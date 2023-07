HAMILTON, ON, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest‒Ancaster‒Dundas, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Lisa Hepfner, députée fédérale de Hamilton Mountain, Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est-Stoney Creek, l'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario, Neil Lumsden, député provincial de Hamilton-Est‒Stoney Creek, et Donna Skelly, députée provinciale de Flamborough‒Glanbrook, ont inauguré 12 nouveaux logements avec services de soutien destinés aux personnes en situation d'itinérance à Hamilton, construits grâce à un investissement conjoint de plus de 3 millions de dollars.

La conversion de l'actuel immeuble Wesley, situé au 195, avenue Ferguson Nord, permettra d'offrir des logements permanents avec services de soutien aux personnes en situation d'itinérance figurant sur la liste prioritaire par nom de Hamilton. Ces nouveaux logements avec soutien sont offerts dans le cadre d'un partenariat entre Wesley Community Homes et l'organisme Good Shepherd. Ils comprennent onze logements d'une chambre et un logement de deux chambres créés grâce à la conversion de bureaux qui se trouvaient dans l'actuel immeuble Wesley.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant :

2,25 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le volet des villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

750 000 $ des gouvernements provincial et fédéral provenant de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL), initiative liée à l'Entente bilatérale Canada - Ontario conclue dans le cadre de la SNL;

en matière de logement (IPOL), initiative liée à l'Entente bilatérale - conclue dans le cadre de la SNL; 259 121 $ de la Ville de Hamilton .

La conversion de l'ensemble résidentiel étant terminée, The Verrall Place est prêt à accueillir ses nouveaux résidents.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous créons des milliers de logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin dans des collectivités partout au pays, y compris ici même à Hamilton. Ces nouveaux logements, comme la douzaine de logements inaugurés aujourd'hui pour les personnes de Hamilton en situation d'itinérance, ne serviront pas seulement à loger des personnes et des familles en situation d'itinérance. Ils représentent pour elles l'espoir d'un avenir plus lumineux. C'est la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada crée des logements et un environnement stable pour toutes les personnes vulnérables au pays. Cet ensemble résidentiel donne aux gens une base pour bâtir leur vie et évoluer au sein de leur collectivité. L'investissement annoncé aujourd'hui les aidera à surmonter les obstacles liés à l'accès au logement et les aidera à atteindre leur plein potentiel. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest‒Ancaster‒Dundas

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour aider la population ontarienne à trouver les logements sûrs avec services de soutien dont elle a besoin. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux et des intervenants locaux, nous veillons à ce que la population de Hamilton et des collectivités de la province et du Canada ait accès à des logements sûrs et abordables. » - Lisa Hepfner, députée fédérale de Hamilton Mountain

« Partout au pays, nous travaillons avec nos partenaires pour construire les logements abordables nécessaires à la création de collectivités saines et durables. Grâce à ce nouvel investissement, les personnes les plus vulnérables pourront profiter d'un environnement sûr et stable à Hamilton, ce qui se traduira par de meilleurs résultats, une plus grande mobilisation communautaire et une plus grande cohésion. » - Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est‒Stoney Creek

« Notre gouvernement demeure déterminé à s'assurer que tout le monde, peu importe son revenu, puisse trouver un chez-soi. Je suis heureuse de voir que cet investissement dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement est mis en œuvre pour créer des logements sûrs et abordables dans la ville de Hamilton. C'est l'une des nombreuses façons dont notre gouvernement travaille avec ses partenaires pour mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables en Ontario. » - L'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario

« Cet investissement aura un énorme impact sur la vie des personnes les plus vulnérables de notre collectivité en leur donnant un chez-soi. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement de notre gouvernement à travailler avec nos partenaires de Hamilton pour redonner espoir, dignité et sécurité aux personnes dans le besoin. » ‒ Neil Lumsden, député provincial de Hamilton-Est‒Stoney Creek

« Tout le monde en Ontario mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement, en collaboration avec ses partenaires fédéraux, continue de travailler sans relâche pour que cela devienne une réalité. Cet investissement dans des logements avec services de soutien, ici même à Hamilton, est une étape importante vers la protection des personnes les plus vulnérables et l'atteinte de cet objectif. » ‒ Donna Skelly, députée provinciale de Flamborough‒Glanbrook

« L'investissement de plus de 3 millions de dollars de nos partenaires fédéraux et provinciaux et le financement de la municipalité témoignent de notre engagement continu à lutter contre l'itinérance et à fournir des logements indispensables à Hamilton. Je remercie toutes les personnes ayant participé à ce projet et j'ai hâte d'accueillir les résidents et les résidentes dans leurs nouveaux logements. Il s'agit d'une étape importante dans nos efforts visant à créer une ville plus solidaire et plus inclusive pour toutes les personnes qui vivent à Hamilton. » ‒ Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton

« Je suis fier d'aider Wesley Community Homes à concrétiser une vision dont nous avons grandement besoin à Hamilton. J'aurais aimé que nous puissions prendre un temps d'arrêt pour célébrer cette petite victoire, car nous avons réussi à aider certaines des personnes les plus vulnérables de nos villes à trouver un logement. Mais nous ne pouvons nous accorder aucun répit. La situation du logement dans notre ville et dans beaucoup d'autres villes d'Amérique du Nord est désastreuse. Nous avons travaillé fort pour obtenir du soutien, des approbations et du financement, et nous sommes restés concentrés pour demeurer sur la bonne voie. Nous avons réussi à réaliser ce projet à temps et en respectant le budget, afin de nous assurer que les personnes qui avaient les besoins les plus criants obtenaient un logement comme promis. Nous ne pourrons jamais remercier suffisamment les gens qui forment notre communauté. La communauté de Wesley Community Homes comprend nos locataires, les équipes de Wesley Community Homes et de Good Shepherd, la Ville de Hamilton, nos nombreux et précieux partenaires, notre conseil d'administration et nos voisins. Leur foi en ce projet, leur dévouement, leur persévérance et leur soutien en ont fait une réalité. » ‒ Chad Roglich, ancien président de Wesley Community Homes

« À Hamilton, nous sommes actuellement aux prises avec la pénurie la plus grave de logements sûrs et abordables pour nos collectivités. Nous sommes très fiers et honorés que Wesley Community Homes ait été en mesure d'aménager et d'offrir des logements stables avec services de soutien grâce au financement reçu dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Nous savons que ces nouveaux logements amélioreront la vie de certains des membres les plus vulnérables de notre collectivité. Bien que nous reconnaissions que le gouvernement fédéral continue d'investir dans le logement abordable, les besoins sont encore énormes, non seulement ici, à Hamilton, mais dans l'ensemble de notre province. À Hamilton, à la fin de 2022, il y avait 6 110 ménages sur la liste d'attente centralisée pour le logement et 1 536 personnes désignées comme étant en situation d'itinérance. Continuons de travailler ensemble, à tous les ordres de gouvernement et dans l'ensemble du secteur du logement, pour régler notre crise du logement et donner à la population ontarienne une base sûre pour une vie meilleure. » ‒ Tracy Geddes, actuelle présidente de Wesley Community Homes

Faits en bref :

L ' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

' fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables supplémentaires. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars.

investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables supplémentaires. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'Initiative liée aux priorités en matière de logement de l' Ontario (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,78 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

Renseignements supplémentaires :

