OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé le Défi d'offre de logement, une initiative de 300 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'élaboration de solutions en matière d'offre de logements.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé les bénéficiaires du deuxième cycle du Défi d'offre de logement.

Les proposants de 14 solutions recevront un financement pour la mise en œuvre dans le cadre du cycle Démarrage afin de donner vie à leurs idées sur les étapes préalables à l'aménagement, en se partageant une enveloppe pouvant atteindre 38 millions de dollars. Voici les bénéficiaires :

Ratio.City Inc

Cahdco

Ville de Stratford (Î.-P.-É.)

AECO Innovation Lab Inc.

Nishnawbe Aski Nation Corporate Services

Morris J. Wosk Centre for Dialogue de l'Université Simon Fraser

Small Housing BC

Toronto Renewable Energy Co-operative (exerçant ses activités sous le nom de « Tapestry Community Capital »)

Co:Here Foundation

UTILE

Victoria Native Friendship Centre

Ville de Beaumont

Coho NL Community Development Inc.

CP Planning

Le Défi d'offre de logement comprend plusieurs cycles durant lesquels on évalue des propositions de solutions aux obstacles à l'offre de logements, comme les échéanciers, la productivité dans le secteur de la construction et l'amélioration des données sur la disponibilité des terrains. Globalement, le Défi permettra de distribuer jusqu'à 300 millions de dollars en financement sur cinq ans.

La description complète des 14 solutions proposées, des renseignements sur les prochains cycles ainsi que la liste des candidats présélectionnés pour le troisième cycle seront affichés sur le site Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi qui est abordable et qui répond à ses besoins. La collaboration, le partage des connaissances et les partenariats sont essentiels pour favoriser l'augmentation de l'offre de logements au Canada. Grâce à ce financement, nous investissons dans les méthodes les plus novatrices pour accroître l'offre de logements. Le Défi d'offre de logement améliore la mobilisation communautaire et inspire d'autres personnes à mettre à l'échelle ou à adapter des idées pour avoir une incidence nationale. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada a fourni un financement de 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer le Défi d'offre de logement et trouver de nouvelles solutions pour les personnes à la recherche d'un chez-soi abordable au Canada .

a fourni un financement de 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer le Défi d'offre de logement et trouver de nouvelles solutions pour les personnes à la recherche d'un chez-soi abordable au . Le Défi d'offre de logement est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et vise à :

fournir de nouvelles ressources et à trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de logements, ainsi qu'à offrir une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada ;

;

aider à éliminer les obstacles à l'offre de logements et à l'abordabilité, à présenter de nouvelles idées et solutions, et à favoriser la collaboration et les partenariats.

Le Défi d'offre de logement est une composante d' Impact Canada , une initiative pangouvernementale qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement innovatrices pour produire des résultats significatifs pour la population du Canada .

, une initiative pangouvernementale qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement innovatrices pour produire des résultats significatifs pour la population du . Le premier cycle, « Fondé sur les données » , a permis de sélectionner 14 finalistes qui ont présenté des solutions innovatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement. Ces participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Le premier cycle permettra de décaisser jusqu'à 25 millions de dollars pour financer ces solutions.

, a permis de sélectionner 14 finalistes qui ont présenté des solutions innovatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement. Ces participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Le premier cycle permettra de décaisser jusqu'à 25 millions de dollars pour financer ces solutions. Le troisième cycle, « Accès dans le Nord » , a permis de présélectionner les demandeurs qui ont proposé des solutions relatives à la chaîne d'approvisionnement qui réduisent le temps, les coûts et les risques liés à l'accès aux ressources nécessaires pour construire et maintenir une offre appropriée de logements dans le Nord et en région éloignée. Jusqu'à 80 millions de dollars seront décaissés pour financer ces solutions.

, a permis de présélectionner les demandeurs qui ont proposé des solutions relatives à la chaîne d'approvisionnement qui réduisent le temps, les coûts et les risques liés à l'accès aux ressources nécessaires pour construire et maintenir une offre appropriée de logements dans le Nord et en région éloignée. Jusqu'à 80 millions de dollars seront décaissés pour financer ces solutions. Le quatrième cycle , « Bâtir pour l'avenir : Construction novatrice pour l'abordabilité du logement » , sera lancé à l'automne 2022. Les proposants seront invités à trouver des solutions de construction novatrices qui auront une incidence sur l'augmentation de l'offre de logements abordables, compatibles avec le climat et répondant aux besoins des gens. Le but du cycle Bâtir pour l'avenir sera également de stimuler la collaboration, le partage des connaissances et les partenariats afin de favoriser la construction et la modernisation de logements aux échelles locale, provinciale, territoriale et fédérale.

, sera lancé à l'automne 2022. Les proposants seront invités à trouver des solutions de construction novatrices qui auront une incidence sur l'augmentation de l'offre de logements abordables, compatibles avec le climat et répondant aux besoins des gens. Le but du cycle Bâtir pour l'avenir sera également de stimuler la collaboration, le partage des connaissances et les partenariats afin de favoriser la construction et la modernisation de logements aux échelles locale, provinciale, territoriale et fédérale. Le Défi s'harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

