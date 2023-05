MILTON, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Adam van Koeverden, député fédéral de Milton, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario et Parm Gill, député provincial de Milton, ont annoncé un investissement combiné de plus de 4,8 millions de dollars pour la construction de 34 logements abordables sans but lucratif à Milton.

Situé au 70, rue Ontario, l'immeuble est détenu et exploité par la Catherton Charitable Foundation. Il comprend 83 logements de 1 et de 2 chambres, et 34 de ces logements sont financés par le Canada et l'Ontario. Parmi les résidents de l'immeuble, on compte des personnes seules, des familles et des personnes âgées qui paient un loyer abordable, ainsi que des personnes à revenu fixe ou faible qui reçoivent différents types de soutien au loyer et de subventions. Le projet a soutenu la densification du centre de croissance urbaine de Milton. Il a consisté en l'ajout d'un nouvel immeuble d'appartements distinct de quatre étages à la partie ouest d'un immeuble résidentiel existant.

Cet investissement est effectué dans le cadre des initiatives de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le financement comprend ce qui suit :

Un montant de 563 439 $ issu de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement

en matière de logement Un montant de 435 043 $ découlant de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire

Un montant de 900 000 $ provenant de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable

Un montant de 2 923 036 $ issu du Fonds consacré à l'infrastructure sociale

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement et de notre partenariat avec l'Ontario, nous avons construit 34 logements abordables pour des personnes seules et des familles à faible revenu de Milton, qui ont désormais un logement répondant à leurs besoins. Ces investissements nous permettront de renforcer les collectivités en rendant la vie plus abordable pour ceux qui en ont le plus besoin. Voilà entre autres comment, grâce à la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada, nous pouvons continuer de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable ici, à Milton, et partout au pays, afin de garantir que chacun dispose d'un endroit abordable où vivre, tout en améliorant la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Notre objectif est de répondre aux besoins des groupes vulnérables, notamment les personnes âgées ainsi que les femmes et leurs enfants, en leur offrant des logements sûrs, accessibles et abordables qui répondent à leurs besoins uniques. » - Adam van Koeverden, député fédéral de Milton

« Ces 34 logements neufs amélioreront les conditions de vie des résidents, et je suis fier qu'un investissement collaboratif des gouvernements de l'Ontario et du Canada ait permis de les créer. Cet ensemble d'habitation est un bon exemple de l'engagement de notre gouvernement à lutter contre l'itinérance et à régler la crise de l'offre de logements en Ontario. Cet engagement se manifeste notamment dans nos niveaux historiques de financement accru pour prévenir l'itinérance. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Chaque dollar compte lorsqu'il s'agit de construire davantage de logements qui changeront vraiment la donne pour les familles et les personnes âgées. Ensemble, nous pouvons offrir à la population de Milton plus que des logements; nous pouvons lui offrir la stabilité, les bases et le soutien pour lui permettre de s'épanouir pleinement. » - L'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario

« Notre gouvernement est fier d'investir dans la création de logements abordables à Milton et partout en Ontario. Ces 34 logements neufs s'inscrivent dans un vaste aménagement qui permettra de répondre aux besoins croissants en matière de logement de notre collectivité. Ce travail s'aligne sur le plan de notre gouvernement visant à accroître l'offre de logements. De cette façon, un plus grand nombre de personnes pourront se payer un logement. » - Parm Gill, député provincial de Milton

« Ce financement fédéral et provincial combiné appuie l'engagement de la région à fournir des logements sûrs et accessibles qui répondent aux divers besoins des résidents. Cet engagement est énoncé dans notre stratégie globale relative au logement pour 2014-2024. Merci au ministre Steve Clark et au député Adam van Koeverden pour cet important investissement dans Milton. Celui-ci est réalisé dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, du Fonds consacré à l'infrastructure sociale et de la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable. Ce financement est essentiel pour aider à construire des logements abordables dont notre région a grandement besoin. »

- Gary Carr, président de l'administration régionale de Halton

« La Ville de Milton s'engage à travailler avec les partenaires gouvernementaux afin de reconnaître la nécessité d'offrir diverses options de logement. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans notre volonté de faire de Milton un lieu de vie sûr, accueillant et attirant pour tous nos résidents. » - Gord Krantz, maire de la Ville de Milton

« Le conseil d'administration du Maple Leaf Group est ravi d'ajouter des logements abordables dont la région de Halton et la ville de Milton ont grandement besoin. Il aura fallu plus de 10 ans pour aménager et occuper entièrement l'ensemble d'habitation que nous célébrons aujourd'hui, situé au 70, rue Ontario. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » - Steve Robinson, président du conseil d'administration, Catherton Charitable Foundation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative Canada - Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.





offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité. L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. Elle aidera à accroître l'offre de logements abordables et à améliorer l'état du parc de logements abordables et sociaux. Elle fournit un financement par contributions équivalentes aux gestionnaires de services et aux personnes responsables de l'administration de programmes autochtones.





offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. Elle aidera à accroître l'offre de logements abordables et à améliorer l'état du parc de logements abordables et sociaux. Elle fournit un financement par contributions équivalentes aux gestionnaires de services et aux personnes responsables de l'administration de programmes autochtones. Le Fonds consacré à l'infrastructure sociale et l' Investissement dans le logement abordable sont des programmes fédéraux-provinciaux conjoints qui ont financé la création et la réparation de logements abordables. Ils ont également offert une aide à la mise de fonds pour l'accession à la propriété et du soutien au loyer aux familles et aux personnes dans le besoin.





et l' sont des programmes fédéraux-provinciaux conjoints qui ont financé la création et la réparation de logements abordables. Ils ont également offert une aide à la mise de fonds pour l'accession à la propriété et du soutien au loyer aux familles et aux personnes dans le besoin. Le gouvernement ontarien a investi plus de 1,2 milliard de dollars en fonds d'urgence par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux . Ce financement vise à aider les gestionnaires de services municipaux et les personnes responsables de l'administration de programmes autochtones dans certaines de leurs tâches : faire face à la pandémie de COVID-19, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables (notamment les personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver).





. Ce financement vise à aider les gestionnaires de services municipaux et les personnes responsables de l'administration de programmes autochtones dans certaines de leurs tâches : faire face à la pandémie de COVID-19, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables (notamment les personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver). L' Ontario investit aussi 202 millions de dollars supplémentaires chaque année dans le Programme de prévention de l'itinérance et le Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones. L'investissement annuel total de l' Ontario s'en trouve porté à près de 700 millions de dollars. Ce montant comprend une augmentation de 4,4 millions de dollars par l'entremise du Programme de prévention de l'itinérance pour la région de Halton. On en arrive donc à un total de 14,3 millions de dollars pour 2023-2024. Ces programmes aident les personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver, en plus de soutenir les organismes communautaires qui offrent des logements avec services de soutien. Le financement peut également servir à construire des logements avec services de soutien.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .





Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires. Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable

