KINGSTON, ON, le 10 août 2020 /CNW/ - Un soutien est nécessaire pour permettre aux Ontariens de se rendre en toute sécurité au travail, à la maison et à leurs rendez-vous, d'effectuer leurs achats et de mener leurs activités. Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun durables jouent un rôle essentiel.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a approuvé huit nouveaux projets de transport en commun et de transport actif dans la ville de Kingston, avec un investissement total de plus de 47 millions de dollars de la part des trois ordres de gouvernement. Ces projets sont financés dans le cadre du volet Transport en commun du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Aujourd'hui, Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, accompagnée de Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, de Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston, ont annoncé un financement pour 8 projets de transport en commun et de transport actif à Kingston.

Plusieurs projets portent sur l'aménagement de nouvelles infrastructures pour piétons et cyclistes dans le corridor est-ouest de la ville permettront aux résidents de se rendre à destination ou d'accéder directement au transport en commun plus facilement et de façon plus sécuritaire. Par exemple, le réaménagement de la rue Montreal à l'angle du boulevard John Counter comprendra l'ajout de sentiers polyvalents, d'un nouveau trottoir et de bandes cyclables avec zone tampon. L'ajout de nouvelles voies réservées au débarquement des passagers du transport en commun permettra aux piétons d'accéder plus efficacement et en toute sécurité.

Les résidents qui utilisent le transport en commun profiteront également de l'ajout d'un autobus électrique à grande autonomie et de l'équipement nécessaire pour le chargement de la batterie. Six autobus classiques supplémentaires seront ajoutés au parc de véhicules, ce qui permettra à la Ville de Kingston d'accroître son offre de services de transport en commun et d'augmenter la fiabilité et la qualité de son réseau, tout en réduisant ses émissions de GES.

Le gouvernement du Canada investit plus de 17 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit près de 14,5 millions de dollars pour les projets, tandis que la contribution de la Ville de Kingston s'élève à plus de 16 millions de dollars.

« Investir dans des réseaux de transport en commun modernes et accessibles permet aux Canadiens de se déplacer d'une manière plus rapide, moins chère et plus propre. L'investissement dans un réseau élargi de pistes cyclables et de sentiers polyvalents, ainsi que dans de nouveaux autobus améliorera la qualité de vie des résidents, permettra de réduire le nombre de voitures sur la route et aidera à rendre le réseau de transport en commun de Kingston plus durable. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les projets annoncés aujourd'hui offriront aux résidents de Kingston davantage d'options pour se déplacer en toute sécurité et de manière abordable. Investir dans des réseaux de transport en commun modernes et intégrés et dans le transport actif est essentiel pour bâtir des collectivités plus saines et plus durables pour l'avenir. C'est un excellent exemple de collaboration avec nos partenaires pour bâtir des infrastructures plus fortes et plus résilientes qui serviront à notre collectivité aujourd'hui et à l'avenir. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles



« C'est une journée formidable pour les usagers du transport en commun et les résidents de Kingston. L'Ontario investit plus de 14 millions de dollars dans huit nouveaux projets de transport en commun. Ces projets offriront aux résidents un accès amélioré au transport en commun, ce qui accroîtra l'efficacité et la sécurité des déplacements au travail. Avec l'annonce d'aujourd'hui, les travaux de construction dans le cadre des huit projets pourront aller de l'avant. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je suis heureux de constater que l'Ontario accorde près de 14,5 millions de dollars pour rendre les transports en commun plus efficaces, plus fiables et plus pratiques dans la ville de Kingston. C'est un autre exemple de la collaboration de la province avec ses partenaires fédéraux et municipaux, avec la poursuite des investissements essentiels dans les infrastructures afin d'améliorer la qualité de vie des habitants de l'Est de l'Ontario. »

L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario et député provincial de Leeds--Grenville--Thousand Islands et Rideau Lakes

« Kingston a réalisé des investissements stratégiques dans le transport actif et a connu une croissance sans précédent de l'utilisation du transport en commun au cours des dernières années. Il est certain que la COVID-19 a eu des conséquences sur cette récente progression, mais comme les gens commencent à reprendre certaines de leurs habitudes d'avant la pandémie, je crois qu'il y a encore plus de possibilités de faire avancer nos objectifs de transport actif. Ce financement sera très utile pour nous aider à retourner sur la bonne voie pour bâtir une collectivité où le transport actif est l'option la plus pratique. »

Bryan Paterson, maire de Kingston

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' Ontario .

