OTTAWA, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 tout en renforçant l'économie, en créant de bons emplois et en soutenant nos fiers travailleurs du secteur énergétique.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui la mise sur pied d'un comité directeur stratégique de mise en œuvre, qui fera progresser la mise en œuvre de la Stratégie canadienne pour l'hydrogène et mesurera les progrès accomplis par rapport aux objectifs de cette stratégie lancée en décembre 2020.

Le comité, que coprésideront Ressources naturelles Canada et l'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible, se compose de hauts responsables de l'industrie, de partenaires provinciaux et territoriaux, d'organisations non gouvernementales et de partenaires autochtones. Il fixera les priorités, guidera les actions, fera circuler les connaissances et assurera le suivi des résultats pour aider à répondre aux recommandations énoncées dans la Stratégie - ce qui jettera les bases de notre réussite dans l'immédiat et tracera la voie à suivre à moyen et à long terme pour exploiter le plein potentiel de l'hydrogène d'ici 2050.

La création du comité directeur stratégique, qui tient sa réunion inaugurale aujourd'hui, pose un jalon important dans cette direction.

La mise en œuvre de la Stratégie pour l'hydrogène contribuera à attirer des investissements publics et privés, à faire en sorte que l'offre et la demande croissent au même rythme et à établir le Canada comme un fournisseur mondial d'hydrogène. Comme notre pays figure parmi les dix premiers producteurs d'hydrogène en importance dans le monde et parmi les principaux producteurs de piles à hydrogène, il bénéficiera de la croissance de la demande mondiale d'hydrogène - un marché qui devrait valoir 12 000 milliards de dollars d'ici 2050.

La stratégie appuie le plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine, qui comprend un investissement fédéral de 1,5 milliard de dollars dans un fonds pour les combustibles à faible teneur en carbone et à émissions nulles destiné à accroître la production et l'utilisation des carburants à faible teneur en carbone, dont l'hydrogène. De plus, elle vient compléter la Norme sur les combustibles propres, qui permettra de stimuler davantage les investissements et la croissance dans le secteur des carburants au Canada tout en encourageant le développement et l'adoption de combustibles propres tels que l'hydrogène.

La pandémie amplifie l'importance que le secteur des ressources naturelles - y compris l'hydrogène - revêt pour notre économie nationale et pour nous, dans notre vie quotidienne. Le gouvernement demeure déterminé à ériger un avenir énergétique fondé sur des énergies peu émettrices et porteur de croissance économique et de bons emplois, qui soutiendra le secteur des ressources naturelles pendant cette difficile période économique.

« L'heure de l'hydrogène est arrivée, offrant à nos fiers travailleurs du secteur de l'énergie de véritables possibilités sur les plans économique et environnemental. Une tendance se dessine à l'échelle mondiale, et le Canada en tire profit. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« L''hydrogène propre est un moyen sûr, pratique et rentable d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre associées à beaucoup de méthodes de chauffage, de transport et de transformation. J'ai bien l'intention de travailler avec les membres du comité pour permettre à la population canadienne de profiter de cette technologie locale et des énormes possibilités économiques qu'elle représente. »



Mark Kirby

Président et chef de la direction, Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible

