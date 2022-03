RÉGION DE DURHAM, ON, le 2 mars 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a clairement démontré que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, y compris dans la région de Durham.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Ryan Turnbull, député de Whitby, de Parm Gill, ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme, au nom de Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Lorne Coe, député provincial de Whitby et whip en chef du gouvernement, et John Henry, président régional et chef de la direction de la région de Durham, annoncé un financement fédéral de plus de 4 millions de dollars pour la création d'environ 36 nouveaux logements abordables pour les particuliers et les familles de la région de Durham dans le cadre du volet Projets de l'Initiative pour la création rapide de logements élargie (ICRL). Ces logements aideront les Canadiens qui vivent dans des situations de logement incertaines, qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir ou qui vivent dans des refuges temporaires en raison de la pandémie.

L'annonce d'aujourd'hui est également financée par le Fonds d'aide aux services sociaux de l'Ontario, qui a fourni un soutien d'un milliard de dollars tout au long de la pandémie de COVID-19 - l'un des plus gros investissements de l'histoire de l'Ontario en matière de logement abordable et de soutien aux sans-abri, afin d'aider les gestionnaires de services municipaux et les partenaires du programme Autochtone à créer des solutions de logement à plus long terme et à aider les Ontariens vulnérables, notamment ceux qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir.

Ces fonds seront affectés à deux nouveaux ensembles : celui de Muslim Welfare Residences, situé du 732 au 740, rue Dundas, à Whitby, qui sera exploité par le Muslim Welfare Centre of Toronto et qui fournira 26 nouveaux logements de transition et logements avec services de soutien pour les femmes en situation d'itinérance ou qui risque de s'y trouver, et celui des micromaisons d'Oshawa, situé au coin des rues Drew et Olive, qui sera exploité par la municipalité régionale de Durham. Ce deuxième projet offrira 10 logements abordables aux personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver, ainsi qu'aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Il offre des logements de transition et du soutien, y compris de l'aide financière, des services d'aide à l'emploi, des services de soutien en santé mentale et en toxicomanie et de la formation aux aptitudes à la vie quotidienne.

Les nouveaux investissements dans le cadre de l'ICRL créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement 36 nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles dans le besoin dans la région de Durham, afin d'assurer leur sécurité. C'est l'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde mérite d'avoir un toit et un chez-soi sûr. Le financement supplémentaire annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aura une incidence énorme sur nos citoyens et citoyennes les plus vulnérables qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver. Les logements abordables sont rares dans notre région. Ces nouveaux logements changeront la situation en mettant fin au cycle de l'itinérance et en protégeant les personnes les plus vulnérables. J'aimerais remercier le gouvernement fédéral pour son soutien continu et son engagement à créer des logements abordables à Whitby et dans toute la région de Durham. » - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby

« Notre Fonds d'aide aux services sociaux fournit des logements d'urgence et de l'aide aux personnes en situation d'itinérance dans les collectivités de la province, l'un des plus importants investissements que nous ayons faits dans le logement abordable et le soutien aux sans-abris de l'histoire de l'Ontario. Je suis fier que notre gouvernement aide ces deux projets novateurs à ouvrir leurs portes, et je suis heureux de voir que le gouvernement fédéral emboîte le pas en investissant dans ces projets, alors que nous travaillons à assurer la sécurité et le logement des personnes les plus vulnérables. » - Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Des logements abordables, accessibles et convenables sont essentiels à la santé des collectivités et au dynamisme des quartiers de la région de Durham. Elle est à la base de la qualité de vie des gens de Durham, à toutes les étapes de leur vie. Je me réjouis à l'idée de poursuivre la collaboration avec les collectivités locales de Durham et le gouvernement fédéral, car ensemble, nous nous assurons que la région de Durham continue d'être une collectivité sécuritaire, saine, bienveillante et inclusive qui sera durable pour les générations futures. » - Lorne Coe, député provincial de Whitby et whip en chef du gouvernement

« Au nom de la région de Durham, je suis ravi de voir un autre investissement important de la part du gouvernement fédéral et de la SCHL. La région de Durham est une collectivité compatissante où nous nous efforçons de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Grâce à un financement accru dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, qui servira directement à la réalisation de deux nouveaux projets locaux entraînant la construction de 36 nouveaux logements, la région est ravie que nos partenaires continuent de confirmer l'importance de répondre aux besoins urgents en matière de logement de nos résidents vulnérables. Il s'agit d'une autre étape importante vers l'atteinte de l'objectif de la région de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2024. » - John Henry, président régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham

La deuxième phase de l'ICRL a dépassé son objectif initial de créer jusqu'à 4 500 logements abordables pour la population canadienne.

On prévoit un nombre total de plus de 5 400 logements créés dans le cadre de la deuxième phase de l'ICRL.

Les projets du volet des villes créeront plus de 1 900 logements abordables, et ceux du volet des projets créeront plus de 3 500 logements abordables.



Près de 2 500 logements ciblant spécifiquement les femmes ou les femmes et leurs enfants (46 % de tous les logements).



Plus de 2 400 de ces logements neufs sont destinés expressément aux Autochtones (44 % de tous les logements).



254 projets ont été choisis parmi les demandes de financement admissibles dans le volet des projets et 64 dans le volet des villes, portant ainsi le total à 318 pour l'ICRL-2 dans les deux volets.

Ces résultats sont le fruit des efforts des proposants et du soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, des administrations municipales et des gouvernements autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Au 31 décembre 2021, tous les demandeurs dont les projets sont pris en considération à la deuxième phase avaient été informés de l'état de leur demande.

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes et des populations vulnérables, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que plus de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme leur sont destinés.

Près de 33 % du financement des deux phases de l'ICRL sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes, et les logements devront être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou qui risque de s'y trouver, ainsi que des personnes et des populations vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres des communautés LGBTQ2+, les communautés racisées, les personnes noires au Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

, ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

