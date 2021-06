COLD LAKE, AB, le 28 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta continuent d'investir dans les infrastructures pendant cette période sans précédent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités et de créer des emplois pour faire face aux répercussions de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé un financement de plus de 2,9 millions de dollars pour deux projets d'infrastructure. Les projets sont financés dans le cadre du volet des Infrastructures collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Un projet destiné à la Nation crie de Saddle Lake recevra un financement fédéral de plus de 2,6 millions de dollars. Le projet permettra de moderniser les infrastructures d'accès à Internet et de cellulaire de la Nation, ce qui renforcera la connectivité à large bande et cellulaire.

Les réserves de la Première Nation de Cold Lake bénéficieront également d'un projet recevant un financement fédéral de 241 544 $. Ce projet permettra d'installer de l'équipement LTE sur les tours existantes et les nouvelles.

Fournir aux collectivités des infrastructures fiables et durables est une priorité partagée par les deux gouvernements. Infrastructure Canada investit plus de 2,9 millions de dollars dans ces projets. Ce financement est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière de consultation avec des groupes autochtones et d'évaluations environnementales et/ou d'impact.

« Les projets comme ceux que nous annonçons aujourd'hui pour les Premières Nations de Saddle Lake et de Cold Lake constituent un moyen vital pour rester en contact. Depuis novembre 2015, notre gouvernement a investi plus de 42 millions de dollars dans 42 projets afin de brancher plus de 35 000 foyers en Alberta à l'Internet haute vitesse. Nous allons continuer à investir dans des infrastructures essentielles afin que tous les résidents de l'Alberta, peu importe où ils vivent, puissent réaliser leur plein potentiel. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le gouvernement de l'Alberta est ravi d'approuver ces projets, liés à la large bande et au sans-fil, qui contribueront à améliorer la qualité de vie et les moyens de subsistance des familles et des entreprises de la Nation crie de Saddle Lake et des Premières Nations de Cold Lake et des régions avoisinantes. Il est essentiel d'offrir une connectivité numérique fiable pour soutenir les possibilités d'apprentissage, les activités sociales, le développement économique et la croissance des collectivités dans ces régions. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Notre nation se réjouit de l'amélioration de son réseau à large bande existant et est reconnaissante de l'appui du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. L'amélioration de la connectivité Internet est une priorité pour les membres de notre communauté et c'est un objectif que nous poursuivons depuis plusieurs années. La nouvelle infrastructure permettra de multiplier les possibilités de formation, d'éducation et d'entrepreneuriat, tout en accroissant le bien-être général de la collectivité. »

Chef Roger Martens, Premières nations de Cold Lake

« La Nation crie de Saddle Lake se réjouit d'avoir un meilleur accès aux communications cellulaires et à large bande. Au cours de la dernière année, pendant la pandémie de COVID-19, notre communauté a été confrontée à un problème de capacité de bande large. Cet important projet offrira à notre Nation de nouvelles possibilités d'améliorer l'éducation, la croissance économique et la prestation de services essentiels. Grâce à ce partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, les membres de la Nation crie de Saddle Lake bénéficieront d'une meilleure qualité de vie dans la réserve. »

Ken Large, directeur des Travaux publics et du Logement, Première Nation de Saddle Lake

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, 2 milliards de dollars sont destinés à appuyer des projets d'infrastructure qui correspondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations favorisant la sécurité alimentaire, des voies d'accès locales et une meilleure connectivité à large bande.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 5,1 milliards de dollars en Alberta , dans plus de 430 projets d'infrastructure.

