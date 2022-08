CALGARY, AB , le 10 août 2022 /CNW/ - Les familles et les personnes seules ayant besoin d'un logement abordable auront bientôt un nouveau chez-soi dans la collectivité de Seton, à Calgary.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, George Chahal, député de Calgary Skyview, Courtney Walcott, adjoint au maire de Calgary, et Bernadette Majdell, directrice générale de HomeSpace Society, ont annoncé un investissement de plus de 13 millions de dollars pour soutenir la création de 45 logements abordables à Calgary.

Le financement offert par le gouvernement fédéral se chiffre à près de 9 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). De plus, la Ville de Calgary fournira une contribution de plus de 1,1 millions de dollars, HomeSpace Society offrira plus de 500 000 $ et Brookfield participera au projet à hauteur de 2,8 millions de dollars.

Les nouveaux logements seront construits au 3765, Seton Link, sous forme de quatre maisons en rangée superposées comptant 45 logements. Cet ensemble résidentiel pour familles comprendra des appartements de trois chambres, de deux chambres et d'une chambre. Près du tiers des logements sera construit avec des caractéristiques d'accessibilité. Un partenaire des services sociaux fournira également aux résidents des services d'orientation, de vérification du revenu, de soutien et de développement communautaire.

Cet ensemble résidentiel représente la vision de HomeSpace, un organisme à but non lucratif qui agit à titre de promoteur immobilier, de propriétaire d'un parc de logements locatifs et de gestionnaire immobilier, et qui exploitera et gérera les logements de Seton. HomeSpace collabore avec Brookfield Residential dans le cadre d'une campagne de financement à l'échelle de la ville visant à amasser 120 millions de dollars pour construire des logements locatifs pour plus de 3 000 personnes qui ont besoin d'un logement abordable à Calgary.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement continue de veiller à créer de nouveaux logements abordables pour la population canadienne d'un bout à l'autre du pays, notamment ici, à Calgary. Ces logements offriront de la stabilité à des familles et à des personnes seules, qui pourront aussi bénéficier des services nécessaires pour s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, vise à créer des logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, y compris ici, à Calgary. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera au développement de la collectivité de Seton grâce à la construction de nouveaux logements sûrs, accessibles et abordables pour les familles et les personnes seules. Rien n'est plus important que d'avoir un chez‑soi. » - George Chahal, député de Calgary Skyview

« Pour s'attaquer aux problèmes collectifs, tous les ordres de gouvernement et les secteurs à but non lucratif et privé doivent faire preuve de souplesse et agir de manière concertée. Nous avons vendu des terres de la Ville pour la construction de ces logements, afin de prendre des mesures concrètes pour contrer la pénurie de logements abordables dans tous les quartiers de Calgary. Je tiens à remercier tous les partenaires qui unissent leurs efforts pour réaliser ce projet transformateur. » - Jyoti Gondek, maire de Calgary

« Nous sommes impatients d'accueillir les résidents dans leurs superbes logements à Seton. Nous avons plus que jamais besoin de logements abordables, et nous sommes fiers d'offrir un chez-soi sûr et abordable à des familles dans cette merveilleuse nouvelle collectivité. » - Bernadette Majdell, directrice générale, HomeSpace

« Lorsque nous concevons une collectivité, nous voulons y installer un ensemble de commodités et d'espaces de rassemblement qui permettront aux résidents d'y créer une communauté toute spéciale. Nous sommes fiers de collaborer avec HomeSpace pour offrir des logements abordables à la population de Calgary. Nous avons hâte d'accueillir les familles dans la communauté inclusive de Seton. » - Chris Richer, premier vice-président, Alberta Homes, Développent, Brookfield Residential.

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales .

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

