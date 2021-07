LETHBRIDGE, AB, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Alberta proposent davantage de logements à revenus mixtes aux aînés de la région de Lethbridge.

Répondant au besoin d'un plus grand nombre de résidences abordables pour personnes âgées dans la ville de Lethbridge, l'aménagement comprend 64 nouvelles unités de logement. Ces logements seront conçus selon un modèle de revenu mixte, permettant aux résidents de payer leur loyer à un taux adapté à leur situation personnelle.

Situées en face d'un parc, les nouvelles maisons comprennent des services et des aides sur place pour les résidents qui devraient emménager au début du printemps 2022.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement, ont annoncé le financement de l'ensemble. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta verseront autour de 3,4 millions de dollars en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

Ce projet créera environ 91 emplois.

Citations :

« Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Des investissements comme celui-ci, ici à Lethbridge, montrent que notre gouvernement est déterminé à aider à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie, tout en permettant aux aînés canadiens d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« En tant que ministre des Aînés, je suis fière du soutien que les gouvernements du Canada et de l'Alberta offrent aux aînés de Lethbridge. Ce nouvel investissement dans le logement fournira à 128 personnes âgées, un endroit sûr et abordable où elles pourront se sentir chez elles en vieillissant. » - L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« L'Indigenous Housing Capital Program vise à soutenir des ensembles spécialisés, comme des logements de transition pour les femmes Blackfoot et leurs enfants, qui veulent quitter les réserves et entamer un nouveau chapitre dans leur vie. Notre programme est conçu pour soutenir les ensembles communautaires comme celui-ci et veiller à ce que les nouveaux logements soient offerts et détenus par et pour les peuples autochtones. » - Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« Nous sommes ravis de voir les travaux commencer sur cette installation vitale pour les aînés de notre communauté. Le logement abordable est un sujet de stress et de préoccupation pour de nombreux Canadiens vieillissants et nous sommes reconnaissants aux gouvernements fédéral et provincial d'avoir fait de cette question une priorité et d'y avoir donné suite pour Lethbridge. » - Chris Spearman, maire de Lethbridge

« La Lethbridge & Region Community Housing Corp est reconnaissante de l'investissement fédéral et provincial de 3,4 millions de dollars dans notre projet de 64 unités pour les aînés de Lethbridge qui veulent vivre de façon abordable et autonome. Tous les logements seront partiellement accessibles et une partie des logements seront entièrement accessibles, ce qui permettra aux aînés de vieillir sur place. » - Shaun Ward, président du conseil d'administration, Lethbridge Housing Authority

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan décennal de plus de 72 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens de se sentir chez eux.

est un plan décennal de plus de 72 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens de se sentir chez eux. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec d'autres intervenants, notamment les municipalités, les gouvernements et les organisations autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations avec des Canadiens de tous les horizons et des personnes ayant une expérience concrète du besoin de logement.

Tous les investissements du SNL effectués par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les principes clés du SNL qui appuient les partenariats, les personnes et les communautés.

Le plan d'immobilisations 2021 de l' Alberta alloue 238 millions de dollars sur trois ans pour fournir 1 800 unités de logement abordable nouvelles et régénérées, plus de 1 700 emplois et maintenir le portefeuille de 26 700 unités appartenant à la province.

alloue 238 millions de dollars sur trois ans pour fournir 1 800 unités de logement abordable nouvelles et régénérées, plus de 1 700 emplois et maintenir le portefeuille de 26 700 unités appartenant à la province. Environ 1 200 nouvelles unités ont été achevées au cours des deux dernières années, dont la moitié était destinée aux personnes âgées.

Le gouvernement de l' Alberta a accepté les 19 recommandations formulées dans le rapport final de l'Affordable Housing Review Panel. Le groupe d'experts a constaté qu'il était clairement nécessaire de redéfinir le rôle du gouvernement et de travailler avec les organisations communautaires et du secteur privé afin de rentabiliser davantage les dépenses gouvernementales, notamment en augmentant le nombre de projets en PPP et de projets à revenus mixtes.

Le ministère des Aînés et du Logement de l' Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour la population albertaine qui en a le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, leurs familles, les aidants naturels, la population albertaine ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

