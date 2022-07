Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'inclusion, accompagné de Lena Metlege Diab, députée fédérale de Halifax-Ouest, et de la chef Deborah Robinson de la Première Nation Acadia, a annoncé le financement fédéral de la maison d'hébergement pour femmes Weliankweyasimk. Le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), investit 4,1 millions de dollars pour soutenir la construction de la maison d'hébergement et Services aux Autochtones Canada (SAC) fournit de son côté un soutien opérationnel continu.

La maison d'hébergement, Weliankweyasimk, qui signifie "bien soigné" en mi'kma'ki, comprendra un abri sûr pour toutes les femmes indigènes et leurs enfants en mi'kma'ki, avec un personnel présent 24 heures sur 24 et une ligne téléphonique d'urgence, des conseils de soutien, des enseignements culturels mi'kma'ki, des enseignements traditionnels inspirés de la terre, ainsi que des programmes et des camps de jour pour les enfants.

En 2021, la maison d'hébergement pour femmes Weliankweyasimk a été sélectionnée comme l'une des 12 maisons d'hébergement bénéficiaires d'un total de 85 millions de dollars sur cinq ans pour construire et soutenir de nouvelles maisons d'hébergement d'urgence au Canada, ainsi que d'un montant supplémentaire de 10,2 millions de dollars par année par la suite. Ces maisons d'hébergement sont dirigées par des Autochtones et fourniront un lieu d'hébergement et des services de soutien essentiels, adaptés à la culture, qui aideront les survivants de situations de violence familiale à se remettre du traumatisme qu'ils ont subi, leur donneront accès à des programmes de soutien et créeront un environnement stable où ces personnes pourront commencer à retrouver leur autonomie.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH), qui fournit du financement pour construire et réparer des maisons d'hébergement et loger les personnes fuyant la violence familiale.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un endroit sûr vers lequel se tourner en période difficile. Dans le cadre du Programme d'amélioration des maisons d'hébergement, notre gouvernement investit dans le logement abordable pour ceux qui en ont le plus besoin. La maison d'hébergement pour femmes Weliankweyasimk permettra aux femmes et à leurs enfants de reconstruire leur vie et d'acquérir une indépendance, et leur donnera accès à des services de soutien essentiels dirigés par des Autochtones. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Programme d'amélioration des maisons d'hébergement du gouvernement du Canada offre aux femmes et aux enfants la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin, sachant qu'ils ont un endroit sûr vers lequel se tourner. C'est la Stratégie nationale sur le logement qui fait une différence dans la vie des gens d'ici, à Hammonds Plains. » - Lena Metlege Diab, députée fédérale de Halifax-Ouest

"Il est crucial de savoir que nos femmes et nos enfants ont un endroit sûr où aller s'ils ont besoin d'échapper à la violence. Weliankweyasimk sera plus qu'un simple refuge ; ce sera un endroit sûr où nos coutumes culturelles seront comprises, respectées et enseignées afin que nous puissions soutenir de façon holistique nos femmes et nos enfants mi'kmaq dans le besoin." - Chef Deborah Robinson, Première nation Acadia

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le Programme pour la prévention de la violence familiale de SAC soutient les activités quotidiennes des maisons d'hébergement qui desservent les Premières Nations et les communautés autochtones dans les provinces et au Yukon , ainsi que le financement des propositions axées sur les différentes communautés pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et hors des réserves. Grâce à ce nouvel investissement, le nombre total de maisons d'hébergement du réseau de SAC s'élèvera à 58 d'ici 2024-2025.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Daniele Medlej, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]