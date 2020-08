Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun durables pour les résidents du Grand Sudbury

GRAND SUDBURY, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun sont importants pour bâtir des collectivités durables. Ces investissements favorisent un environnement sain et aident les Ontariens à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, ainsi que Marc G. Serré, député de Nickel Belt, agissant ensemble au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et au ministre des Affaires autochtones et député provincial de Peterborough−Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Brian Bigger, maire de la Ville du Grand Sudbury, ont annoncé aujourd'hui le financement de cinq projets de transport en commun et de transport actif dans le Grand Sudbury.

Ces investissements comprennent l'achat, dans les huit prochaines années, de 53 autobus pour remplacer ceux qui arrivent à la fin de leur cycle de vie, ainsi que des travaux de planification, de conception et de construction pour améliorer le service de transport en commun le long de trois des corridors les plus achalandés de Sudbury. De plus, des projets visant à explorer et à installer une nouvelle technologie de cartes à puce dans le réseau, ainsi que la conception et la construction de trois nouveaux grands centres de mobilité permettront d'améliorer la qualité du service pour les résidents.

Ensemble, ces projets amélioreront la capacité et la qualité du réseau de transport en commun, en plus de réduire les coûts d'entretien.

Le gouvernement du Canada investit plus de 39,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 33,1 millions de dollars aux projets, tandis que la Ville du Grand Sudbury leur consacre plus de 26,4 millions de dollars.

« Il est essentiel d'investir dans des réseaux de transport en commun modernes et accessibles pour bâtir des collectivités durables et saines. De nombreux résidents du Grand Sudbury comptent sur le transport en commun pour se rendre au travail ou à l'école, et pour avoir accès aux services dont ils ont besoin. Les investissements réalisés aujourd'hui aideront à transformer le réseau de transport en commun du Grand Sudbury et auront un impact positif sur les résidents pendant de nombreuses années. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour mettre en place des infrastructures résilientes qui répondent aux besoins de la collectivité et qui favorisent un avenir à faibles émissions de carbone pour les Canadiens. »

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire au ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis enthousiaste à l'idée de voir des investissements dans le transport public et les nouvelles technologies pour la région de Nickel Belt - Grand Sudbury. De tels investissements sont essentiels à la création de collectivités saines et durables où les résidents peuvent s'épanouir. Ce financement permettra la mise en œuvre de nouvelles mises à niveau technologiques qui amélioreront considérablement l'expérience, la capacité et la qualité du réseau de transport en commun afin de mieux servir les collectivités périphériques et centrales de la région de Nickel Belt - Grand Sudbury. »

Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis ravi d'annoncer cet important investissement dans le transport local pour la région du Grand Sudbury. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme l'engagement de notre gouvernement à investir dans des projets stratégiques d'infrastructure de transport en commun qui appuieront la reprise économique et la création d'emplois. Cet investissement permettra non seulement d'acheter 53 nouveaux autobus, mais aussi de réduire efficacement les coûts d'entretien et les émissions, tout en améliorant l'accessibilité des usagers du transport en commun dans le Nord de l'Ontario. »



Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et au ministre des Affaires autochtones et député provincial de Peterborough−Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les investissements annoncés aujourd'hui nous permettront, en tant que ville, de franchir une autre étape importante vers la transformation complète de notre système de transport en commun dans le Grand Sudbury. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur soutien, alors que nous nous remettons en selle en tant que communauté de la COVID-19 et que nous renforçons notre système de transport en commun pour l'avenir. »

Brian Bigger, maire de la Ville du Grand Sudbury

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,8 milliards de dollars dans plus de 2,600 projets d'infrastructures partout en Ontario dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan d'infrastructure . L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province sur une période de 10 ans dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun durables pour les résidents du Grand Sudbury

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à cinq projets de transport en commun dans la ville du Grand Sudbury, en Ontario, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements aideront à bâtir des collectivités plus saines et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 39,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 33,1 millions de dollars, tandis que la contribution de la Ville du Grand Sudbury s'élève à plus de 26,4* millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Programme de remplacement du parc d'autobus L'achat de 53 véhicules permettra de remplacer les autobus qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Cet investissement augmentera la capacité, la qualité, la sécurité et l'accessibilité du réseau de transport en commun, en plus de réduire les coûts d'entretien. 13 767 600 $ 11 471 853 $ 9 179 547 $ Mise en œuvre de diverses améliorations technologiques Ce projet permettra la mise en œuvre d'une étude sur le réseau de transport en commun pour déterminer les moyens les plus efficaces d'améliorer l'expérience des usagers et l'accessibilité des services. Il permettra de trouver, au minimum, une nouvelle technologie de cartes à puce, une nouvelle technologie sur demande ainsi que des moyens d'améliorer le suivi du rendement, l'efficacité et les niveaux de service offerts. Les résultats du projet, une fois celui-ci terminé, contribueront à l'augmentation de la qualité et de l'accessibilité du réseau de transport en commun. 1 995 000 $ 1 662 334 $ 1 330 166 $ Renouvellement de la signalisation routière et installation d'un système de priorisation des véhicules de transport en commun La mise en œuvre d'un système avancé de gestion de la circulation (SAGC) et d'un système de priorisation des véhicules de transport en commun dans la Ville du Grand Sudbury permettra aux véhicules de transport en commun de circuler plus efficacement. Le SAGC sera déployé au moyen de l'installation d'un réseau de communications à fibres optiques à 72 intersections. Les guérites de signalisation, les dispositifs de commande et le matériel du système de signalisation prioritaire seront remplacés à 125 intersections. Le projet prévoit également l'installation de matériel de signalisation prioritaire sur 59 véhicules de transport en commun du parc de la Ville. Le projet aura pour résultat d'améliorer la qualité et la fiabilité du réseau de transport en commun. 2 644 400 $ 2 203 446 $ 1 763 154 $ Réseau de transport en commun du Grand Sudbury - conception détaillée et construction de grands carrefours de mobilité Le projet vise la mise en œuvre d'une étude pour déterminer l'emplacement précis de trois nouveaux grands carrefours de mobilité ainsi que les exigences techniques pour leur construction dans les secteurs du New Sudbury Centre, du centre-ville et de l'extrémité sud. Une fois l'étude terminée, la Ville construira trois nouveaux carrefours (vastes terminus d'autobus/lieux de correspondance centraux), qui s'ajouteront au carrefour existant. Le projet devrait augmenter l'efficacité et l'accessibilité du réseau de transport en commun de Sudbury et améliorer l'expérience des usagers. 10 862 500 $ 9 051 178 $ 7 242 572 $ Investissements dans la priorisation du transport en commun à partir des stations principales Le projet vise la planification, la conception et la mise en œuvre d'investissements dans la priorisation du transport en commun le long de trois corridors existants à Sudbury pour réduire les temps de déplacement en autobus, augmenter le nombre d'usagers du transport en commun et les revenus et renforcer l'efficacité opérationnelle. 10 475 000 $ 8 728 294 $ 6 984 206 $

* Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur contribution maximal au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, c'est-à-dire respectivement 40 % et 33,33 % de ces coûts, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent comprendre des coûts admissibles et non admissibles. Les coûts non admissibles sont les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. l'achat de biens immobiliers ou les frais généraux). Le partage des coûts peut varier selon le bénéficiaire, comme les collectivités des Premières Nations.

