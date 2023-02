EDMONTON, AB, le 16 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et le chef Neil Cheecham, de la Première Nation no 468 de Fort McMurray, ont annoncé un investissement fédéral combiné de plus de 5 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement soutiendra l'aménagement rapide de logements pour deux communautés autochtones du Nord de l'Alberta.

Dans le cadre de l'ICRL, ces projets faciliteront la construction immédiate de 10 micromaisons pour la Nation crie Mikisew dans la réserve d'Allison Bay, près de Fort Chipewyan, et de 10 logements modulaires pour la Première Nation no 468 de Fort McMurray, à Gregoire Lake. Parmi les 10 logements modulaires de Fort McMurray, 3 logements auront 2 chambres et 7 en auront 4, et la moitié seront destinés aux femmes et à leurs enfants.

Les projets fourniront des logements sûrs et abordables aux personnes qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance, ce qui leur permettra de rester dans leurs communautés.

Le financement des projets comprend :

2,53 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL pour la Première Nation crie de Mikisew;

2,47 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL pour la Première Nation n o 468 de Fort McMurray ;

468 de ; 274 923 $ de la Première Nation no 468 de Fort McMurray .

L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle fournit des contributions en capital pour la création de logements abordables permanents. Ces fonds couvrent les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion de logements non résidentiels en logements collectifs abordables et à la remise en état d'immeubles délabrés ou abandonnés pour en faire des logements collectifs abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Grâce à notre soutien à la Première Nation no 468 de Fort McMurray et à la Première Nation crie Mikisew, les gens auront accès à des logements sûrs et abordables dans leurs propres communautés. En plus d'offrir de nouvelles options de logement, ces projets soutiennent le bien-être social et économique de l'ensemble de la communauté. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour que les communautés autochtones aient accès à des logements qui répondent à leurs besoins. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le financement annoncé aujourd'hui est un investissement dans le tissu social des communautés des Premières Nations du Nord de l'Alberta. Ce financement accru pour le logement abordable leur permet de rester unies. Dans le cadre de la première Stratégie nationale sur le logement du Canada, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour construire rapidement des logements dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits d'un océan à l'autre, car tout le monde mérite d'avoir accès à un logement abordable. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Fournir des logements sûrs et abordables à nos membres qui sont dans le besoin est une priorité de notre plan stratégique communautaire pour assurer la prospérité de notre Nation et de nos gens. Ce financement fédéral, conjugué à la contribution de notre Nation, nous permettra de soutenir un plus grand nombre de nos membres vivant dans la réserve et d'améliorer leur qualité de vie. Nous leur offrirons ainsi un sentiment de dignité et la possibilité de maintenir un lien avec notre communauté, nos terres et notre culture. » - Neil Cheecham, chef de la Première Nation no 468 de Fort McMurray

Faits en bref :

L' ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la SNL visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.





a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars destiné à la troisième phase de l'ICRL. Ce nouveau financement permettra de créer jusqu'à 4 500 logements abordables, et au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. L'investissement total au titre de l'ICRL est maintenant de 4 milliards de dollars. Ce sont donc près de 15 000 logements qui seront aux personnes qui en ont le plus besoin au pays. La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

