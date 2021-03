PREMIÈRE NATION DE ZHIIBAAHAASING, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - L'ensemble des collectivités des Premières Nations doivent avoir un accès fiable à une eau potable salubre, puisqu'elle est essentielle à leur bien-être. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer les infrastructures des collectivités, mais aussi de rétablir la confiance concernant l'approvisionnement en eau et de veiller à ce que les générations futures ne soient pas confrontées aux mêmes défis. Ensemble, le Canada, l'Ontario et les collectivités des Premières Nations travaillent dans le but d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones du Canada, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et députée provinciale de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock, l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, et député provincial de Kenora--Rainy River, et Irene Kells, cheffe de la Première Nation de Zhiibaahaasing, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales dans 37 collectivités des Premières Nations de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 69,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 16,9 millions de dollars aux projets. Les 37 collectivités allouent un financement combiné totalisant 5,8 millions de dollars à l'ensemble des projets.

Parmi les projets financés, notons l'amélioration des systèmes de stockage et de distribution d'eau de la Première Nation de Zhiibaahaasing, afin d'assurer un accès fiable à une eau potable propre et d'offrir aux résidents une protection contre les incendies dont ils ont grandement besoin. Le projet consiste à installer un nouveau réservoir de stockage souterrain muni de pompes d'alimentation et d'incendie à haute pression, ainsi que des tuyaux d'alimentation en eau potable et des bornes-fontaines. Le réservoir de stockage sera construit sur le site déjà désigné pour la station de traitement de l'eau.

Pour la Première Nation de Washagamis Bay, on remplacera 1,2 kilomètre de conduites d'eau principales et 800 mètres de conduites d'aqueduc afin d'offrir un service d'approvisionnement en eau plus fiable. L'amélioration de dix champs d'épuration permettra également de prévenir la contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et de l'environnement.

Le projet de la Première Nation de Dokis consiste à remettre en état et à agrandir l'étang d'épuration des eaux usées. Les modifications comprennent la mise en place d'un système de prétraitement et l'installation d'une source d'électricité sur place. Grâce à ces améliorations, l'étang d'épuration répondra aux exigences fédérales et provinciales actuelles relatives aux effluents. De plus, les améliorations permettront de réduire l'accumulation de sédiments d'eaux usées et aideront à répondre aux demandes actuelles et futures en matière de traitement des eaux usées.

Les autres projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations comprennent le remplacement de conduites d'eau potable, la modernisation de systèmes communautaires d'alimentation en eau potable, la remise en état de réseaux d'égout, l'amélioration et le remplacement de plans de traitement des eaux usées, l'amélioration de puits, la remise en état de fosses septiques souterraines, la gestion des eaux pluviales et la modernisation de systèmes de stockage et de distribution d'eau.

Tous les ordres de gouvernement continuent de collaborer avec leurs partenaires des Premières Nations afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'offrir une eau potable propre et d'assurer une gestion adéquate des eaux usées pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Le gouvernement du Canada s'est engagé à combler le déficit en matière d'infrastructures autochtones, et le financement fédéral de plus de 70 % pour ces 40 projets en Ontario constitue un autre pas vers l'égalité des chances que tous les Canadiens devraient attendre et exiger. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement continu à assurer l'accès à une eau potable propre et sûre pour les collectivités des Premières Nations, maintenant et à l'avenir, ce qui nécessite d'abord et avant tout des infrastructures stables et fiables. Grâce à ce nouveau financement, nous continuons à faire des progrès pour combler les lacunes en matière d'infrastructure dans les réserves, de manière à favoriser la prospérité et la santé des collectivités des Premières Nations. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« L'Ontario est heureux de collaborer avec les collectivités des Premières Nations pour désigner des projets en vue d'un financement fédéral et provincial dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Sur les 76 projets proposés par l'Ontario en vue d'une approbation fédérale dans le cadre du volet Infrastructures vertes, plus de la moitié profiteront à des collectivités des Premières Nations qui ont un besoin urgent d'améliorer leurs infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer l'approbation de 37 de ces projets, qui aideront grandement à répondre au besoin d'infrastructures d'aqueduc et d'égout plus fiables dans ces Premières Nations. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et députée provinciale de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock

« Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires autochtones et le gouvernement fédéral afin de réaliser des investissements ciblés qui permettent aux collectivités des Premières Nations de disposer d'infrastructures de gestion de l'eau améliorées et fiables. L'annonce d'aujourd'hui est essentielle pour ces 37 collectivités, et nous espérons que d'autres investissements dans les infrastructures des collectivités des Premières Nations seront effectués dans un proche avenir. »

L'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, et député provincial de Kenora--Rainy River

