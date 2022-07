CHILLIWACK, BC, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Ken Popove, maire de Chilliwack, ont annoncé un financement fédéral de plus de 10 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) pour soutenir la création de 18 logements pour les victimes de violence basée sur le sexe, y compris les femmes et enfants, à Chilliwack, en Colombie-Britannique.

La Ville de Chilliwack fournit un investissement d'environ 179 000 $ qui prendra la forme d'une mise à niveau des services hors site.

L'ensemble d'habitation de la Wilma's Transition Society, situé au 5732, Vedder Road, comprendra 18 logements abordables, dont un appartement de quatre chambres, un appartement de deux chambres et deux appartements de trois chambres. Ces logements à long terme pour les personnes à faible revenu seront conçus spécifiquement pour aider les femmes et enfants qui sont victimes de violence basée sur le sexe.

La construction devrait être terminée à l'automne 2023.

« Tout le monde mérite un endroit sûr vers lequel se tourner dans les moments difficiles. Notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin, ici à Chilliwack et dans toute la Colombie-Britannique. Les ensembles de logements comme celui-ci, de la Wilma's Transition Society, aident les femmes et enfants qui sont victimes de violence basée sur le sexe. Ces logements ne sont pas seulement un endroit sûr et abordable où vivre; ils sont le gage d'une vie meilleure pour les personnes qui en feront leur chez-soi. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le financement de la Wilma's Transition Society à Chilliwack est un pas important vers la création d'un plus grand nombre de logements sûrs, adéquats et abordables pour les femmes et enfants confrontés à la violence de leur partenaire intime ou de leur famille. Ensemble, nous créons des collectivités saines et durables en offrant davantage de logements sûrs et abordables aux Canadiens de tous les coins du pays. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada et au gouvernement de la Colombie-Britannique de leur travail pour répondre aux besoins urgents de logements abordables dans notre ville. La Ville de Chilliwack est heureuse de soutenir ce projet en renonçant à 132 660 $ en vertu du règlement municipal sur l'exonération des frais d'aménagement pour les aménagements admissibles. Le conseil municipal a aussi renoncé aux frais de permis pour un montant de 47 144 $ conformément à notre politique C-15 - Supportive Housing Assistance. Fournir des logements abordables aux femmes et aux enfants est un élément important pour aider à mettre fin au cycle de la pauvreté et nous savons que ce projet est un pas dans cette direction. » - Ken Popove, maire de Chilliwack

« Nous avons été témoins d'une croissance intéressante au sein de notre communauté ces derniers temps, mais cela s'est accompagné d'une situation sans précédent pour un grand nombre de personnes en raison de la pénurie de logements et de la hausse des coûts. En tant qu'organisme, nous sommes honorés de pouvoir aider les femmes et leurs enfants à traverser des périodes déjà difficiles. Mais nous sommes très reconnaissants de pouvoir bientôt offrir des logements abordables à long terme et de pouvoir soutenir davantage notre communauté. Nous sommes très reconnaissants de nos partenariats et du travail du gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la SCHL, et de la Ville de Chilliwack, qui ont permis de résoudre les problèmes auxquels ces familles sont confrontées et de donner vie à ce projet. Bientôt, ces logements stables à long terme donneront à ces familles la possibilité de repartir à zéro une fois qu'elles auront dépassé le stade des logements de transition et des logements d'urgence de deuxième étape pour commencer leur voyage vers l'indépendance et la stabilité. » - Kathleen Mosa, directrice générale, Wilma's Transition Society

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin, y compris les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin, y compris les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

