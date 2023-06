KITCHENER, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Valerie Bradford, députée fédérale de Kitchener-Sud-Hespeler, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Tim Louis, député fédéral de Kitchener‒Conestoga, et Stephen Litt de Vive Development Inc, ont annoncé la construction de 304 logements destinés à la location à Kitchener.

Situé au 3241, rue King Est, l'ensemble résidentiel The King and Cameo offrira des logements construits pour la location, dont 46 seront accessibles. Cet ensemble de logements comprend trois tours distinctes qui seront construites par phases, toutes situées à la fois sur les rues King Est et Cameo Drive. Le site comprend un réseau routier privé et une allée piétonnière reliant les deux entrées. Les tours sont reliées par deux étages de stationnement souterrain et structuré, qui offre des places de stationnement pour l'ensemble des résidents. Le toit du stationnement fermé offrira une zone spacieuse pour un usage commun comprenant divers espaces récréatifs et des aires paysagées.

Le projet a obtenu un prêt entièrement remboursable à faible taux d'intérêt de près de 115 millions de dollars par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) du gouvernement du Canada. Cette initiative fédérale vise à accroître l'offre de logements construits pour la location partout au pays. Le proposant verse 6,2 millions de dollars en mise de fonds en argent, 6 millions de dollars en investissement foncier et 6,5 millions de dollars en droits d'aménagement reportés.

L'iFCLL est un outil important pour accroître l'offre de logements construits pour la location dans les marchés locaux de l'habitation. Elle cadre avec l'objectif du gouvernement du Canada de doubler le taux de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie. L'ensemble résidentiel devrait être terminé en mars 2025.

Citations :

« À mesure que la population du Canada augmente et que les villes s'agrandissent, il faut plus de logements locatifs dans toutes les collectivités du pays. Grâce à l'iFCLL, nous incitons les constructeurs à bâtir les logements destinés à la location dont la population canadienne a besoin. Nous le faisons ici même, à Kitchener, où nous soutenons la construction de plus de 300 logements locatifs. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à des centaines de personnes et familles d'accéder à des logements locatifs neufs dont elles ont besoin pour s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour aider la population ontarienne à trouver les logements sûrs avec services de soutien dont elle a besoin. Grâce à l'iFCLL, nous créons d'autres logements construits pour la location à Kitchener pour remédier à la diminution des stocks du marché locatif. Grâce à l'augmentation du nombre de logements locatifs disponibles, nous pouvons assurer un marché du logement plus stable et plus abordable pour les personnes à revenu moyen au Canada. J'ai hâte que cet ensemble d'habitation soit achevé. Je sais qu'il aura un impact réel et positif sur nos collectivités. » - Valerie Bradford, députée fédérale de Kitchener-Sud‒Hespeler

« L'annonce d'aujourd'hui pour Kitchener et la région de Waterloo aura une incidence énorme sur nos collectivités. Ces nouveaux logements contribueront à l'augmentation de l'offre de logements pour les personnes qui en ont le plus besoin. Le gouvernement du Canada continuera de travailler fort pour résoudre la crise de l'offre de logements et veiller à ce que toutes les personnes au Canada puissent se payer un logement qui répond à leurs besoins. » - Tim Louis, député fédéral de Kitchener‒Conestoga

« SYLK Towers Project, en partenariat avec Effort Trust, Wavecom Capital et Vive, se réjouit de ce financement de la SCHL. Il créera des logements abordables dont la population a grandement besoin dans la région de Waterloo. Situé au 3241 King Street Est, à Kitchener, l'ensemble ajoutera 304 logements locatifs dans la région. Notre équipe a également travaillé très fort pour offrir des fonctionnalités entièrement électriques dans l'immeuble, dans le but de ne pas recourir au gaz naturel. En effet, cet ensemble résidentiel dépassera les exigences du code du bâtiment de plus de 40 % en ce qui concerne l'efficacité et les émissions de GES. Nous avons hâte que le chantier se mette en branle afin que la construction commence officiellement pour ajouter des logements locatifs dans notre communauté. » - Stephen Litt, responsable principal du développement, Vive Development

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts entièrement remboursables à faible taux d'intérêt afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements expressément destinés à la location pour les personnes au Canada à revenu moyen. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

offre des prêts entièrement remboursables à faible taux d'intérêt afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements expressément destinés à la location pour les personnes au à revenu moyen. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L'iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

L'iFCLL complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles résidentiels abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]