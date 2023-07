HALIFAX, NS, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Andy Fillmore, député de Halifax, Lena Metlege Diab, députée de Halifax Ouest, Darren Fisher, député de Dartmouth--Cole Harbour et Secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, et Michael Savage, maire de Halifax, ont annoncé un financement de plus de 11 millions de dollars pour la municipalité régionale de Halifax, l'un des 41 bénéficiaires de la troisième ronde du volet villes de l'Initiative pour la création rapide de logements. Cet investissement devrait contribuer à la création d'un minimum de 36 nouveaux logements destinés à des groupes de population vulnérables.

Le financement est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre la création d'au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit des fonds pour faciliter la construction rapide de nouveaux logements et l'acquisition de bâtiments existants dans le but de les réhabiliter ou de les convertir en unités permanentes de logement abordable. Le financement supplémentaire pour la phase 3 de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets, doté de 1 milliard de dollars, et le volet des villes, doté de 500 millions de dollars.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous créons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici à Halifax. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables, le gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des Canadiens, en particulier des plus vulnérables d'entre eux. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'annonce d'aujourd'hui contribuera grandement à soutenir les membres de notre communauté qui en ont le plus besoin. Pour les personnes les plus vulnérables de Halifax, ces nouveaux logements abordables ne seront pas seulement des lieux de vie sécuritaires et abordables, mais ils seront aussi la clé d'une vie meilleure pour les résidents qui les habiteront. C'est la stratégie nationale pour le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - Andy Fillmore, député de Halifax

« La création de logements pour faire face à la crise du logement est une priorité pour la municipalité régionale de Halifax. Cet investissement continuera d'aider les Canadiens à accéder à des logements sécuritaires et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l'économie locale, ici à Halifax. Notre gouvernement reste déterminé à travailler avec ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre des solutions en matière de logement, tant à Halifax que dans l'ensemble du Canada. » - Lena Metlege Diab, députée de Halifax Ouest

« Tout le monde mérite un endroit sûr pour vivre - ce n'est pas seulement une platitude pour notre gouvernement - nous continuons à travailler en partenariat avec tous les niveaux de gouvernement et les bonnes parties prenantes pour construire autant de logements abordables que nous le pouvons. L'initiative de logement rapide fait déjà une différence positive à Dartmouth-Cole Harbour et dans toute la municipalité, et je sais que la troisième phase permettra de construire davantage de logements et d'offrir de bonnes opportunités aux habitants de nos communautés. » - Darren Fisher, député de Dartmouth--Cole Harbour et Secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« En ayant accès à des programmes tels que l'ICRL, les villes comme Halifax peuvent jouer un rôle essentiel dans la planification et la construction de communautés pour tous. Le programme ICRL témoigne de ce qui peut se produire lorsque tous les ordres de gouvernement et les organismes sociaux unissent leurs efforts pour construire les logements abordables dont nous avons tant besoin et pour résoudre la crise du logement. » - Michael Savage, maire de Halifax

Faits en bref:

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

