SAANICH, BC, le 24 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada. Les principales villes du pays, notamment au sud de l'île de Vancouver, sont confrontées à des défis importants en matière d'itinérance et de besoins de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement de la Colombie-Britannique, Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Kells, et Colin Plant, président du district régionale de la Capitale, ont annoncé les détails de l'affectation de 13,1 millions de dollars au district régional de la Capitale dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), qui permettra de créer jusqu'à 91 nouveaux logements abordables.

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet des grandes villes, le district régional de la Capitale travaille en partenariat avec BC Housing, le district de Saanich et de Central Saanich pour offrir jusqu'à 91 nouveaux logements avec des services d'accompagnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux personnes sans abri ou risquant de le devenir.

Environ 52 logements supervisés seront construits aux 2933, 2941 et 2949, rue Albina, à Saanich (la construction devrait commencer à l'été 2021) et environ 39 logements seront aménagés au 1909, chemin Prosser, à Central Saanich (la construction devrait commencer au printemps 2021). Des fournisseurs de logements sans but lucratif expérimentés seront choisis pour exploiter ces logements.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique soutiendra les nouveaux logements grâce à un financement de fonctionnement annuel sur 20 ans.

Grâce à l'ICRL de 1 milliard de dollars, le gouvernement du Canada accorde une aide pour construire plus de 4 700 nouveaux logements permanents à prix abordable permanents partout au Canada afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes et des populations vulnérables.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. L'acquisition de terrains et de bâtiments fait partie des coûts admissibles.

Citations :

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. Les investissements avec nos partenaires municipaux, comme le district régional de la Capitale, dans le cadre du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements, contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs à des personnes et à des familles vulnérables, pour qu'elles y soient en sécurité. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Pour lutter contre l'itinérance, nous devrons travailler avec les villes du district régional de la Capitale. C'est pourquoi il est si positif de voir les gouvernements s'unir pour s'assurer que les personnes sans abri aient accès à des logements avec des soutiens essentiels à Saanich et Central Saanich. C'est le genre de partenariats dont nous avons besoin pour faire de réels progrès pour les personnes les plus vulnérables de la province. » - David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement de la Colombie-Britannique

« L'annonce d'aujourd'hui montre ce qui est possible lorsque tous les ordres de gouvernement s'engagent à travailler ensemble. Le résultat est ce que nous voyons ici aujourd'hui, s'unir pour créer rapidement jusqu'à 91 unités de logement permanent avec services de soutien pour les résidents du sud de l'île de Vancouver. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre! » - Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Kells

« Il est indispensable de multiplier les possibilités pour les personnes qui vivent sans logement et qui ont besoin de services de soutien de commencer à être reliées à des options de logement à long terme. L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape importante dans l'adoption d'une approche collaborative et le travail en commun pour construire une région dynamique composée de communautés sûres, saines et inclusives pour tous. » - Colin Plant, président du district régionale de la Capitale

Faits en bref :

Dans le cadre du volet de financement des grandes villes, 500 millions de dollars seront affectés à des municipalités déterminées à l'avance qui connaissent les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance. Les municipalités peuvent verser les fonds par l'entremise d'un tiers (y compris un gouvernement provincial ou territorial).





Dans le volet des projets, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande, qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 12 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.





est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 12 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. L'Énoncé économique de l'automne de 2020 propose d'accorder un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars en nouveaux prêts sur sept ans dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement. Ce financement permettra à la SCHL de soutenir la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires partout au Canada .





. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.





travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Depuis 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a pris des mesures pour s'attaquer à la crise du logement et livrer des logements abordables, y compris le plus grand investissement dans l'abordabilité du logement de l'histoire de la province - 7 milliards de dollars sur 10 ans.





Grâce à un plan de logement en 30 points lancé en 2018, le gouvernement provincial travaille avec des partenaires pour livrer 114 000 logements abordables sur 10 ans. Le plan a également introduit de nouvelles mesures visant à freiner la demande spéculative qui a fait grimper le coût de la vie.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

