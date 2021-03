WOOLWICH, ON, le 23 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga et adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration du Woolwich Memorial Centre et la remise en état de la canalisation d'eaux pluviales Weigel.

Le gouvernement du Canada investit 792 000 $ dans l'amélioration du Woolwich Memorial Centre dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada, ainsi que 899 928 $ dans la remise en état de la canalisation d'eaux pluviales Weigel dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,4 million de dollars aux deux projets, et le canton de Woolwich leur consacre plus de 1,1 million de dollars.

Les améliorations au Woolwich Memorial Centre comprennent le remplacement du système de réfrigération, ainsi que l'installation d'un nouveau système géothermique conçu pour capter et mieux utiliser la chaleur récupérée dans toute l'installation. Cet investissement permettra aux groupes d'utilisateurs et aux résidents de Woolwich et des environs d'avoir un accès continu aux activités sportives, récréatives, artistiques et culturelles offertes au centre. Ces activités comprennent des programmes inclusifs et adaptatifs qui sont destinés aux populations vulnérables et qui répondent à divers besoins.

Des travaux seront également effectués sur la canalisation de gestion des eaux pluviales Weigel. Ces travaux comprennent entre autres le remplacement de 11 ponceaux, d'un mur de tête et de murs en aile en état de détérioration, l'installation de structures de protection contre l'érosion, ainsi que l'enlèvement des sédiments d'un bassin d'eaux pluviales. Le projet permettra de réduire les risques d'inondation et de prolonger le cycle de vie, la qualité et le fonctionnement de la canalisation afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales et de mieux protéger les résidents de Woolwich.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures de loisirs et de gestion des eaux pluviales sont essentiels pour assurer le bien-être et la sécurité des collectivités. Les investissements annoncés aujourd'hui pour le Woolwich Memorial Centre et la canalisation d'eaux pluviales Weigel permettront d'assurer une meilleure protection contre les inondations, ainsi qu'un accès continu et amélioré à un espace communautaire précieux pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux que l'Ontario continue de travailler avec les autres ordres de gouvernement pour soutenir les infrastructure rurales de base de notre région. Cet investissement permettra de soutenir directement les activités récréatives et d'améliorer la protection des résidents de Woolwich contre les intempéries. »

Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga et adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le Woolwich Memorial Centre favorise l'inclusion et l'appartenance à la communauté grâce au large éventail de programmes qu'on y offre, notamment dans les domaines des arts, de la culture et du sport. L'investissement dans la remise en état de la canalisation Weigel permettra à Elmira de disposer d'un système de drainage des eaux pluviales sûr et résistant grâce auquel il pourra desservir les résidents et les entreprises de la région. Ces subventions fournies en partenariat permettent au canton de s'adapter à un environnement en constante évolution et aident à fournir aux résidents de Woolwich des infrastructures sûres et gérables. Nous sommes heureux de ces investissements réalisés en partenariat dans le canton de Woolwich dans le cadre du plan Investir dans le Canada. »

Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet appuie l'amélioration de l'accès au transport d'énergie propre, les travaux visant à rendre les bâtiments plus écoénergétiques, ainsi que l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales.

investit plus de 40 millions de dollars et le plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet appuie l'amélioration de l'accès au transport d'énergie propre, les travaux visant à rendre les bâtiments plus écoénergétiques, ainsi que l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

