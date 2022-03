LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE 160 NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LES FAMILLES DE COQUITLAM

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam-Port Coquitlam, Fin Donnelly, député de Coquitlam-Burke Mountain, et Richard Stewart, maire de Coquitlam, ont annoncé un investissement fédéral de 46,1 millions de dollars pour construire l'ensemble Robert Nicklin Place, qui comprendra 164 logements, principalement destinés aux familles à faible revenu.

La Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, versera près de 8,1 millions de dollars dans le cadre du Building BC: Community Housing Fund; somme qui servira à financer 74 des logements de l'ensemble. Elle versera aussi une subvention d'exploitation annuelle d'environ 102 000 dollars. La Ville de Coquitlam versera 3,3 millions de dollars sous forme de financement des immobilisations, tandis que Metro Vancouver Housing Corporation, Translink et le district scolaire 43 (Coquitlam) offrent tous des fonds pour la construction de l'ensemble Robert Nicklin Place.

Le nouvel immeuble d'appartements de faible hauteur sera situé au 3100, avenue Ozada, et sera exploité par Affordable Housing Societies. L'immeuble répondra au besoin urgent de logements des locataires vulnérables de la collectivité de Coquitlam. Il est situé près de commerces et services de proximité, comme la station Lincoln de la Millennium Line, des écoles, une garderie, des parcs de quartier, une bibliothèque publique, un hôpital et un centre communautaire.

L'ensemble devrait être achevé d'ici la fin de 2024.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Coquitlam, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de familles de Coquitlam auront maintenant accès à des logements abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des familles qui feront bientôt de l'ensemble Robert Nicklin Place leur chez-soi et de Coquitlam un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam-Port Coquitlam

« Nous savons que les gens de Coquitlam ont besoin de plus d'options de logements abordables et de qualité. Notre gouvernement est fier de travailler avec le gouvernement fédéral, la Ville de Coquitlam et les partenaires locaux afin de franchir une autre étape dans la lutte contre le manque de logements abordables pour les personnes à revenu faible ou modeste et de faire une grande différence dans la vie des gens de la collectivité. » - Fin Donnelly, député de Coquitlam-Burke Mountain

« La Ville de Coquitlam est fière d'avoir fourni 3,3 millions de dollars pour l'aménagement de cet ensemble grâce à son fonds de réserve pour le logement abordable. Ce fonds est une pierre angulaire de la stratégie sur l'abordabilité du logement de Coquitlam et il est essentiel au financement d'ensembles d'habitation comme celui-ci, dont la collectivité a grandement besoin. » - Richard Stewart, maire de Coquitlam et membre du conseil d'administration de Metro Vancouver

« En tant que l'un des plus grands fournisseurs de logements abordables de la province, Metro Vancouver se réjouit d'avoir contribué à l'aménagement de ces 164 nouveaux appartements à Coquitlam en renonçant à plus de 570 000 dollars de frais de gestion des déchets liquides. En 2020 et 2021, nous avons renoncé à environ 5 millions de dollars de frais pour soutenir la création de plus de 2 800 logements locatifs abordables et nous continuerons à travailler pour augmenter l'offre de logements abordables dans la région au moyen de partenariats et de co-investissements. » - Sav Dhaliwal, président du conseil d'administration de Metro Vancouver

« Affordable Housing Societies est très heureuse de poursuivre sa mission d'offrir des logements locatifs abordables et de qualité afin que des familles et des personnes puissent s'épanouir grâce à l'offre de 164 nouveaux logements locatifs dans le nouvel ensemble Robert Nicklin Place à Coquitlam. Ces nouveaux logements font partie de l'objectif de notre société d'ajouter 1 400 nouveaux logements locatifs abordables à son portefeuille d'ici 2030. Cet incroyable ensemble a réuni des partenaires des trois ordres de gouvernement. Une fois achevé, il permettra d'offrir des logements locatifs abordables à des gens ayant un large éventail de niveaux de revenu. Nous sommes reconnaissants de l'important soutien que nous avons reçu de la Ville de Coquitlam, de BC Housing et de la SCHL, et nous avons hâte de voir des personnes et des familles emménager dans ces nouveaux logements à la fin de 2024. » - Stephen Bennett, directeur général, Affordable Housing Societies

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements, de réparer et de renouveler plus de 90 400 logements et de réduire ou d'éliminer les besoins en matière de logement de 320 000 ménages.

Le fonds de logement communautaire (CHF) est un investissement provincial de 1,9 milliard de dollars sur 10 ans pour la construction de plus de 14 000 logements locatifs abordables destinés à des familles et des personnes seules à revenu faible ou modeste.

Plus de 8 900 de ces logements sont déjà prêts ou à l'étape de la construction ou de l'aménagement en Colombie-Britannique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Vous trouverez plus d'information sur Affordable Housing Societies au lien suivant : https://www.affordablehousingsocieties.ca/

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]