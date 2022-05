CHARLOTTETOWN, PE, le 27 mai 2022 /CNW/ - Investir dans des infrastructures clés permet de bâtir des collectivités fortes et saines partout au Canada. Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments, de projets d'énergie propre ou de systèmes de ventilation, des infrastructures fiables permettent aux collectivités de croître et de se développer aujourd'hui afin d'être mieux préparées à relever les défis de demain.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Terry Campbell, administrateur de l'hôpital Queen Elizabeth, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le projet d'amélioration du système de ventilation de l'hôpital Queen Elizabeth.

Le financement sera utilisé pour remplacer le système de l'unité de traitement de l'air n°5 de l'hôpital, qui sert à l'alimentation, à la circulation et à l'évacuation d'air dans l'unité de réadaptation physique. Le projet vise également à équiper plusieurs salles de nouveaux ventilateurs d'extraction dotés de commandes et de vannes améliorées qui permettront d'assurer un meilleur contrôle du volume d'air et une meilleure efficacité énergétique.

Grâce à ces travaux, la qualité des soins aux patients sera améliorée puisque le personnel hospitalier, ainsi que les patients et leurs proches, bénéficieront d'une meilleure ventilation et d'une meilleure filtration de l'air, ce qui se traduira par un environnement plus sain et plus sûr.

Le gouvernement du Canada investit plus de 524 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Santé I.-P.-É. y consacre plus de 130 000 $.

Citations

« L'hôpital Queen Elizabeth fournit des soins de santé de grande qualité et son personnel compatissant travaille 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité et le confort des patients durant leur séjour. L'investissement que nous effectuons aidera à améliorer le bien-être du personnel, ainsi que des patients et de leurs proches pendant de nombreuses années. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures ne se limitent pas aux briques et au mortier; elles concernent les personnes que nous servons et les collectivités qui en bénéficient. Les améliorations apportées à l'hôpital Queen Elizabeth, le principal hôpital de référence de notre province, permettront d'améliorer la qualité des soins aux patients et de faire en sorte que les patients et le personnel hospitalier bénéficient d'un air propre et sûr. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Il est très important d'entretenir nos installations et de veiller à ce qu'elles offrent le meilleur environnement possible pour les soins. La nouvelle unité de traitement de l'air contribuera à garantir l'excellente qualité de l'air à l'hôpital Queen Elizabeth et la sécurité et la santé des patients, du personnel et des visiteurs. »

Terry Campbell, administratrice de l'Hôpital Queen Elizabeth

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 50,7 millions de dollars dans 31 projets relevant du volet Résilience à la COVID-19 dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada à l'Île‑du‑Prince‑Édouard.

à l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 45 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,9 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructure visant à lutter contre la COVID-19.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

