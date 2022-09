BURWASH LANDING, YT, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Dr. Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jeanie McLean, ministre de l'Éducation du Yukon, et l'honorable Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon, ont annoncé un financement préliminaire conjoint de 22,5 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle école à Burwash Landing. La valeur finale du contrat de la construction de l'école ne sera pas déterminée avant la fin de la phase d'approvisionnement du projet.

La nouvelle école publique, ou Kêts'ádań Kų̀, qui signifie « maison d'apprentissage » dans la langue tutchone du sud de la Première Nation de Kluane, remplacera la vieille école de Kluane Lake, située à Destruction Bay. Depuis plus de 60 ans, l'école actuelle est principalement fréquentée par des élèves qui résident à Burwash Landing ou dans les environs, et qui doivent prendre l'autobus pour se rendre à l'école. La construction de cette nouvelle Kêts'ádań Kų̀ à Burwash Landing permettra de mieux servir les enfants et les familles de la collectivité pendant de nombreuses années.

En investissant dans les infrastructures en région rurale, éloignée et nordique, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 10,8 millions de dollars dans ce projet, et le gouvernement du Yukon va contribuer au moins 11,7 millions de dollars au projet pour égaler la contribution du Canada.

Citations

« Nous sommes fiers de collaborer avec la Première Nation de Kluane et le gouvernement du Yukon sur cet important projet. Cette nouvelle école, ou Kêts'ádań Kų̀ (maison d'apprentissage) va offrir aux élèves et aux enseignants de Burwash Landing un établissement local où ils pourront apprendre et accéder à d'importantes possibilités éducationnelles juste à côté de chez eux. Le gouvernement du Canada va continuer de travailler en collaboration avec ses partenaires - différents paliers de gouvernement et Premières Nations - afin d'effectuer d'importants investissements dans des projets d'infrastructures dans notre territoire et partout à travers le pays. »

Dr. Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ce projet, nous honorons la demande de longue date de la Première Nation de Kluane et de la communauté scolaire de déménager la nouvelle Kêts'ádań Kų̀, une maison d'apprentissage, à Burwash Landing. Cette étape importante démontre l'engagement de notre gouvernement à construire cette nouvelle école. Je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec la Première Nation de Kluane tandis que nous nous rapprochons de la première pelletée de terre pour la Kêts'ádań Kù. »

L'honorable Jeanie McLean, ministre de l'Éducation du Yukon

« Il s'agit d'une autre étape positive vers la réconciliation et la collaboration avec les Premières Nations du Yukon. C'est également une excellente occasion de collaborer à un projet d'envergure qui profitera aux élèves et aux familles de Burwash Landing, offrira de grandes possibilités économiques à la collectivité et répondra à ses besoins actuels et futurs. Nous sommes heureux de concrétiser cette demande de longue date. »

L'honorable Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon

« Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon pour construire une école à Burwash Landing. La récente collaboration entre nos gouvernements est un exemple de réconciliation en action. L'éducation est une priorité pour la Première nation de Kluane depuis des générations, et une nouvelle école à Burwash Landing est l'aboutissement de décennies d'efforts inlassables de la part de nombreux citoyens de la Première Nation de Kluane. La Kêts'ádań Kų̀ sera imprégnée de la langue, de la tradition et de la culture de la PNK, et servira l'ensemble de la communauté élargie pour les années à venir. »

Chef Bob Dickson, Première Nation de Kluane

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 306 millions de dollars dans 60 projets d'infrastructure au Yukon dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 306 millions de dollars dans 60 projets d'infrastructure au dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 47,4 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure publique de calibre mondial.

En juin 2020, après de nombreuses années de discussions, la Première Nation de Kluane et le gouvernement du Yukon ont signé un protocole d'entente soulignant leur engagement à planifier et à construire une nouvelle école à Burwash Landing .

ont signé un protocole d'entente soulignant leur engagement à planifier et à construire une nouvelle école à . Dans le plan d'immobilisations quinquennal 2022-23 du gouvernement du Yukon , un budget estimé entre 20 et 28 millions de dollars a été inclus pour une nouvelle école à Burwash Landing . La valeur finale de la construction de l'école ne sera pas déterminée avant la fin de la phase d'approvisionnement.

, un budget estimé entre 20 et 28 millions de dollars a été inclus pour une nouvelle école à . La valeur finale de la construction de l'école ne sera pas déterminée avant la fin de la phase d'approvisionnement. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Yukon

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-yt-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Personne-ressource pour la Première Nation de Kluane

Pour les demandes des médias à la Première Nation de Kluane, veuillez communiquer avec le gouvernement du Yukon ([email protected])

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web: Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Krisandra Reid, Analyste des communications, Ministère de l'Éducation, Gouvernement du Yukon, 867-336-0653, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]