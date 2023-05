SHERBROOKE, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), accompagnée d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, ont annoncé que le gouvernement du Canada a investit plus de 1,2 M$ pour la création de 25 logements abordables à Sherbrooke. Les représentants fédéraux ont également annoncé la construction de 100 unités locatives à Sherbrooke par l'entremise d'un prêt remboursable de 32,1 M$.

Handi-Ressource, situé au 977 rue Galt à Sherbrooke, a reçu une contribution de 1,2 M$ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec sur le logement pour la construction de 25 logements abordables destinés à des personnes handicapées physiques. L'immeuble abrite, entre autres, une salle à manger ainsi qu'un espace communautaire qui permet aux locataires d'y pratiquer différentes activités. Le projet a accueilli ses premiers résidents au début de l'année.

Le Chardonnay, situé au 501 rue du Chardonnay, a reçu un prêt remboursable à faible taux d'intérêt de 32,1 M$ par l'entremise de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) pour la construction de 100 logements. Développé par Gestion Fauteux Nadeau Inc., Le Chardonnay fournira des logements locatifs très attendus dans un marché où le taux d'inoccupation est actuellement de seulement 0,9 %. La construction du projet a débuté en novembre 2021 et devrait s'achever en juin 2023.

Citations :

« L'investissement d'aujourd'hui répond à différents besoins dans le domaine du logement. Il s'agit de fournir des logements aux plus vulnérables tout en augmentant l'offre sur un marché qui a besoin d'un plus grand nombre d'options locatives. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Voici deux projets incroyables qui auront un impact majeur sur notre communauté. Avec le projet Handi-Ressources, votre gouvernement contribue à ce que les personnes les plus vulnérables vivant à Sherbrooke aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. Le Chardonnay fournira un foyer aux personnes et aux familles qui ont besoin d'un logement à Sherbrooke. Ces projets sont d'excellents exemples de la façon dont votre gouvernement crée des solutions en matière de logement pour Sherbrooke. » - Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

Faits en bref:

L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts remboursables à faible taux d'intérêt afin d'encourager la construction de logements expressément destinés à la location et d'accroître l'offre de logements locatifs. L'initiative met l'accent sur les ensembles d'appartements locatifs standard au Canada pour occupation générale dans des endroits où l'on a besoin d'un plus grand nombre de logements locatifs.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour la classe moyenne dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour la classe moyenne dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante. Handi-Ressources a été créé par l'organisme Handi Apte qui a pour mission de travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques et de favoriser leur participation sociale afin d'améliorer leur qualité de vie.

