LONDON, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 11 millions de dollars pour aider à construire 50 logements avec services de soutien à la fois sûrs et abordables à London.

L'ensemble de logements avec services de soutien, situé au 46 Elmwood Place, sera créé dans le centre de soins infirmiers qui existait à cette adresse. Cette conversion découle d'un partenariat entre Indwell et le groupe Developing for Change. L'ensemble résidentiel Coves Landing offrira des logements avec services de soutien à la fois sûrs et abordables pour des personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver à London.

Le groupe Developing for Change dirigera la rénovation de l'immeuble pour aménager des logements modernes et écoénergétiques. Pour sa part, Indwell offrira du soutien sur place pour aider les résidents à atteindre la stabilité et le bien-être. Ces partenaires s'associent pour transformer les lieux en une communauté florissante qui favorise la dignité, l'inclusion et la sécurité durable en matière de logement.

L'annonce a été faite par l'honorable Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Josh Morgan, maire de London.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement est déterminé à s'assurer que tout le monde, en particulier les personnes les plus vulnérables, a accès à un logement sûr et stable. Coves Landing représente un pas crucial vers l'offre de logements locatifs abordables aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à London. Il témoigne de la force de la collaboration et représente une autre étape clé de notre plan audacieux et avant-gardiste pour bâtir un Canada plus fort et plus résilient. » - L'honorable Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest

« Cet investissement représente une autre étape importante pour nous assurer collectivement que chaque personne de London a un chez-soi sûr et abordable. Grâce au soutien du gouvernement du Canada et à l'appui d'excellents partenaires communautaires comme Indwell et Developing for Change, nous pouvons miser sur une collaboration novatrice qui change les choses dans notre ville et ailleurs au pays. Coves Landing sera une source de sécurité et de dignité qui apportera un sentiment d'appartenance aux personnes qui ont dû surmonter certains des obstacles au logement les plus difficiles. » - Josh Morgan, maire de London

« Coves Landing découle d'un partenariat inspirant entre la SCHL, le secteur de l'aménagement, la Ville et les bailleurs de fonds communautaires. En unissant nos forces, nous pouvons créer des solutions durables pour lutter contre l'itinérance. Nous sommes reconnaissants du financement de la SCHL pour ce projet, qui aura un effet transformateur. » - Jeff Neven, directeur général d'Indwell

« Je suis fier de faire partie de Development for Change, une collaboration entre quatre constructeurs et promoteurs immobiliers locaux : Auburn Group, Drewlo Holdings, Sifton Properties et The Tricar Group. Et je sais que mes collègues partagent ce sentiment. Ensemble, ce partenariat réunit notre expertise commune en matière de construction et de développement afin d'avoir un impact significatif sur les besoins urgent des personnes sans domicile fixe dans la communauté que nous considérons tous comme notre chez-nous. » - Jamie Crich, président d'Auburn Group et représentant de Developing for Change

« C'est grâce à la générosité d'une famille locale et de résidents de London issus de différents horizons que le Fund for Change contribue 5,7 millions de dollars pour aider à créer Coves Landing. Cet ensemble résidentiel offrira des logements avec d'importants services de soutien qui sont grandement nécessaires. Je tiens à remercier chaque personne qui appuie les efforts communautaires pour s'attaquer à la crise sanitaire et à la crise de l'itinérance par l'intermédiaire du Fund for Change. » - Diane Silva, présidente et chef de la direction de la London Community Foundation, qui administre le Fund for Change

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel qui sera situé au 46 Elmwood Place est le suivant : Plus de 11 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 2,5 millions de dollars de la Ville de Londres pour compenser les dépenses en capital et soutenir les suppléments au loyer 5,7 millions de dollars de la London Community Foundation. 2 millions de dollars provenant de Developing for Change, un partenariat entre quatre des principaux promoteurs immobiliers de la ville - The Tricar Group, Drewlo Holdings Inc., Auburn Group et Sifton Properties Limited - afin de compenser les dépenses en capital.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada

