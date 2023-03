CHARLOTTETOWN, PE, le 2 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Sean Casey, député de Charlottetown, Heath MacDonald, député de Malpeque, Robert Morrissey, député d'Egmont, l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être, l'honorable Cory Deagle, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Dr Greg Keefe, recteur et vice-chancelier de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé un financement conjoint de plus de 48,8 millions de dollars pour le nouveau bâtiment d'enseignement des sciences de la santé, où se trouvera la nouvelle faculté de médecine de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard (UPEI).

Le financement annoncé aujourd'hui sera essentiel à la création de la faculté de médecine de l'UPEI. Il permettra à l'UPEI, en partenariat avec l'Université Memorial de Terre-Neuve, d'offrir un programme conjoint de doctorat en médecine. Le programme débutera en 2025 sous l'accréditation de Memorial et deviendra ensuite un programme entièrement conjoint.

La nouvelle installation écoénergétique de cinq étages et de près de 133 000 pieds carrés offrira des espaces où des simulations, de l'apprentissage clinique et de l'apprentissage de l'anatomie académique pourront avoir lieu, à la fois pour les étudiants en médecine et les étudiants d'autres programmes d'éducation interprofessionnelle en santé comme les soins infirmiers, les infirmières praticiennes et la paramédecine.

Il abritera également le centre de santé et de bien-être élargi de l'UPEI, qui deviendra un centre de médecine familiale pour les patients et une clinique de psychologie sur place, ce qui ajoutera au système de soins de santé de l'Île-du-Prince-Édouard une capacité dont il a grand besoin. L'établissement sera un modèle de prestation de soins primaires et améliorera l'accès de la communauté aux soins de santé en plus de fournir des services à plus de 10 000 patients chaque année. Cet accès accru permettra de réduire la liste d'attente pour les médecins de famille et d'alléger la pression sur les cliniques sans rendez-vous, les salles d'urgence, les services de consultation externe et les médecins de l'Île.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les habitants de l'Île récolteront les fruits de ce partenariat entre deux des meilleurs établissements d'enseignement postsecondaire du Canada atlantique pendant des décennies. La possibilité de former des médecins ici même sur l'Île, dans des installations de pointe, changera la donne pour le système de santé de l'Île-du-Prince-Édouard. Notre gouvernement continuera de travailler avec nos partenaires pour s'assurer que les Canadiens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le nouveau bâtiment de la faculté de médecine de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard est un autre exemple de notre engagement à renforcer les soins de santé publics et universels du Canada pour les gens d'un océan à l'autre. En formant des professionnels de la santé ici même à l'Île-du-Prince-Édouard, l'UPEI aidera les Prince-Édouardiens à avoir accès aux soins de santé publics de haute qualité et en temps opportun qu'ils méritent, ainsi que tous les Canadiens. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada

« Les Canadiens font depuis longtemps preuve d'innovation dans le domaine de l'enseignement des soins de santé. Grâce à ce partenariat avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, nous prenons appui sur cet héritage. Les résidents de l'Île et l'ensemble des Canadiens profiteront du travail qui sera effectué dans cette nouvelle installation. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« Il s'agit d'une étape importante de l'engagement de notre province à former, à recruter et à retenir les professionnels de la santé. Cet investissement et le changement transformateur que nous effectuons dans notre réseau de soins de santé avec les centres de soins médicaux et les quartiers aideront à créer le système de soins de santé sûr et de grande qualité dont les insulaires ont besoin et qu'ils méritent. Des partenariats comme celui-ci montrent à quel point il est important que tout le monde collabore à la réalisation de nos objectifs communs. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« L'Université est ravie de bénéficier du soutien des gouvernements fédéral et provincial pour cette infrastructure essentielle qui permettra non seulement de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de formation des divers professionnels de la santé dans notre collectivité, et de fournir des ressources humaines indispensables, mais aussi d'accroître la capacité de notre réseau de la santé grâce au centre de soins médicaux et à la clinique de psychologie sur place. »

Dr Greg Keefe, recteur et vice-chancelier, Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement national de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les provinces et les territoires afin d'améliorer les services de soins de santé pour les Canadiens, dont l'Île-du-Prince-Édouard recevra plus d'un milliard de dollars sur 10 ans.

a annoncé un investissement national de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les provinces et les territoires afin d'améliorer les services de soins de santé pour les Canadiens, dont l'Île-du-Prince-Édouard recevra plus d'un milliard de dollars sur 10 ans. Le gouvernement du Canada investit 19,5 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 16,2 millions de dollars, tandis que l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard investit 13 millions de dollars.

investit 19,5 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 16,2 millions de dollars, tandis que l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard investit 13 millions de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des demandes de financement de projets à Infrastructure Canada aux fins d'approbation. Dans le cadre du programme, on a approuvé à ce jour plus de 23 milliards de dollars de financement pour plus de 5 200 projets dans des collectivités de tout le pays.

prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des demandes de financement de projets à Infrastructure Canada aux fins d'approbation. Dans le cadre du programme, on a approuvé à ce jour plus de 23 milliards de dollars de financement pour plus de 5 200 projets dans des collectivités de tout le pays. Depuis 2016, dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , Infrastructure Canada a investi plus de 329 millions de dollars dans 156 projets à l'Île-du-Prince-Édouard.

, Infrastructure Canada a investi plus de 329 millions de dollars dans 156 projets à l'Île-du-Prince-Édouard. Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 47,4 millions de dollars dans 43 projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. À ce jour, on a approuvé plus de 1,2 milliard de dollars de financement fédéral dans le cadre du programme pour des projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

