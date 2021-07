CALGARY, AB, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Alberta offriront une aide au loyer pour les Albertains à faible revenu par le biais de l'allocation pour le logement Canada-Alberta.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 444 millions de dollars dans le cadre de l'Allocation pour le logement Canada-Alberta entre 2019 et 2028 pour financer le soutien au loyer pour près de 35 500 ménages en Alberta. Ce financement conjoint est basé sur des investissements allant de 2019 à 2028.

Le gouvernement de l'Alberta intégrera ce financement à son Programme de supplément au loyer, ce qui aidera les ménages à faible revenu à payer leur loyer pendant la durée de l'entente. Le programme offre des choix de logement flexibles et comprend une allocation à long terme pour les personnes qui en ont le plus besoin, ainsi qu'une nouvelle allocation temporaire pour les travailleurs et travailleuses de l'Alberta et les personnes qui se retrouvent entre deux emplois.

La Prestation temporaire d'aide au loyer, qui a été lancée le 1er mai, permet d'offrir une modeste subvention aux locataires admissibles des sept grands centres de l'Alberta pour les aider à payer leur loyer pendant qu'ils stabilisent ou améliorent leur situation. La Prestation d'aide au loyer pour les personnes à faible revenu est de nouveau offerte depuis le 1er avril, après que le programme ait fait l'objet d'un examen. Les détails sur les deux prestations sont disponibles en ligne.

Citations :

« Tout le monde mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Notre gouvernement reconnaît le besoin de longue date d'un financement prévisible pour le logement en Alberta. C'est pourquoi nous franchissons aujourd'hui une autre étape importante vers notre objectif de bâtir des collectivités solides où les Albertains peuvent continuer de prospérer et de s'épanouir, maintenant et pour les générations à venir. C'est la stratégie nationale du logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Lorsque nous avons entrepris de revoir le Programme de supplément au loyer de l'Alberta, nous avions à l'esprit les besoins actuels et futurs de la population albertaine. Je suis heureuse que les changements apportés au programme nous aient permis de maximiser le financement fédéral et d'offrir un soutien au loyer à encore plus d'Albertains et d'Albertaines en cette période difficile. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« La Lethbridge Housing Authority est reconnaissante de l'investissement de 444 millions de dollars dans le programme de supplément au loyer de l'Alberta. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider les ménages de la région de Lethbridge en leur offrant une prestation de logement flexible à long terme, ainsi que d'offrir la prestation d'aide temporaire au loyer aux membres de notre communauté qui sont récemment sans emploi. » - Robin James, agent administratif principal, Lethbridge Housing Authority

Faits en bref :

L'Allocation pour le logement Canada - Alberta permettra d'investir 444 millions de dollars en soutien ciblé pour répondre aux besoins importants en matière de logement d'environ 35 000 Albertains et Albertaines à faible revenu entre 2019- 2020 et 2027-2028.

, consultez le site https://www.alberta.ca/fr-CA/affordable-housing-programs.aspx. L'Allocation pour le logement Canada - Alberta fait partie de l'entente bilatérale de 10 ans conclue entre les gouvernements du Canada et de l' Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). La SNL permet d'investir un total de 1,1 milliard de dollars, à coûts partagés entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l' Alberta , pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements sociaux et communautaires, appuyer les priorités de l' Alberta en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir une subvention au loyer transférable directement aux ménages.

d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Le ministère albertain des Aînés et du Logement favorise le développement de logements abordables et soutient l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère travaille avec les personnes âgées, leurs familles et leurs soignants, les Albertains qui ont besoin de soutien en matière de logement, les collectivités et les autres partenaires gouvernementaux.





Apprenez-en davantage sur les programmes de logement abordable de l' Alberta .

