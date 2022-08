CAMBRIDGE, ON, le 2 août 2022 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Bryan May, secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale et député fédéral de Cambridge, l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement du gouvernement de l'Ontario, Karen Redman, présidente de la région de Waterloo, et Kathryn McGarry, mairesse de Cambridge, ont annoncé un financement de plus de 18 millions de dollars pour soutenir la construction de 55 nouveaux logements à Cambridge en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit près de 15 millions de dollars pour soutenir ce projet. Le gouvernement provincial verse une contribution de près de 1,4 million de dollars dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) et plus de 280,000 $ par l'entremise du Fonds consacré à l'infrastructure sociale (FIS) tandis que la Région de Waterloo verse 634 520 $ et la Ville de Cambridge, 700 000 $.

Le nouvel immeuble résidentiel à revenus mixtes, situé au 195, chemin Hespeler est aménagée par Home Concept Property Management. L'immeuble comportera des logements abordables avec des services d'aide à la visite réservés aux personnes atteintes d'une maladie mentale ou d'une incapacité physique et les groupes autochtones de Cambridge. L'accessibilité est au cœur de la conception de l'immeuble, qui comprendra des logements de conception universelle, des logements entièrement accessibles et des aires communes offrant des caractéristiques d'accessibilité.

L'ensemble a été mis en chantier au printemps 2021 et devrait être achevé au printemps 2023.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr. Notre gouvernement soutient la création de plus de logements pour ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra d'ajouter des logements très nécessaires à Cambridge tout en offrant une aide aux personnes vulnérables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada apportera la stabilité et la sécurité aux personnes qui se sentiront bientôt chez eux dans ce nouveau immeuble. Je suis fier que cet investissement majeur contribue à répondre aux besoins en logements abordables à Cambridge, au bénéfice de milliers de résidents pour les décennies à venir. » - Bryan May, secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale et député fédéral de Cambridge

« Les politiques de notre gouvernement ont donné des résultats historiques en permettant de construire des logements plus rapidement, ce qui s'ajoute aux investissements de près de 4,4 milliards de dollars que nous avons faits au cours des trois dernières années pour accroître et améliorer les logements communautaires et supervisés, lutter contre l'itinérance et réagir à la pandémie. Nous avons également renforcé le soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Veiller à ce que tous les Ontariens aient un logement qui répond à leurs besoins et à leur budget, en particulier les plus vulnérables, est une priorité absolue pour notre gouvernement. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Nous saluons l'annonce de financement faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada pour soutenir la construction de logements abordables à Cambridge. L'accès à des logements abordables est l'un des défis les plus pressants auxquels nous sommes confrontés dans la région de Waterloo. Nous savons que les communautés prospèrent lorsque tout le monde a un chez-soi, et avec le soutien du gouvernement, de la communauté et des partenaires du secteur, nous construisons dix fois plus de logements abordables qu'avant la pandémie. » - Karen Redman, présidente de la région de Waterloo

« Ces logements abordables et avec des services de soutien, fourniront plus qu'un chez-soi. Ils serviront de lieu sûr pour apprendre, à grandir et à guérir. Tout le monde mérite cela et nous sommes reconnaissants de l'investissement réalisé ici à Cambridge. Ce projet est un excellent exemple d'un partenariat incroyable avec un objectif commun - offrir un soutien aux personnes de notre communauté qui en ont le plus besoin. » - Kathryn McGarry, mairesse de Cambridge

« Nous sommes reconnaissants de l'investissement fait par le Fonds national de co-investissement pour le logement du Canada. Très bientôt, cet immeuble accueillera 55 nouveaux ménages, ce qui apportera stabilité, sécurité et soutien aux gens méritants de notre collectivité. L'engagement de notre organisation envers le logement abordable se concrétise grâce à la Stratégie nationale sur le logement. » - Rebecca Roy, directrice générale, Satellite Community Homes et représentante de Home Concept Property Management

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

