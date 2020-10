Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets d'infrastructure dans le sud de l'Alberta pour renforcer l'économie et bâtir des collectivités résilientes

LETHBRIDGE, AB, le 1er oct. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'Alberta. Les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir l'économie régionale et les collectivités locales du sud de l'Alberta, incluant les collectivités autochtones, qui ont été profondément touchées par la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé le financement de 4 projets dans le sud de l'Alberta.

Le financement aidera l'Université de Lethbridge à aménager un espace administratif ouvert et des bureaux pour les aînés autochtones et les conseillers en orientation. L'espace rénové comprendra également une aire de rassemblement autochtone pour les cercles de discussion des aînés, les célébrations et autres événements, ainsi qu'un système pour évacuer la fumée lors des cérémonies de purification.

Dans le comté de Cardston, le financement aidera à reconstruire le campus principal du Red Crow Community College, qui a été détruit dans un incendie en 2015. Ce campus offrira une formation qui permettra de constituer un bassin de talents pour les principales industries du sud de l'Alberta, dont l'agriculture et l'agroalimentaire, et de soutenir le développement régional à long terme. Le nouvel immeuble comprendra des salles de classe, des ateliers, des laboratoires, des espaces d'enseignement et de consultation pour les étudiants, des espaces administratifs et de programmes pour les employés, ainsi qu'une bibliothèque, une cafétéria et une garderie. Il comprendra également un musée et une section d'archivage, une section pour l'enseignement et les rassemblements culturels, ainsi qu'un espace pour les aînés.

Le Medicine Hat College utilisera son financement pour construire une nouvelle annexe de 1333 m2 et réaménager 861 m2 de l'espace existant. On agrandira les laboratoires et les salles de classe pour les simulations et l'enseignement, et on réaménagera l'espace central pour en faire un lieu de rassemblement autochtone pour l'enseignement et les échanges. Un nouvel ascenseur sera également installé pour rendre le niveau inférieur plus accessible, et une structure pour les futurs panneaux solaires sera ajoutée au toit de l'immeuble.

Le gouvernement du Canada investit plus de 21,9 millions de dollars dans ces projets sous deux volets du plan Investir dans le Canada, soit les Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et les Infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Le gouvernement de l'Alberta fournit 125 000 dollars, tandis que la contribution des bénéficiaires de financement totalise plus de 30,7 millions de dollars.

Citations

« Nous traversons tous une période difficile, et les Canadiens et Canadiennes dans les collectivités rurales et en Alberta ont été durement touchés par la pandémie. Nous le savons, et nous allons travailler avec vous à bâtir une province encore plus forte. Aujourd'hui, nous annonçons un investissement fédéral de 21,9 millions de dollars pour appuyer quatre grands projets dans votre province. Cela comprend un nouveau campus au Red Crow Community College pour remplacer celui qui a été détruit lors de l'incendie de 2015 ainsi que deux lieux de rassemblement à l'Université de Lethbridge et au Medicine Hat College. Ce collège bénéficiera également d'un immeuble écoénergétique et plus accessible. La communauté francophone de Calgary pourra aussi améliorer son établissement et son lieu de travail. Merci à tous nos partenaires provinciaux et félicitations à tous les intervenants! »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les investissements dans l'éducation au profit de tous les Canadiens, y compris les populations autochtones, génère des retombées positives dans l'immédiat et pour longtemps. Nous soutenons les centres communautaires et les collèges, comme le projet d'aire de rassemblement likaisskini de l'Université de Lethbridge et le projet d'accessibilité et d'inclusion du Medicine Hat College, qui permettent de créer des collectivités plus fortes et plus résilientes. Nos gouvernements soutiennent les Canadiens dans tous les aspects de leur vie afin qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le programme d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada et le plan de relance du gouvernement de l'Alberta offrent aux collectivités du sud de la province des projets qui permettront de créer des centaines de bons emplois dans les secteurs de la construction à un moment où il nous faut plus que jamais stimuler l'économie. Ces projets feront aussi en sorte que nos établissements provinciaux puissent refléter et célébrer toute la diversité que compte l'Alberta. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« L'Université de Lethbridge a largement bénéficié de la façon dont les peoples autochtones ont influencé et renforcé la communauté universitaire. La relocalisation de l'espace Iikaisskini au centre même du campus témoigne bien des nombreux liens étroits qui existent entre l'Université et les étudiants, les enseignants, le personnel et les membres des peuples autochtones. »

Dr Mike Mahon, recteur et vice-chancelier de l'Université de Lethbridge

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,8 milliards de dollars dans 337 projets d'infrastructure en Alberta .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Produit connexe

Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets d'infrastructure dans le sud de l'Alberta pour renforcer l'économie et bâtir des collectivités résilientes

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 4 projets d'infrastructure dans le sud de l'Alberta dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de créer des emplois, de faire croître l'économie et de soutenir des collectivités plus saines et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 21,9 millions de dollars sous deux volets du plan Investir dans le Canada, soit les Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et les Infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Le gouvernement de l'Alberta fournit 125 000 dollars, tandis que la contribution des bénéficiaires de financement totalise plus de 30,7 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / autre Calgary Centre communautaire francophone de Calgary - Projet de rénovation de la toiture et des aires communes Rénovation d'un bâtiment et d'un espace de travail afin d'optimiser et d'améliorer l'accès aux infrastructures communautaires, culturelles et récréatives. 165 000 $ 125 000 $ 138 734 $ Cardston (comté) Nouveau campus du Red Crow Community College Construction d'un nouveau campus de 9 888 m2 pour remplacer le bâtiment précédent détruit dans un incendie en 2015. 20 000 000 $ 0 $ 28 000 000 $ Lethbridge Aire de rassemblement likaisskini de l'Université de Lethbridge Rénovation d'un espace existant (environ 400 m2) sur le campus pour le convertir en aire de rassemblement autochtone. 184 000 $ 0 $ 276 000 $ Medicine Hat Projet d'accessibilité et d'inclusion du Medicine Hat College Conception et construction d'une nouvelle annexe de 1333 m2 au Medicine Hat College, et réaffectation de 861 m2 de l'espace existant. Cela comprend la création d'un lieu de rassemblement autochtone pour l'enseignement et les échanges; l'agrandissement des laboratoires et des salles de classe pour les simulations et l'enseignement; l'installation d'un ascenseur sûr et fiable pour accéder au niveau inférieur du bâtiment, et la construction d'une structure pour les futurs panneaux solaires sur le toit. 1 560 000 $ 0 $ 2 340 000 $

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Plan de relance de l'Alberta

https://www.alberta.ca/recovery-plan.aspx (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]swc.gc.ca ; Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Hadyn Place, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, 780-643-6322, [email protected] ; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca