Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets d'infrastructure visant à améliorer les loisirs, le transport actif et les interventions d'urgence dans quatre collectivités

GRANDE PRAIRIE, AB, le 17 mai 2021 /CNW/ - La santé et le bien‑être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Alberta. Les investissements dans les infrastructures publiques de l'Alberta en cette période exceptionnelle aident à assurer la sécurité de la population, en plus de créer des emplois, de soutenir les entreprises et les économies locales, et de rendre les collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé l'octroi d'un financement pour 12 projets d'infrastructure. Les projets consistent notamment à moderniser des terrains de jeux et des installations sportives, à aménager des sentiers et des pistes supplémentaires pour le transport actif, ainsi qu'à améliorer des infrastructures servant aux interventions en cas d'urgence et à la prévention.

À Grande Prairie, plusieurs projets seront axés sur des sentiers, des terrains de jeux et la plantation d'arbres, afin d'améliorer le bien-être de la collectivité. Afin de soutenir les activités de loisirs, on remplacera les équipements de fabrication de glace au Leduc Recreation Centre, à Leduc, et au Labour Club Ice Centre, à Lethbridge. À Red Deer, des projets permettront d'améliorer les sentiers, d'accroître l'accessibilité et d'encourager les modes de transport durables. Une partie du financement servira également à améliorer un centre d'intervention d'urgence à Grande Prairie, ce qui permettra à la ville de répondre aux urgences à grande échelle.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce financement est conditionnel au respect intégral des exigences concernant l'évaluation environnementale et la consultation auprès des groupes autochtones. Les contributions des bénéficiaires pour l'ensemble des projets s'élèvent à plus de 2,2 millions de dollars.

« Les résidents de Grande Prairie, Leduc, Lethbridge et Red Deer bénéficieront d'installations récréatives améliorées, d'un plus grand nombre d'options de transport actif et de la modernisation d'infrastructures servant aux interventions d'urgence. Le plan d'infrastructure du gouvernement du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mise en chantier et l'achèvement de ces projets d'infrastructure permettront à ces collectivités albertaines de rester dynamiques et viables, ce qui est particulièrement important compte tenu des défis posés par la pandémie. Ces projets aident à protéger la vie et les moyens de subsistance des Albertains en favorisant une activité économique saine dans ces régions et en soutenant des emplois bien rémunérés pour les travailleurs locaux. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada stimule directement l'économie de Grande Prairie en finançant des projets d'infrastructure qui créent immédiatement des emplois. Le financement aura des répercussions durables sur Grande Prairie puisque nous investissons dans des projets qui favorisent une collectivité saine et active pour l'avenir grâce à d'importants liens piétonniers et à des installations de loisirs améliorées. »

Jackie Clayton, mairesse de Grande Prairie

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie actuelle, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 5 milliards de dollars dans 410 projets d'infrastructure en Alberta dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le financement accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir 12 projets d'infrastructure en Alberta. Le gouvernement du Canada investit plus de 9,1 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les contributions des bénéficiaires pour leurs projets respectifs s'élèvent à plus de 2,2 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement sont responsables de tous les coûts supplémentaires du projet.

Ces projets comprendront l'amélioration de terrains de jeux et d'installations sportives, la modernisation des sentiers et des pistes qui permettront d'accroître le transport actif, ainsi que des infrastructures de prévention et d'intervention en cas d'urgence.

Renseignements sur les projets

Lieu Nom du projet Renseignements

sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Grande Prairie Parc de vélo North Conception et construction d'un parc pour les vélos. 240 000 $ 0 $ 60 000 $ Grande Prairie Centre d'activité et d'intervention d'urgence Conception et construction d'un bâtiment préfabriqué qui servira de site d'hébergement d'urgence pour les interventions de la ville en cas d'urgence ou de catastrophe de grande ampleur. 3 200 000 $ 0 $ 800 000 $ Grande Prairie Sentiers et arbres dans le lotissement Hillside Installation de nouveaux chemins multi-usages et de nouveaux arbres en bordure des rues dans le lotissement Hillside. 194 021 $ 0 $ 52 179 $ Grande Prairie Pont Maskwôtêh Installation d'un pont piétonnier sur le ruisseau Bear, y compris la construction d'un sentier en asphalte, pour relier le parc Maskwôtêh et le nouvel hôpital régional de Grande Prairie. 176 000 $ 0 $ 44 000 $ Grande Prairie Amélioration et revêtement des terrains de jeux La modernisation de deux aires de jeux et pose de trois revêtements d'aires de jeux. 240 000 $ 0 $ 60 000 $ Grande Prairie Réfection de la surface des sentiers et liens manquants Réparation de sentiers essentiels et installation de nouveaux liens entre les sentiers 800 000 $ 0 $ 200 000 $ Grande Prairie Remplacement d'arbres Plantation de plus de 300 arbres dans la ville afin de contribuer au captage du carbone et d'atténuer les inondations en absorbant l'eau. 108 160 $ 0 $ 27 040 $ Leduc Centre récréatif Performance Arena - Refroidisseur de glace Remplacement du refroidisseur de glace et agrandissement de l'aire de stockage du refroidisseur de glace. 200 000 $ 0 $ 50 000 $ Lethbridge Remplacement du système de glace de la patinoire du Labor Club Remplacement du le système de glace de la patinoire. 960 000 $ 0 $ 240 000 $ Red Deer Remise en état de la surface des sentiers en 2021 Remise en état de la surface d'environ deux à quatre kilomètres de sentiers dans le parc, dans l'intérêt des piétons et des cyclistes. 197 234 $ 0 $ 49 309 $ Red Deer Réfection des routes et trottoirs, liaisons piétonnes et programme de mobilité Construire et améliorer les trottoirs, les sentiers multi-usages, les supports à vélo, les pistes cyclables et les arrêts de transport en commun. 2 618 560 $ 0 $ 654 640 $ Red Deer Red Deer - réparation des trottoirs en asphalte en 2021 Réparation et/ou réfection de trottoirs en asphalte. 188 232 $ 0 $ 47 058 $

