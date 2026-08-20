Le Canada annonce la construction de logements à Oshawa

OSHAWA, ON, Aug. 20, 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 188 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements pour aider à construire 502 logements locatifs à Oshawa. Appelé The Foundry District, l'ensemble résidentiel situé au 135, rue Bruce marque le début de l'une des plus grandes initiatives de revitalisation menées dans un centre-ville de la région de Durham. Il aidera à répondre aux besoins locaux en matière de logement en favorisant une collectivité plus inclusive et complète. Il est aussi situé près des transports en commun, de parcs, de services communautaires et des commodités quotidiennes.

L'annonce a été faite par Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham et Dan Carter, maire d'Oshawa.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre de logements pour réduire les coûts. Cet ensemble résidentiel permettra de créer plus de logements locatifs pour les personnes qui vivent et travaillent à Oshawa. Il s'agit d'un bon exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons en partenariat avec le secteur privé. C'est un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est déterminé à travailler avec ses partenaires pour construire plus de logements dans la collectivité. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant 188 millions de dollars dans la construction de 502 logements à Oshawa. Il ne s'agit pas seulement de la construction. Il s'agit de créer de réelles occasions pour les personnes et les familles de s'épanouir, de grandir et d'avoir un chez-soi sûr. » - Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax

« L'ensemble résidentiel de la rue Bruce est une étape importante pour répondre aux besoins en matière de logement à Oshawa. La transformation d'une friche industrielle historique en centaines de logements destinés à la location revitalisera le centre-ville, soutiendra notre collectivité en croissance et renforcera Oshawa en tant que lieu dynamique où vivre, travailler et investir. Merci au gouvernement fédéral pour son engagement à accroître l'offre de logements dans la région de Durham. » - John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada, qui investit afin d'aider à offrir davantage de logements abordables à Oshawa. The Foundry District est un nouvel ensemble résidentiel emballant qui offrira plus d'options de logement dans notre centre-ville, tout en reliant les résidents aux parcs, au transport en commun, aux commodités locales et à des espaces communautaires dynamiques. » - Dan Carter, maire d'Oshawa

« Nous créons un nouveau centre de gravité en plein cœur d'Oshawa. Un chez-soi pour nos futurs résidents et un domaine public dont toute la région de Durham pourra profiter. L'entreprise Medallion possède une vaste expérience en Ontario. C'est aussi le cas ici, dans Durham, où l'ensemble Vision, situé au carré Pat Bayly, a contribué à transformer le centre-ville d'Ajax. The Foundry District est le prochain chapitre que nous écrivons. Nous sommes fiers de le bâtir avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement. » - Anna Fagyas, directrice de l'aménagement, Medallion Corporation

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En mars 2026, la SCHL avait engagé 30,82 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 78 200 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 135, rue Bruce est le suivant : 188 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du PPCA; 3 893 568 $ de la Ville d'Oshawa; Un engagement pouvant atteindre 3,9 millions de dollars de la région de Durham dans le cadre du programme de revitalisation régionale.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une société d'État fédérale, est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]