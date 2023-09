Un nouveau rapport publié par Deloitte Canada au sujet de l'écosystème national de l'IA révèle que le Canada domine le classement mondial de la concentration de talents en IA, affichant une croissance des brevets et des investissements en capital de risque parmi les plus élevés au monde.

TORONTO, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Un rapport publié aujourd'hui par l'Institut d'IA de Deloitte Canada décrit les façons dont la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du fédéral a eu d'importantes retombées sociales et économiques pour le Canada, alors que notre secteur de l'IA surpasse celui de bon nombre de nos pairs du G7. Ce rapport présente également les mesures nécessaires que les entreprises canadiennes doivent prendre pour saisir l'occasion offerte par cette technologie qui transformera le monde.

Le rapport intitulé Impact et opportunités de l'écosystème de l'IA au Canada en 2023 a été rédigé par des chercheurs de Deloitte Canada en collaboration avec l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR) et les trois instituts d'IA nationaux : Amii à Edmonton, Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à Toronto).

Une discussion des constatations sera tenue le 27 septembre 2023 dans le cadre d'une séance à la conférence ALL-IN de ScaleAI avec les dirigeants de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR et des instituts d'IA nationaux, qui sera animée par April Fong de The Logic. Par ailleurs, Deloitte Canada tiendra un webinaire à propos des constatations du rapport le 28 septembre2023.

Voici quelques faits saillants du rapport :

Le Canada s'est classé cinquième sur le plan du taux de croissance moyen sur 12 mois de la concentration de talents en IA par rapport aux pays du G7.

s'est classé cinquième sur le plan du taux de croissance moyen sur 12 mois de la concentration de talents en IA par rapport aux pays du G7. Le nombre de brevets d'IA déposés à l'échelle du Canada a augmenté de 27 % en 2021-2022, ce qui représente 158 nouveaux brevets, et de 57 % en 2022-2023, soit 248 brevets. Ces taux placent le Canada au deuxième rang des pays du G7 en 2022-2023.

Le Canada se situe au troisième rang des pays du G7 sur le plan des investissements en capital de risque par habitant dans les catalyseurs, développeurs et utilisateurs de l'IA, devancé seulement par les États-Unis et le Royaume-Uni.

se situe au troisième rang des pays du G7 sur le plan des investissements en capital de risque par habitant dans les catalyseurs, développeurs et utilisateurs de l'IA, devancé seulement par les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Canada arrive premier au monde en ce qui concerne l'embauche de femmes à des postes liés à l'IA, affichant la plus haute variation en pourcentage sur 12 mois du nombre de femmes occupant de tels postes dans le monde depuis 2019 (67 % en 2022 seulement).

arrive premier au monde en ce qui concerne l'embauche de femmes à des postes liés à l'IA, affichant la plus haute variation en pourcentage sur 12 mois du nombre de femmes occupant de tels postes dans le monde depuis 2019 (67 % en 2022 seulement). Les chercheurs canadiens en IA ont produit plus de publications sur l'IA par habitant en 2022 que ceux de tout autre pays du G7.

Le rapport comprend aussi les constatations issues d'un sondage réalisé en mars 2023 auprès de 375 hauts dirigeants et cadres d'entreprises de partout au Canada. Le sondage révèle que d'importantes améliorations sont souhaitables en ce qui a trait à l'adoption de l'IA, alors que seulement 26 % des entreprises sondées ont au moins un projet de mise en œuvre de l'IA sur les rails, comparativement à 34 % à l'échelle mondiale. Quarante-deux pour cent d'entre elles ont lancé des projets pilotes exploratoires, une proportion égale à celle des autres pays. Seulement 36 % des entreprises ayant participé au sondage mondial affirment que le niveau de maturité de leurs processus de gestion et de gouvernance des données est moyen ou élevé.

Les résultats de ce sondage viennent renforcer l'argument selon lequel le Canada doit maintenir et accentuer son avantage en matière d'IA au moyen d'une approche en plusieurs volets :

Continuer d'attirer et de perfectionner des talents de premier plan;

Renforcer la maîtrise de l'IA au sein des entreprises, du secteur public et des collectivités du Canada;

Investir dans les projets d'IA évolutifs;

Continuer de mener des discussions mondiales concernant la gouvernance de l'IA;

Repérer des cas d'utilisation probants qui rehaussent la valeur;

Tirer parti du CIFAR et des instituts d'IA nationaux afin de favoriser le développement et l'utilisation responsables de l'IA.

