La troisième discussion 3M STEMtalk révèle que la communauté canadienne des personnes handicapées est confrontée à des défis beaucoup plus importants dans la poursuite des études en STIM qui nécessitent une action immédiate

LONDON, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Les personnes handicapées font face à des défis importants dans la poursuite d'une éducation en STIM. Au Canada, la communauté des personnes handicapées est sous-représentée et souvent négligée dans l'accès inclusif à l'éducation en STIM. Une main-d'œuvre en STIM plus diversifiée qui inclut et promeut toutes les voix et toutes les expériences mène à plus d'idées novatrices et permet davantage aux entreprises canadiennes, à la communauté académique et à l'industrie plus large de venir ensemble pour aider à résoudre quelques-uns de nos plus grands défis.

« Ce n'est plus un tabou de discuter des implications d'être handicapé », a déclaré Naheda Sahtout, Ph. D., analyste scientifique, Agence canadienne d'inspection des aliments.

Sahtout s'est jointe à un groupe d'experts canadiens en STIM composé de scientifiques, d'universitaires, de chercheurs, d'étudiants et de défenseurs des droits des personnes handicapées et de l'accessibilité pour le troisième atelier 3M STEMtalk, lors d'une discussion sur le thème « Changer la façon dont les STIM sont enseignées et accessibles au Canada » aux personnes handicapées.

Lorsqu'on leur a demandé quelle était l'action à entreprendre pour changer la façon dont les STIM sont enseignées et accessibles, les participants à la discussion STEMtalk ont répondu en écrasante majorité que nous devions travailler à créer un monde où les accommodements pour les personnes handicapées ne seraient pas seulement une réflexion après coup. Pour y arriver, il faut :

Créer des espaces physiques pour les STIM accessibles dans le cadre d'une approche universellement inclusive. Sensibiliser à ce que l'accessibilité signifie vraiment pour l'éducation en STIM. S'assurer que les fonds ont un impact réel sur le changement nécessaire.

« Il est clair que la communauté des personnes handicapées est laissée pour compte lorsqu'il s'agit de conversations et d'actions autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans l'éducation en STIM », a déclaré Penny Wise, présidente de 3M Canada. La responsabilité incombe à tous les Canadiens d'élever leurs pairs et de normaliser les différences auxquelles la communauté des personnes handicapées est confrontée. Il est essentiel que nous fournissions des espaces où tous les Canadiens, peu importe leur handicap, accèdent aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour non seulement poursuivre leur éducation en STIM, mais aussi pour être les leaders innovateurs qu'ils peuvent être au cours de leur carrière. »

« Être un scientifique, ce n'est pas seulement faire des tests en laboratoire », a expliqué Ainsley Latour, M. Sc., MLT, B. Éd., technologue en génétique clinique, Centre des sciences de la santé de Kingston, co-fondatrice, IDEA-STEM. Malheureusement, le système que nous avons mis en place exige que les étudiants effectuent des travaux de laboratoire pour devenir des scientifiques pleinement qualifiés; mais à cause de la pénurie importante d'équipements, de laboratoires et de procédures accessibles pour effectuer les travaux de laboratoire, la communauté des personnes handicapées se sent négligée et exclue des possibilités offertes par les STIM. »

La récente discussion 3M STEMtalk fait partie d'une série continue d'ateliers menés par 3M Canada et ne représente qu'une étape pour faire avancer la conversation et les solutions dans le but d'améliorer l'équité de l'accès à l'éducation en STIM.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces résultats, consultez le site https://centrescience.3mcanada.ca/articles/changing-how-stem-is-taught-and-accessed-for-people-with-disabilities-fr

À propos de 3M

Chez 3M, nous faisons appel à la science de manière collaborative afin d'améliorer la qualité de vie quotidiennement alors que nos employés entrent en contact avec des clients dans le monde entier. Fondée en 1951, 3M Canada est l'une des premières filiales internationales de 3M. Le siège social et la première usine de fabrication sont à London, en Ontario où travaillent environ 800 de ses 1 900 employés. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M aux enjeux des problèmes mondiaux, consultez le site Web www.3M.ca ou Twitter @3M_Canada.

SOURCE 3M Canada Company

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Melissa Jurenas, 1-519-670-6999, [email protected]