« Au nom de la communauté de la Première Nation de Zhiibaahaasing, je tiens à dire Miigwech (merci) pour tout le soutien et l'aide que nous avons reçus de tous ceux qui ont participé à ce projet. La Première Nation de Zhiibaahaasing rêve depuis 30 ans de pouvoir compter sur une alimentation en eau et une protection contre les incendies. Grâce à l'approbation du financement au titre du volet Infrastructures vertes, nous sommes en voie d'assurer un approvisionnement en eau potable pour notre collectivité. Un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur depuis 1991 dans notre collectivité. Grâce au nouveau système d'alimentation en eau, nous pourrons nous départir des citernes en béton que nous utilisons actuellement pour stocker notre eau, mais qui ne devraient pas servir à contenir de l'eau destinée aux humains. Nous pourrons également mettre fin au service de distribution d'eau par camion à chaque maison, qui entraîne des risques de contamination à différentes étapes. Nous avons dû mettre hors service notre station de traitement de l'eau au printemps 2020 en raison d'importants problèmes structurels et relatifs à l'eau. À la place, nous utilisons une station mobile pour le traitement de l'eau. Nous avons besoin de financement pour construire une nouvelle station de traitement de l'eau sur un terrain plus élevé et pour soutenir notre nouveau système d'alimentation en eau, afin que la Première Nation de Zhiibaahaasing ait une eau potable propre pendant de nombreuses années. Miigwetch, encore une fois, d'avoir pris notre projet en compte et pour tout le soutien que nous avons reçu. L'eau est sacrée et joue un grand rôle dans notre vie. »

Irene Kells, cheffe de la Première Nation de Zhiibaahaasing

« La Première Nation Wasauksing, par l'entremise de son service des travaux publics, a réussi à obtenir l'approbation d'un financement des gouvernements provincial et fédéral pour régler un problème environnemental de longue date, à savoir les fosses septiques conventionnelles dans sa zone centrale. Ces systèmes de traitement des eaux usées, même s'ils sont fonctionnels, sont extrêmement désuets et occupent actuellement l'espace nécessaire au développement de la collectivité. Le financement obtenu dans le cadre de ce programme permettra à Wasauksing de concevoir et de construire un système de traitement des eaux usées en tourbière pour desservir tous les bâtiments de sa zone centrale. Sans ce financement, nous aurions du mal à financer ces infrastructures essentielles avec nos propres revenus. Wasauksing apprécie cette aide financière et souhaite souligner les répercussions positives de ces programmes sur les Premières Nations et leurs besoins en infrastructure. Miigwech

Warren Tabobondung, chef de la Première Nation Wasauksing

« J'aimerais remercier Bill Wahpay, conseiller de la Première Nation de Shoal Lake 40, et le Bimose Tribal Council pour leur travail sur la proposition, ainsi que le Canada et l'Ontario pour leur soutien. Avec le chemin Freedom et notre nouveau projet de traitement de l'eau, Shoal Lake 40 démontre clairement que, lorsque nous avons les ressources nécessaires, les Premières Nations sont plus qu'en mesure de relever tous leurs défis en matière d'infrastructure. Ce projet constituera une étape positive vers la mise en place des infrastructures nécessaires à la protection de nos terres et de notre eau. Il nous permettra d'apporter des améliorations indispensables et de réduire les préoccupations environnementales et les risques pour la santé des membres de notre communauté. »

Vernon Redsky, chef de la Première Nation de Shoal Lake 40

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario .

. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet appuie l'amélioration de l'accès au transport d'énergie propre, les travaux visant à rendre les bâtiments plus écoénergétiques, ainsi que l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales.

investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet appuie l'amélioration de l'accès au transport d'énergie propre, les travaux visant à rendre les bâtiments plus écoénergétiques, ainsi que l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Document d'information - Le Canada et l'Ontario investissent dans 37 projets d'amélioration d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales pour des collectivités des Premières Nations de la province

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial, des administrations municipales et des collectivités des Premières Nations dans le cadre du plan Investir dans le Canada appuiera 37 projets liés à l'approvisionnement en eau potable, au traitement des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales en Ontario. Ces investissements garantiront l'accès à de l'eau potable salubre et amélioreront la protection de l'environnement dans les collectivités des Premières Nations de l'Ontario.



Le gouvernement du Canada investit plus de 69,5 millions de dollars dans ces projets, dans le cadre du volet Infrastructures vertes. Pour leur part, le gouvernement de l'Ontario et les collectivités des Premières Nations versent plus de 16,9 millions de dollars et 5,8 millions de dollars, respectivement.



Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement

provincial Financement des

Premières Nations Première Nation d'Alderville Systèmes de traitement de l'eau collectifs et aux points d'entrée 2 204 933 $ 538 885 $ 196 092 $ Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing Bassin de stabilisation des eaux usées 2 240 235 $ 547 513 $ 199 232 $ Première Nation atikameksheng anishnawbek Mise à niveau de la fosse septique et de la conduite principale 996 514 $ 243 548 $ 88 623 $ Première Nation de Beausoleil Mise à niveau du réseau d'évacuation des eaux pluviales et réhabilitation du réseau de drainage des eaux de pluie 1 996 382 $ 487 916 $ 177 545 $ Première Nation de Brunswick House Mise à niveau du système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) des systèmes d'eau potable mono 2 231 213 $ 545 308 $ 198 429 $ Première Nation de Couchiching Mise à niveau des infrastructures de gestion des eaux pluviales 2 191 548 $ 535 614 $ 194 902 $ Première Nation de Dokis Agrandissement du bassin de stabilisation 1 927 688 $ 471 127 $ 171 436 $ Première Nation de Garden River Remplacement des conduites d'eau potable dans la subdivision du bloc 2 182 860 $ 533 491 $ 194 129 $ Première Nation de Grassy Narrows Remplacement des stations de pompage des eaux usées 2 213 978 $ 541 096 196 896 $ Première Nation de Hiawatha Réhabilitation et mise à niveau des systèmes d'eau potable collectifs 1 291 163 $ 315 560 $ 114 827 $ Première Nation indépendante Iskatewizaagegan no 39 Rénovation du système de distribution d'eau et mise à niveau du système de protection incendie 1 322 360 $ 323 185 $ 117 602 $ Kiashke Zaaging Anishinaabek (Première Nation de Gull Bay) Agrandissement du bassin de stabilisation de Gull Bay 2 218 545 $ 542 212 $ 197 303 $ Première Nation du lac La Croix Mise à niveau de l'usine de traitement de l'eau 2 055 442 $ 502 350 $ 182 797 $ Première Nation de Matachewan Mise à niveau et déplacement du bassin de stabilisation des eaux usées 309 375 $ 75 611 $ 27 514 $ Première Nation ojibway de Mishkeegogamang Nouvelles améliorations à l'usine de traitement de l'eau d'Osnaburgh 2 206 418 $ 539 248 $ 196 224 $ Première Nation crie de Moose Réfection du réseau d'égout 2 142 743 $ 523 686 $ 190,561 $ Première Nation de Naicatchewenin Projet d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées essentiel lié à la santé et à la sécurité 2 083 337 $ 509 168 $ 185 278 $ Première Nation de Naotkamegwanning Remplacement de l'usine de traitement des eaux usées 2 221 200 $ 542 861 $ 197 539 $ Première Nation de Nigigoonsiminikaaning Système de traitement des eaux usées 2 241 315 $ 547 777 $ 199 328 $ Première Nation de Nibinamik Réhabilitation du bassin de stabilisation, de l'étang de traitement des eaux usées et des réseaux collecteurs de Nibinamik 2 237 963 $ 546 958 $ 67 437 $ Première Nation de Nipissing Remplacement de l'usine de traitement de l'eau VLA 2 187 878 $ 534 717 $ 194 575 $ Première Nation de Northwest Angle no 33 Projet de mise à niveau de l'usine de traitement de l'eau de Dog Paw 2 237 423 $ 546 826 $ 198 981 $ Première Nation de Washagamis Bay Remplacement de la conduite de distribution d'eau principale à West End - UTE et mise à niveau de 10 champs d'épuration résidentiels 2 242 553 $ 548080 $ 199 438 $ Première Nation ojibway d'Ochiichagwe'Babigo'Ining Réhabilitation du système de collecte et de traitement des eaux usées collectif 2 192 173 $ 535 767 $ 194 957 $ Première Nation des Ojibways d'Onigaming Mise à niveau de l'usine de traitement de l'eau 2 226 759 $ 544 220 $ 198 033 $ Première Nation des Ojibways de Saugeen Mise à niveau des puits 1 060 038 $ 259 073 $ 94 273 $ Première Nation de Sagamok Anishnawbek Infrastructures d'eau 2 183 062 $ 533 540 $ 194 147 $ Première Nation de Seine River Réhabilitation du système de traitement et de distribution d'eau 1 547 325 $ 378 166 $ 137 609 $ Nation de la réserve Shoal Lake no 40 Réhabilitation de la fosse septique souterraine 1 547 746 $ 378 269 $ 137 646 $ Six Nations de la rivière Grand Mise à niveau de la conduite de refoulement des bassins de stabilisation des eaux usées 697 125 $ 170 377 $ 61 998 $ Première Nation ojibway de Wabigoon Lake Réhabilitation de l'usine de traitement de l'eau 2 233 080 $ 545 765 $ 198 595 $ Première Nation de Wasauksing Conception et construction d'un système de traitement des eaux usées utilisant la mousse de tourbe 1 645 650 $ 402 197 $ 146 353 $ Première Nation de Weenusk Réhabilitation de la station de pompage des eaux usées 484 304 $ $118 364 $ 43 071 $ Première Nation de Wikwemikong Mise à niveau de l'usine de traitement des eaux usées, phase 1 - Remplacement des disques biologiques 2 064 752 $ 504 625 $ 183 625 $ Première Nation de Whitefish River Nouveau programme d'évaluation et de remplacement du bassin de stabilisation et du champ d'épuration 2 219 850 $ 542 531 $ 197 419 $ Première Nation de Whitesand Réhabilitation des infrastructures de gestion des eaux pluviales 2 220 200 $ 542 617 $ 197 450 $ Première Nation de Zhiibaahaasing Mise à niveau du système de stockage et de distribution d'eau 2 009 388 $ 491 094 $ 178 702 $