CITATIONS

« Le Canada est devenu un tremplin pour les entreprises axées sur l'intelligence artificielle (IA) du monde entier. Notre ouverture aux nouveaux arrivants, notre main-d'œuvre hautement qualifiée, la stabilité de notre système bancaire, notre accès aux marchés mondiaux et notre engagement à maintenir un niveau de vie inégalé nous ont permis de transposer nos idées et notre curiosité en solutions concrètes et adaptées aux problèmes et aux occasions du monde réel. Notre réussite future repose sur l'adoption d'une culture entrepreneuriale, inclusive et responsable, propice à la génération et à la mise en œuvre durable de ces idées. Tout en travaillant à notre réussite, nous devons nous préoccuper des défis qui se posent dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA, notamment le déploiement responsable et éthique de l'IA, les investissements ciblés dans le développement des entreprises propulsées par l'IA, l'acquisition de talents et la maîtrise de l'IA. Si nous surmontons ces obstacles, nous pourrons créer un environnement qui encourage l'innovation et offre une plateforme facilitant la progression d'initiatives fondées sur l'IA. Nos efforts collectifs d'aujourd'hui détermineront notre position sur la scène mondiale de demain. C'est ainsi que nous préparerons l'avenir en ce qui concerne l'IA éthique et l'utilisation des données pour avoir une véritable influence sur nos collectivités, notre pays et notre planète. »

- Anthony Viel, leader de la direction, Deloitte Canada

« Le secteur de l'IA au Canada a beaucoup évolué depuis le lancement de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA il y a six ans. Ce rapport confirme que le Canada est considéré par la communauté mondiale de la recherche en IA comme une source foisonnante de nouvelles idées et de collaborations, se classant deuxième au monde pour le nombre de rapports de recherche sur l'IA par habitant. Ce n'est pas un hasard si le Canada est bien positionné pour être un leader du développement et de la commercialisation de l'IA générative. C'est le résultat des efforts déployés depuis longtemps par le Canada pour exercer un leadership et investir dans la recherche et les compétences qui permettent de saisir ces nouvelles occasions. Fait tout aussi important, le Canada est à l'avant-garde grâce aux lois bien pensées et fondées sur des principes qu'il a adoptées pour régir l'utilisation de l'IA et garantir que cette puissante technologie offrira des avantages sociaux et économiques à tous. »

- Elissa Strome, directrice générale, Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR

« Nous savons que l'IA n'est pas une mode passagère; c'est une force en constante évolution qui redéfinira les industries et la société et dans laquelle les personnes et les entreprises devront investir. Guidé par sa mission - l'intelligence artificielle pour le bien et pour tous - Amii poursuivra ses ambitieux projets afin d'améliorer les connaissances en IA de tous, de faire progresser la recherche fondamentale dans ce domaine afin qu'elle contribue à résoudre les problèmes les plus urgents et complexes du monde d'aujourd'hui et de fournir à l'industrie des outils d'IA responsable et éthique lui permettant de garder une longueur d'avance et d'exploiter son pouvoir transformateur. Jamais il n'y a eu aussi peu d'obstacles au démarrage de projets d'IA appliquée : le moment est venu d'agir. La question n'est plus de décider si nous participerons ou non à l'IA, mais plutôt de déterminer si nous serons à l'avant-plan ou à la traîne. »

- Cam Linke, président et chef de la direction, Amii

« Avec sa communauté de quelque 1 500 chercheurs, experts et partenaires, Mila est au cœur de l'écosystème de l'IA au Québec et au Canada. L'influence mondiale du Québec en matière de recherche en IA et de gouvernance technologique nous permet d'attirer les talents les plus prometteurs de partout et de créer une des plus grandes communautés en IA dans le monde. Malgré les difficultés qu'il rencontre, le Canada est l'une des puissances mondiales de l'IA, et, comme le démontre ce rapport, Mila est un acteur central ayant contribué à sa réussite. »

- Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction, Mila

« L'influence de l'Institut Vecteur en Ontario se reflète dans les efforts de collaboration que nous déployons pour créer des parcours propices au développement des compétences en IA dont les employeurs ont besoin pour faire progresser notre économie. En se joignant à notre communauté, les spécialistes de l'IA sont plus enclins à rester en Ontario et à contribuer activement à notre dynamique écosystème de l'IA. La position unique de l'Institut Vecteur lui permet de réunir chercheurs, commanditaires privés et partenaires du secteur de la santé en un réseau qui propulse leur essor et leur incidence. »

- Tony Gaffney, président et directeur général, Institut Vecteur

