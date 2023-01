BURNABY, BC, le 12 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Terry Beech, député fédéral de Burnaby-Nord--Seymour, l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, et Jacqueline Dupuis, directrice générale, Aunt Leah's Foundation, ont annoncé un investissement combiné de plus de 1 million de dollars pour le réaménagement de la Aunt Leah's House, un ensemble de cinq logements avec services de soutien pour les mères et leurs enfants dans la région métropolitaine de Vancouver. La construction est maintenant terminée; la Aunt Leah's House devrait rouvrir ses portes et accueillir des résidents immédiatement.

Le nouvel ensemble de logements comptera quatre chambres avec salle de bains attenante, une grande cuisine de formation, un salon commun, une salle à manger, un garage, une cour privée clôturée, un espace de bureau, ainsi qu'un appartement autonome de transition pour les mères qui progressent dans leur parcours. Des services de logement et de soutien sont offerts aux nouvelles mères qui risquent de perdre la garde de leurs enfants. Grâce au programme Thresholds (en anglais seulement) administré par Aunt Leah's Place, les mères ont la possibilité de vivre dans un environnement familial sûr et chaleureux où elles apprennent à s'occuper de leur bébé avec l'aide du personnel et des gens offrant du soutien aux familles.

Le réaménagement marque le 35e anniversaire de la Aunt Leah's House, qui est exploitée par la Aunt Leah's Foundation depuis les années 1980. On y continuera de soutenir les femmes et leurs familles dans leur cheminement vers l'autonomie, en veillant à ce qu'elles restent ensemble et ne soient pas séparées par le système de protection de l'enfance.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements comprend :

616 748 $ du gouvernement fédéral, dont 416 748 $ sont fournis par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 200 000 $ dans le cadre de Vers un chez-soi;

par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 200 000 $ dans le cadre de Vers un chez-soi; 250 000 $ de la Province de la Colombie-Britannique par l'entremise de la subvention BC Gaming Capital Projects;

125 000 $ de la Aunt Leah's Foundation;

50 000 $ de la Vancity Community Foundation;

de généreux dons de donateurs privés à la Aunt Leah's Foundation.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est fier d'appuyer le réaménagement de la Aunt Leah's House, un endroit où les mères peuvent se reposer, s'épanouir et retrouver leur autonomie dans un environnement sûr et sécuritaire. Dans ce lieu, les mères auront la possibilité de reconstruire leur vie et d'accéder aux services de soutien essentiels dont elles ont besoin pour devenir plus fortes. C'est l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement fait que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à une solide collaboration, notre gouvernement offre des logements sûrs et abordables aux femmes dans le besoin ici à Burnaby et dans les collectivités avoisinantes. Les ensembles de logements comme la Aunt Leah's Place sont un pilier important de la réussite socio-économique. Ils aident non seulement les femmes et leurs enfants, mais ils mènent aussi à des améliorations en éducation et en santé, à de meilleures possibilités d'emploi et à un plus grand engagement communautaire. Lorsque nous prenons soin des personnes les plus vulnérables, tout le monde y gagne. » - Terry Beech, député fédéral de Burnaby-Nord--Seymour

« Aunt Leah's House fournit des services essentiels aux personnes les plus vulnérables de notre société. Son réaménagement permettra à plus de mères et d'enfants d'avoir accès à un logement sûr et aux services dont ils ont besoin. En finançant des ensembles de cette importance, la Province aide à offrir un avenir prometteur aux mères, aux familles et à leurs enfants qui commencent leur vie. » - L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Malgré les défis liés à la collecte de fonds et à l'exécution d'un projet d'immobilisations pendant la pandémie, le soutien essentiel de nos partenaires, des bailleurs de fonds gouvernementaux et des donateurs qui ont cru en l'importance de ce réaménagent l'a rendu possible. Depuis 35 ans, plus de 400 familles ont élu domicile à la Aunt Leah's House. Ensemble, nous continuerons à offrir un bon départ aux mères et aux bébés vulnérables, en aidant à réunir les familles et à les garder ensemble. » - Jacqueline Dupuis, directrice générale, Aunt Leah's Foundation

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les communautés et les peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

d'avoir un chez-soi. Depuis plus de 30 ans, Aunt Leah's Place aide les enfants en famille d'accueil et les jeunes mères à se bâtir un avenir meilleur. Elle y parvient en leur offrant des conseils, un logement avec services de soutien, de la formation professionnelle et de l'encadrement sur les compétences essentielles à la vie quotidienne. Aunt Leah's Place croit que chaque personne mérite de se sentir en sécurité et prise en charge, et d'avoir un sentiment d'appartenance. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de jeunes faisant partie du système de familles d'accueil. En effet, ils font face à une solitude totale à 19 ans, lorsque le gouvernement ne les prend plus en charge. Aunt Leah's Place est souvent la seule source de soins et de continuité pour ces jeunes dont la vie est marquée par la maltraitance, la négligence, l'abandon et de multiples placements en famille d'accueil. Au fils des ans, nous avons pu constater à quel point le soutien offert à ces jeunes en cette période critique peut les aider à réaliser leur potentiel et à devenir des adultes autonomes qui font preuve de résilience.

En 2013, on a reconnu la nécessité d'un plus grand nombre d'options de logement. C'est alors qu'à partir de Aunt Leah's Place, la Aunt Leah's Foundation a été lancée dans le but de constituer un portefeuille de logements à vocation sociale qui permettrait d'offrir des logements sûrs et abordables aux nouvelles mères et aux jeunes quittant le système de familles d'accueil. Aujourd'hui, la Fondation a un portefeuille comprenant 4 logements collectifs et un immeuble de 11 appartements, dans lesquels on accueille chaque année de 25 à 30 jeunes à risque. Récemment, la Fondation a entrepris un projet pour reconstruire la Aunt Leah's House originale.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