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures durables de transport en commun et de transport actif pour les résidents de Kingston

Un financement conjoint fédéral, provincial, municipal dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera huit projets liés au transport en commun et au transport actif dans la Ville de Kingston, en Ontario. Ces investissements permettront d'améliorer la santé et la durabilité de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 17 millions dans ces projets au titre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à près de 14,5 millions de dollars, tandis que celle de la Ville de Kingston s'élève à plus de 16 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements concernant le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Achat d'un autobus électrique à grande autonomie L'achat et l'installation d'un autobus électrique à grande autonomie équipé d'une boîte de perception et d'un système GPS et l'installation d'équipement de chargement de la batterie au dépôt d'autobus contribueront à la réduction des émissions de GES et à l'amélioration de la qualité du réseau de transport en commun. 593 914 $ 494 879 $ 549 867 $ Amélioration des liaisons avec les voies piétonnières et cyclables - projet de ligne est-ouest L'aménagement d'une nouvelle voie cyclable, d'un sentier polyvalent et d'un nouveau trottoir favoriseront le transport actif et permettront aux piétons d'accéder de manière plus sécuritaire et plus efficace au transport en commun. 3 726 044 $ 3 104 726 $ 3 379 044 $ Améliorations au réseau de transport en commun et de transport actif - angle de la rue Montreal et du boulevard John Counter Le projet consiste à réaménager la rue Montreal à l'angle du boulevard John Counter pour favoriser l'amélioration du réseau de transport en commun et de transport actif. Il comprend la construction et la réfection de quatre arrêts d'autobus accessibles avec abribus, de deux voies réservées au transport en commun, de 770 mètres de sentier polyvalent hors route, de 420 mètres de trottoir et de 700 mètres de bande cyclable avec zone tampon. 3 599 840 $ 2 999 567 $ 3 390 591 $ Amélioration des liaisons entre les voies cyclables et piétonnières et les arrêts d'autobus du réseau de transport de Kingston La construction de divers sentiers, trottoirs et passages pour piétons offrira aux passagers de meilleures connexions avec l'ensemble des lignes d'autobus et rendra l'accès au transport en commun plus facile et plus efficace. 3 884 179 $ 3 236 492 $ 3 564 846 $ Priorisation du transport au commun - optimisation des feux de signalisation pour le transport en commun L'installation de divers systèmes de priorisation des véhicules de transport en commun et l'amélioration du contrôle de la circulation amélioreront la fiabilité du transport en commun et augmenteront la fréquence du service. 1 521 210 $ 1 267 548 $ 1 396 146 $ Parcours express - stations pour passagers Grâce à la conception et à la construction de 12 stations aux arrêts d'autobus, les passagers auront accès à un plus grand nombre de commodités, notamment à des espaces éclairés, à des bacs à ordures et à des bacs de recyclage, à des espaces de rangement pour vélos et bien plus. Ces commodités amélioreront la qualité du réseau de transport en commun. 1 410 394 $ 1 175 210 $ 1 294 440 $ Projet de priorisation du transport en commun - angle de la rue King Ouest et de l'avenue Portsmouth Le réaménagement de l'intersection de la rue King Ouest et de l'avenue Portsmouth comprendra l'aménagement d'une voie réservée aux autobus et la relocalisation de certains arrêts d'autobus. L'amélioration des liaisons avec les voies cyclables favorisera l'accès au transport en commun. 772 358 $ 643 568 $ 700 430 $ Achat de six autobus classiques L'achat de six autobus accessibles augmentera la capacité en nombre de passagers, ce qui ajoutera 12 000 heures de service payant par année et améliorera la fiabilité et la qualité du réseau de transport en commun. 1 866 848 $ 1 555 551 $ 1 735 684 $

*Les gouvernements fédéral et provincial allouent chacun leur contribution maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, c'est-à-dire respectivement 40 % et 33,33 %, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent inclure à la fois des coûts admissibles et des coûts non admissibles. Les coûts non admissibles sont des dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent faire l'objet d'un remboursement (p. ex. l'achat de biens immobiliers ou les frais généraux). Le partage des coûts peut varier selon le bénéficiaire, entre autres s'il s'agit d'une Première Nation.

