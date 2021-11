KINGSTON, ON, le 26 nov. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable Aujourd'hui plus que jamais, les besoins en matière de logement ont augmenté en raison de l'incidence du COVID-19, en particulier pour les sans-abri. Le gouvernement du Canada a créé une stratégie nationale pour construire des centaines de milliers de logements et fournir un logement abordable à des gens de partout au pays. En continuant d'investir dans le logement abordable, le gouvernement bâtit des collectivités plus solides, crée des emplois et fait prospérer notre classe moyenne, tout en luttant contre l'itinérance et en aidant les personnes vulnérables au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Mark Gerretsen, député fédéral de Kingston et les Îles, et Bryan Patterson, maire de Kingston, ont annoncé les détails de l'affectation fédérale de 7,4 millions de dollars pour soutenir quatre ensembles à Kingston conçus pour créer 47 nouveaux logements abordables pour les personnes seules dans le cadre du volet des villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) élargie. Ces logements font partie de quatre ensembles différents, situés aux endroits suivants :

1, croissant Curtis

113, rue Lower Union

3, rue Cassidy

805, promenade Ridley

Ces logements aideront également les personnes vulnérables du Canada dont l'hébergement est incertain, qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans des maisons d'hébergement temporaires en raison de la pandémie.

Lors de la première phase, dont le financement de 1 milliard de dollars a été annoncé en octobre 2020, la cible initiale de l'ICRL - créer 3 000 logements abordables permanents - a été dépassée, puisque la construction de 4 700 logements a été financée à l'échelle nationale. L'ICRL ayant été un succès, un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars a été annoncé récemment afin de créer 4 500 nouveaux logements abordables permanents au pays. Ainsi, cette initiative permettra maintenant de créer plus de 9 200 logements abordables pour les personnes les plus vulnérables au Canada.

Ce nouvel investissement créera des milliers de bons emplois dans le secteur de l'habitation et de la construction, fera prospérer la classe moyenne et renforcera les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement près de 47 nouveaux logements abordables pour des personnes vulnérables de Kingston. C'est un exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous avons vu à quel point le COVID-19 a aggravé les problèmes actuels de logement et d'itinérance, et si le gouvernement du Canada ne prend pas de mesures urgentes, la pandémie pourrait entraîner une augmentation spectaculaire de l'itinérance. La création rapide de logements pour répondre à cette crise du logement est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement fait partie de notre engagement à répondre aux besoins criants en matière de logement partout au pays. Il fournira un soutien immédiat pour créer des logements sûrs et stables pour des milliers de personnes vulnérables. » - Mark Gerretsen, député fédéral de Kingston et les Îles

« Dans le cadre de l'initiative de logement rapide, nous devions initialement créer 28 nouveaux logements. Cependant, grâce à une excellente collaboration avec la communauté, nous sommes en train de créer 47 unités réparties entre quatre projets de logement distincts qui répondront à une variété de besoins dans notre communauté. Chacun de ces projets a un calendrier légèrement différent, mais tous ces logements seront prêts à être utilisés d'ici la fin de l'année prochaine. Nous apprécions l'investissement continu du gouvernement fédéral dans le logement abordable et nous sommes impatients de continuer à faire avancer les priorités de la ville en matière de logement. »

- Bryan Paterson, maire de Kingston

Faits en bref :

L'ICRL est administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. L'ICRL ayant été un succès, un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars a été annoncé récemment dans le budget de 2021, dont 500 millions de dollars de financement pour le volet des villes et attribué aux municipalités suivantes : Burnaby , Calgary , District régional de la capitale, Durham , Edmonton , Gatineau , Grand Sudbury, Halifax , Hamilton , Iqaluit , Kingston , Laval , London , Longueuil , Montréal, Niagara, Ottawa , Peel, Québec, Regina , Saskatoon , Surrey , St. John's , Toronto , Vancouver , Waterloo , Whitehorse , Windsor , Winnipeg et Yellowknife .

Dans le volet des projets : un financement de 1 milliard de dollars sera attribué à des demandes admissibles ayant été soumises durant la période initiale de demande de l'ICRL, l'automne dernier, mais qui n'ont pas encore été financées.

Les demandeurs pourront recevoir un financement pour la construction d'ensembles autres que modulaires si les logements peuvent être achevés dans les 12 mois.



Les organismes sans but lucratif pourront désormais démontrer qu'ils ont les ressources financières nécessaires pour assurer la viabilité des logements sans subventions gouvernementales (autofinancement).



Les villes auront plus de temps pour soumettre leurs projets (60 jours au lieu de 30).



Le calendrier de réalisation des projets a été rajusté pour les ensembles situés dans le Nord et dans les communautés à accès particulier.

Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

Dans le cadre de l'ICRL, la priorité sera encore accordée aux propositions visant des logements destinés aux Autochtones et à d'autres groupes vulnérables. Les gouvernements et organismes autochtones continueront à bénéficier d'échéanciers souples, s'il y a lieu.

En raison du nombre considérable de demandes reçues lors de la première phase du volet des projets, beaucoup de demandes admissibles n'ont pas reçu de financement. Les demandeurs ayant soumis des propositions admissibles qui se trouvent dans cette situation seront contactés directement et recevront plus d'information.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les communautés racisées, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des Canadiens et des Canadiennes qui éprouvent des problèmes en matière de logement et d'itinérance en raison de la pandémie de COVID-19.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide à la population canadienne dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

