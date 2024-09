LE CANADA DOIT FINALISER LES PLANS CLIMATIQUES EXISTANTS ET ADOPTER DE NOUVEAUX OUTILS DE RESPONSABILISATION, DE NOUVELLES POLITIQUES ET CIBLES D'ÉMISSIONS

Le Groupe consultatif pour la carboneutralité publie des rapports sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour 2030 et 2035

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Alors que les leaders mondiaux du climat se réunissent à New York pour la Semaine du climat, le Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCPC) conseille au gouvernement fédéral de redoubler d'efforts et de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour atteindre son objectif climatique de 2030 et d'adopter une cible pour 2035 et des outils comparables à ceux de ses partenaires commerciaux.

Dans un nouveau rapport intitulé « Des résultats pour le climat : budget carbone et cible du Canada pour 2035 », le GCPC recommande l'élaboration d'un budget carbone national, c'est-à-dire le total des émissions de gaz à effet de serre que le Canada émettra au fil du temps. Les budgets carbone sont utilisés par d'autres pays pour mieux suivre l'effet des décisions en matière de politiques climatiques et les conséquences d'un retard dans l'action.

Parallèlement au budget carbone, le GCPC recommande que le Canada adopte une cible de réduction des émissions pour 2035 de 50 à 55 % par rapport aux niveaux de 2005. L'objectif proposé répond à l'exigence de l'Accord de Paris d'accroître l'ambition et aidera le Canada à suivre le rythme des objectifs climatiques ambitieux de ses partenaires du G7. Pour atteindre cet objectif, il faudra que le gouvernement fédéral, mais aussi les provinces, les territoires, les municipalités et le secteur privé fassent preuve d'une plus grande ambition en matière de décarbonisation.

Dans un rapport complémentaire intitulé « Combler l'écart : atteindre la cible d'émissions du Canada pour 2030 », le GCPC conseille le gouvernement fédéral sur la manière dont le pays peut atteindre son objectif pour 2030, à savoir une réduction de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005. Le rapport met en évidence cinq domaines d'action clés : 1) finaliser les mesures annoncées, 2) gérer les interactions négatives entre les politiques, 3) renforcer la tarification du carbone pour l'industrie, 4) obtenir des réductions supplémentaires de la part du secteur pétrolier et gazier, et 5) poursuivre un nombre d'actions supplémentaires à fort impact. Ces actions complémentaires donneront au Canada les meilleures chances d'atteindre son objectif.

Les rapports ont été élaborés en réponse aux demandes du ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Elles sont basées sur de la recherche technique et de l'analyse de politiques indépendantes de l'Institut climatique du Canada.

Le Canada s'est engagé à réduire les émissions de GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national (CDN) de l'Accord de Paris. L'objectif de 2030 est établi dans la législation à travers la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. La loi exige également que le Canada annonce sa cible pour 2035 d'ici le 1er décembre 2024.

Les cibles pour 2030 et 2035 sont des étapes cruciales pour s'assurer que le Canada soit sur la bonne voie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le terme « carboneutralité » fait référence à l'équilibre entre la quantité de gaz à effet de serre (GES) produite et la quantité retirée de l'atmosphère. Les efforts visant à atténuer l'action climatique au cours de la prochaine décennie seront essentiels pour permettre au Canada de réussir sur la voie de la carboneutralité.

Faits en bref :

Le GCPC est mandaté par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité pour engager les Canadiens et fournir des conseils indépendants au ministre de l'Environnement et du Changement climatique en ce qui concerne la réalisation de l'objectif du Canada de carboneutralité d'ici 2050.

pour engager les Canadiens et fournir des conseils indépendants au ministre de l'Environnement et du Changement climatique en ce qui concerne la réalisation de l'objectif du Canada de carboneutralité d'ici 2050. Les membres du GCPC sont nommés par le gouverneur en conseil et rassemblent un large éventail de compétences. Le GCPC fournit au ministre des conseils indépendants fondés sur les meilleures informations et connaissances scientifiques disponibles, y compris les savoirs autochtones.

Pour éclairer son avis, le GCPC s'est entretenu avec des décideurs et des experts, notamment des experts de l'industrie, des universitaires, des représentants syndicaux et des organisations non gouvernementales, et a publié sur son site web un premier résumé de ce qu'il a entendu dans le cadre de ses activités d'engagement.

L'Institut climatique du Canada a apporté son soutien en matière de recherche independante et d'analyse dans les deux annexes techniques qui accompagnent les rapports du GCPC.

Citations

« La cible de 2035 est une étape cruciale sur le chemin du Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les efforts que nous déploierons pour atténuer les changements climatiques au cours de la prochaine décennie seront essentiels pour assurer la réussite du Canada sur la trajectoire de la carboneutralité, y compris la réalisation d'avantages tels que des emplois dans le secteur croissant des énergies renouvelables, une électricité plus abordable et plus fiable, et l'amélioration de la santé grâce à une énergie plus propre. »

~ Sarah Houde, coprésidente du GCPC

« Le gouvernement du Canada a réalisé des progrès importants en matière d'action climatique pour réduire les émissions au cours des huit dernières années, depuis la signature de l'Accord de Paris en 2016. Toutefois, des mesures plus énergiques et plus soutenues sont nécessaires pour atteindre notre cible d'émissions pour 2030 et pour passer à une trajectoire carboneutre à long terme. Nos conseils portent sur la manière de terminer ce qui a été commencé, d'améliorer ce qui existe, puis de mettre en œuvre de nouvelles politiques. »

~ Simon Donner, coprésident du GCPC

Faits saillants des rapports :

Le bilan climatique : La budgétisation du carbone et l'objectif du Canada pour 2035

Le Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCPC) conseille au gouvernement du Canada de :

Développer un budget carbone canadien ; Fixer une cible de réductions d'émissions de GES pour 2035 de 50 à 55 % en dessous des niveaux de 2005 ; S'attaquer aux émissions excédentaires du Canada.

Combler l'écart : atteindre l'objectif du Canada en matière d'émissions pour 2030

Nous pensons qu'il est plus efficace pour le gouvernement de se concentrer sur un petit nombre d'actions à fort impact et de les mettre en œuvre rapidement, compte tenu du peu de temps qui nous sépare de 2030 et du délai nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles politiques. Grâce à notre analyse et à nos consultations, nous sommes parvenus à un consensus sur les opportunités les plus susceptibles de combler l'écart :

Finaliser les mesures annoncées ; Gérer les interactions négatives ; Renforcer la tarification industrielle du carbone ; Obtenir des réductions d'émissions supplémentaires de la part du secteur du pétrole et du gaz ; Évaluer et poursuivre des actions supplémentaires.

