorera les services de transport en commun pour les résidents de Milton, leur permettant de se rendre là où ils doivent aller en toute sécurité. Ces investissements seront bénéfiques pour la collectivité, pour ses résidents ainsi que pour l'environnement. »

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) et député de Milton

« La Ville de Milton occupe une place unique en Ontario en tant que l'une des collectivités à la croissance la plus rapide de notre province. Je suis fier que notre gouvernement prenne des mesures énergiques pour soutenir cette croissance en investissant plus de 3,2 millions de dollars dans la construction d'un centre d'exploitation du transport en commun qui offrira aux résidents de Milton un réseau de transport en commun plus fiable et de meilleure qualité. »

Parm Gill, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Milton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« En tant que municipalité à la croissance la plus rapide en Ontario, le transport en commun est essentiel à notre bien-être économique et communautaire, aujourd'hui et à l'avenir. Étant une collectivité à part entière, le transport en commun permet à nos résidents de voyager en direction et en provenance du travail et de l'école, de nos entreprises pour y faire leurs achats, des services sociaux et de santé et d'autres lieux d'activités de la vie quotidienne telles que les épiceries. Cette nouvelle installation permettra à la Ville de Milton d'offrir un service de transport en commun durable pour répondre à nos besoins futurs en tant que collectivité. »

Gordon Krantz, maire de la Ville de Milton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

